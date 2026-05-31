Un Posto al Sole, anticipazioni 1° giugno: Alberto si confida con Niko, Silvia aiuta Michele con una decisione

Nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di lunedì 1° giugno Alberto condividerà con Niko un'intenzione precisa riguardo Anna, anche se questo significa rischiare di venire scoperto da Gianluca.

Intanto, peggiorano i rapporti tra Ornella e Raffaele, in procinto di partire insieme ma proprio in un momento pessimo per la coppia. Silvia invece, capirà che Michele sta per commettere un errore.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Anna se n'è andata e Alberto, che non riesce a starle lontano, è disposto a tutto pur di non perderla: anche se questo significa tradire Gianluca o, ancora, essere scoperto dal figlio. Ma c'è anche un'altra coppia in crisi, quella composta da Ornella e Raffaele: dopo aver letto un messaggio di Vanni a Ornella infatti, la gelosia del Giordano è esplosa provocando un duro litigio che ha portato ancora più tensione tra i due.

Michele infine, ha scoperto un nuovo comico e ha deciso di coinvolgerlo in un programma su Radio Golfo 99.

Anticipazioni 1° giugno: Alberto si confida con Niko, Silvia aiuta Michele con una decisione

Niko

Alberto vuole assolutamente rivedere Anna: l'avvocato Palladini confida a Niko che sta pensando di andare a cercare la ragazza nel casale di campagna di sua madre, mentre Gianluca rischia di scoprire la storia tra il padre e la ragazza. La notizia sarebbe una vera e propria bomba, finirebbe per rovinare il rapporto che è stato ricostruito a fatica dopo il ritorno del ragazzo a Napoli.

La relazione tra Raffale e Ornella è sempre più in crisi: la coppia è pronta a partire per la Spagna, ma entrambi sentono le conseguenze della pesante lite che hanno avuto.

Realizzando che Michele sta per fare un passo falso con Ferri, Silvia farà il possibile per impedirglielo.