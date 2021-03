The Falcon and the Winter Soldier, la recensione del primo episodio: buon spettacolo in un inizio promettente

La recensione del primo episodio di The Falcon and the Wonder Soldier, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+ dal 19 Marzo 2021.

"I simboli non sono niente senza gli uomini e le donne che danno loro significato."

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

Si parte da qui nella nuova serie Marvel e non potevamo che farlo anche noi nella nostra recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, da quello scudo dal valore simbolico così forte e preponderante nell'Universo Marvel, cinematografico e non solo. Non stupisce, nel vedere quanto sia importante l'eredità di Captain America, che fosse questa la prima serie a esser stata programmata per il cammino seriale su Disney+, scivolata dopo WandaVision come conseguenza del difficile anno che abbiamo vissuto, ma è ugualmente vero che entrambe le serie affrontano le conseguenze degli ultimi capitoli degli Avengers cinematografici, seppur con presupposti e modalità diverse.

The Falcon and Winter Soldier appare da subito più tradizionale, più solida e ancorata nell'immaginario Marvel che ben conosciamo, e riporta l'attenzione su due personaggi che hanno già contribuito a rendere grande il progetto sviluppato su oltre dieci anni dai Marvel Studios, i due che ne compongono il titolo. Il loro sarà un cammino più compatto, perché la serie ideata da Malcolm Spellman consta di soli sei episodi, distribuiti con cadenza settimanale a partire dal 19 marzo, che promettono azione, spettacolo e atmosfere che rimandano ad alcuni titoli già apprezzati su grande schermo, in particolare il secondo film dedicato a Captain America.

Il viaggio dello scudo

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

L'incipit di The Falcon and the Winter Soldier è in un altro progetto, in perfetto stile Marvel, in quel momento finale di Endgame in cui Sam Wilson riceve lo scudo da Captain America e nei dubbi che quel gesto suscita. Lo scudo rappresenta l'America, ma Sam sente di non essere la persona giusta a portarlo, a impersonare i valori di un paese che ancora fatica sulla strada dell'integrazione razziale. Questi dubbi sono motore di una storia che porterà Sam Wilson, ovvero Falcon, a riunirsi con Bucky Barnes in un'avventura che si muove tra più luoghi diversi e a livello globale, riuscendo a metterli alla prova su più fronti di differente natura, tra crisi personali e minacce che arrivano dall'esterno.

Sam e Bucky, gli opposti che si attraggono

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

Le strade di Falcon e il Soldato d'inverno sono infatti separate nelle prime battute della nuova serie Marvel, ma il loro nuovo incontro e la loro collaborazione promette dinamiche da buddy movie che non vediamo l'ora di approfondire, a giudicare dalle premesse. C'è chimica tra questi due personaggi così diversi tra loro, un'alchimia che i due attori Anthony Mackie e Sebastian Stan riescono a riprodurre con disinvoltura, incarnando alla perfezione i diversi toni necessari a mettere in scena questa storia: l'ironia, l'avventura, l'azione, in equilibrio costante tra i momenti più leggeri e quelli giù cupi, tra emozione e azione.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

Ci sono infatti, come dicevamo, suggestioni da Captain America: The Winter Soldier, il bellissimo secondo capitolo delle avventure di Steve Rogers diretto dai fratelli Russo, ma è altresì evidente una consapevolezza del mondo narrativo in cui ci si muove, che rende l'ora scarsa di visione del primo episodio più appagante e ricca di quanto possa essere la premiere di una qualsiasi serie che vive una propria esistenza autonoma. Sono tanti e sottili, infatti, i riferimenti a personaggi, temi e sviluppi del Marvel Cinematic Universe e in questo The Falcon and the Winter Soldier cerca e ottiene un effetto diverso da quello di WandaVision che l'ha preceduta: non spiazza, ma accoglie, giocando fin da subito su un piano narrativo più rassicurante e consolidato per lo spettatore.

Cinema sul piccolo schermo

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie, Sebastian Stan ed Emily VanCamp in una scena d'azione sul set della serie tv

La serie diretta da Kari Skogland mette subito le cose in chiaro: ci sarà azione e sarà anche spettacolare. Bastano i primi dieci minuti, e un articolato e pirotecnico combattimento aereo, a sottolineare questo concetto e accompagnarlo ad altri altrettanto importanti, ovvero che il livello produttivo si conferma elevatissimo dopo quanto già visto in WandaVision, che l'attenzione ai dettagli è maniacale e che l'approccio è il medesimo che i Marvel Studios hanno già dimostrato sul grande schermo. Insomma ci troviamo al cospetto di una qualità generale eccellente, superiore alla produzione televisiva media e allineata verso gli standard più elevati del media.

The Falcon And The Winter Soldier: un'immagine di Sebastian Stan in motocicletta

Un inizio quindi promettente, che appassiona e coinvolge sin da subito con la sua componente più action, ma cattura con una costruzione della storia che stuzzica emozioni, si muove su più piani e getta le basi per le linee narrative che vedremo sviluppate nei prossimi episodi.