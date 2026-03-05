The Beauty tra Roma, Venezia e Parigi: dietro le quinte della serie

Venezia che diventa Parigi. Roma che si trasforma in un bistrot francese. Un bagno che non esiste ma sembra autentico. E una spettacolare sequenza d'apertura che unisce Stati Uniti, Francia e Italia in un unico flusso narrativo.

Ashton Kutcher in una scena

Il dietro le quinte italiano di The Beauty, in streaming su Disney+, è un perfetto esempio di quella "magia" che rende invisibile il lavoro più complesso. A raccontarcelo in esclusiva sono Nicola Rosada, IT Line Producer, e Stefano Ortolani, IT Production Designer della serie.

Organizzare la bellezza: cosa significa lavorare su The Beauty

Se la serie riflette sull'ossessione per la perfezione fisica, partendo da un pericoloso virus sfuggito di mano al personaggio di Ashton Kutcher, il miliardario Byron Forst, chi lavora dietro la macchina da presa guarda alla bellezza in modo diverso.

"Noi cerchiamo di essere efficienti e pragmatici", ci spiega Nicola Rosada. Il suo compito è stato coordinare l'intera macchina produttiva italiana: location, permessi, troupe, attrezzature, budget, logistica. Un servizio a 360 gradi per una produzione internazionale.

Stefano Ortolani, invece, ha tradotto in spazio e materia la visione creativa di Ryan Murphy e della regista dei primi episodi, Alexis Woodall: "Interpreto quello che il regista vuole manifestare e cerco di metterlo sullo schermo". Insomma due ruoli diversi, ma complementari.

La sequenza d'apertura: tre città, una sola scena

Il segreto dal set più affascinante emerso dalla nostra chiacchierata con Rosada ed Ortolani? La spettacolare sequenza iniziale che segue la sfilata. La più scioccante, la più costosa e la più complicata da gestire.

La passerella è stata girata negli Stati Uniti. L'uscita della modella che ha il virus in corpo e la corsa in moto sono ambientate a Parigi. L'ingresso nel bistrot, dove esplode la violenza e parte la trasformazione da body horror, è stato ricostruito a Roma nello Stage 3 di Cinecittà.

La spettacolare sequenza d'apertura girata tra gli USA, Parigi e Cinecittà

Il pubblico vede una sola città. In realtà è una fusione perfetta tra tre luoghi diversi. Ci dice Rosada: "L'esterno del bistrot è davvero Parigi, ma solo per pochi metri: porta e vetrina. L'interno, dove si svolge la lunga scena di lotta, è stato interamente ricostruito in teatro a Roma, perché lo spazio reale era troppo piccolo per ospitare le coreografie previste".

Come sintetizza Ortolani: "Abbiamo utilizzato vari escamotage per rendere credibile la continuità: sono state aggiunte cappottine rosse parasole sulla facciata parigina, è stata ricostruita parte della vetrina, sono stati importati mosaici francesi originali, è stato creato un enorme fondale fotografico per estendere visivamente la strada. È il cinema, bellezza (ride)". Il risultato è un'illusione estetica totale, che paradossalmente nasce da una soluzione molto pratica.

Venezia: la bellezza come scenografia naturale

Una foto dalla location veneziana di The Beauty

"Venezia è il gioiello" di tutta la serie secondo Ortolani. Palazzo Pisani Moretta, i lampadari monumentali, i saloni affacciati sull'acqua: la città offre una bellezza scenografica naturale che amplifica il tema della serie.

Ma anche qui non tutto è "vero". Il bagno veneziano del personaggio di Rebecca Hall - l'agente dell'FBI Jordan Bennett chiamata ad indagare sulle misteriose morti nella moda insieme al suo partner e amante Cooper Madsen (Evan Peters) - grande, elegante, prezioso - non esiste. È stato costruito all'interno del palazzo per esigenze narrative.

Anche le sequenze notturne sul Canal Grande (quelle che hanno dato più soddisfazione finale alla troupe) hanno richiesto un lavoro enorme: pontoni con gru luminose, grandi fari sospesi sull'acqua, gestione complessa degli spazi urbani, permessi, accessi limitati. "Venezia, per conformazione, è logisticamente difficilissima". Per Ortolani, il risultato è la valorizzazione di un nostro patrimonio; per Rosada "la prova che la macchina produttiva italiana poteva reggere uno standard hollywoodiano".

Le scene più estreme della serie Disney+: body horror e stunt

Anthony Ramos tra i vicoli di Roma nella serie Disney+

Le sequenze di trasformazione, centrali in The Beauty, hanno richiesto accorgimenti tecnici invisibili. Ad esempio, le colonne contro cui i personaggi sbattono la testa non erano in ghisa, ma in lattice e gomma. Un tratto di basolato alla pescheria di Venezia è stato ricostruito in materiale morbido per permettere agli stunt di cadere in sicurezza.

La regola è semplice: lo spettatore non deve mai percepire la protezione, come ci racconta Rosada, che è veneziano di origine e vive tra la Serenissima e Roma. Ovvero la combo perfetta per una collaborazione con Ryan Murphy, con cui non vede l'ora di tornare a lavorare. Lo stesso vale per Ortolani.

Lavorare con Ryan Murphy: metodo e fiducia

Gli agenti dell'FBI in azione in The Beauty

A proposito del prolifico showrunner, entrambi gli intervistati sottolineano la grande preparazione della produzione americana. Rosada si è recato a New York prima delle riprese italiane per osservare il metodo di lavoro della troupe "In questo modo, quando loro sono arrivati in Italia, ci siamo fatti trovare pronti"_.

Ortolani ci racconta invece un confronto quotidiano fatto di scambi fotografici e verifiche continue, fino all'arrivo sul set di Murphy, che "sa esattamente quello che vuole". Dopo una fase iniziale di reciproca conoscenza, la collaborazione è diventata fluida. Un equilibrio tra struttura e creatività, che si percepisce in ogni sequenza e in ogni location.