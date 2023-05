The Idol, Lily-Rose Depp sui presunti riferimenti a Britney Spears: 'Non stiamo raccontando la sua storia'

Nel corso della conferenza stampa di The Idol al Festival di Cannes 2023, la protagonista Lily-Rose Depp ha escluso che la storia contenga dei riferimenti anche velati alla nota vicenda personale di Britney Spears.

Dopo le prime reazioni a The Idol, che hanno puntato il dito contro la sessualità esplicita dello show, sia Depp che il suo autore, Sam Levinson, e il co-autore e co-protagonista Abel Tesfaye, aka The Weeknd, hanno risposto alle domande dei giornalisti.

Ecco cosa ha risposto l'attrice appena è stata tirata in ballo la Spears: "Non stiamo raccontando la storia di nessun altro. Penso che una cosa che volevamo fare è farla sentire contemporaneamente come una pop star del nostro tempo, ma che si trova in un piano narrativo tutto suo". Depp ha aggiunto che le sue maggiori influenze sul set sono state celebrità come Sharon Stone dopo Basic Instinct e Jeanne Moreau.

Lo stesso Levinson ha dichiarato che il paragone con Britney Spears è qualcosa che è stato montato e ingigantito ad arte dai giornalisti.

The Idol sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 5 giugno.