Ashton Kutcher: "Il mio villain in The Beauty non è ispirato a Elon Musk"

La star della serie televisiva FX di Ryan Murphy ha smentito l'ipotesi che il suo personaggio avesse preso il CEO di Tesla come fonte d'ispirazione.

Ashton Kutcher ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter nella quale ha parlato del suo personaggio nella nuova serie televisiva di Ryan Murphy per FX, The Beauty, e sull'eventualità che sia stato ispirato dal miliardario high-tech Elon Musk.

Il suo personaggio, Byron Forst/The Corporation, secondo Kutcher, non è affatto ispirato al CEO di Tesla. L'attore ha approfondito vari aspetti della sua performance nella serie di Murphy, smentendo i riferimenti a Musk e Mark Zuckerberg.

The Corporation non è ispirato a Elon Musk

"Questo tizio non è affatto come Mark [Zuckerberg]" ha dichiarato, citando anche Elon Musk, oltre a Zuckerberg: "Non è basato su Elon Musk. Potrebbe essere il più vicino in termini di ricchezza... ma non è basato su di lui".

Ashton Kutcher in una scena di The Beauty

Ashton Kutcher ha poi chiarito: "Non è basato su nessun individuo. C'è un'aura che circonda le persone in posizioni di grandissimo potere: hanno così tante risorse a disposizione che sembra che tutto ciò che fanno abbia una sorta di naturalezza" specificando il dettaglio che voleva portare sullo schermo interpretando The Corporation.

Il lavoro con Ryan Murphy diverso dai personaggi comici di Ashton Kutcher

Nella serie, The Corporation è un personaggio che controlla un impero da mille miliardi di dollari e introduce una droga chiamata 'The Beauty' che promette estrema avvenenza e giovinezza. Nel cast della serie anche Evan Peters e Bella Hadid.

Kutcher ha raccontato che il co-creatore Ryan Murphy ha scritto il ruolo appositamente per lui, portandolo su strade diverse rispetto ai ruoli comici del passato: "'Tu sei questo personaggio e voglio che lo interpreti' mi ha detto. È una sfida divertente cercare di giustificare decisioni che sembrano assolutamente ingiustificabili. Diventa una sorta di ginnastica mentale che devi fare".