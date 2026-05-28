Un Posto al Sole, anticipazioni 29 maggio: il matrimonio di Ornella e Raffaele in crisi

Nuovo appuntamento con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di venerdì 29 maggio vedremo vacillare il matrimonio tra Raffaele e Ornella sotto i colpi della gelosia per Vanni. Un messaggio dell'uomo infatti, farà scattare il Giordano sull'attenti e la coppia avrà un momento di forte tensione. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Nonostante l'imminente partenza con Raffaele, Ornella si avvicina sempre di più a Vanni ed è molto tentata dalla sua proposta di partire per l'Argentina. Stefano tenta di riconquistare Greta, mentre Marina aiuta Cristina ad affrontare i contrasti con i genitori: la ragazzina sta assecondando fin troppo Leo, cosa che le sta creando con il padre e la madre. Alberto vive una profonda crisi, dato che vuole assolutamente stare insieme ad Anna ma, allo stesso tempo, teme di ferire Gianluca. Intanto Renato si prepara alla riunione di condominio, dove si deciderà la sua possibile nomina ad amministratore.

Anticipazioni 29 maggio: il matrimonio di Ornella e Raffaele in crisi

Michele

La vicinanza tra Vanni e Ornella, alla fine, arriva ad incrinare il rapporto con Raffaele: dopo aver letto un suo messaggio infatti, la gelosia del portiere di Palazzo Palladini esplode. Raffele litiga con la moglie e la tensione nella coppia è altissima, ormai al culmine dopo giorni in cui la dottoressa si è dimostrata molto interessata a Vanni.

Nel frattempo Rosa si rende conto che non potrà più fare assenze alla scuola serale, o rischia di perdere l'anno.

Veniamo dunque a Michele Saviani. Il giornalista ha scoperto un comico che lo ha colpito molto, tanto che sta pensando di portarlo a Radio Golfo 99 con un nuovo programma radiofonico da inserire in palinsesto. Entusiasta per questo talento appena scovato, Michele lo mostrerà a Rossella, Silvia e Nunzio.