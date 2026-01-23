The Beauty "cambia protagonista" a metà stagione, nessun attore è al sicuro?

Il personaggio di Rebecca Hall è probabilmente quello più importante di questi primi tre episodi della serie di Ray Murphy, ma cosa le è successo esattamente?

The Beauty, la nuova serie di Murphy segue gli agenti dell'FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) mentre indagano su una cura per le malattie sessualmente trasmissibili che rende le persone convenzionalmente attraenti ma con effetti collaterali disastrosi.

Sebbene i due siano i protagonisti principali della serie, nel secondo episodio Jordan ha un'avventura di una notte con uno sconosciuto, che la porta a essere infettata dal trattamento diventato malattia che dà il titolo alla serie.

Alla fine dei primi tre episodi, Jordan ha iniziato a trasformarsi in un'altra persona, il che conferma che Hall potrebbe non interpretare più il personaggio di Jordan la prossima volta che questo apparirà nella serie, probabilmente già dal quarto episodio.

Gli agenti dell'FBI in azione in The Beauty

Rebecca Hall sbalordita dalla scena della trasformazione

Nel corso di un'intervista con TVLine, l'attrice ha spiegato in che modo è stata realizzata la scena della trasformazione di Jordan in The Beauty, con lei e un attore contorsionista che hanno lavorato in tandem per creare la sequenza.

"Sul set c'era un contorsionista che faceva da controfigura e si occupava delle acrobazie più estreme, ma quando ho visto il risultato sono rimasta sinceramente sorpresa dal numero di scene in cui c'ero io! È stato divertente, però. Ero pronta a lanciarmi e speravo che nessuno mi lasciasse cadere, e così è stato".

L'indagine dell'FBI su The Beauty è intrisa di avidità aziendale. Il miliardario Byron Frost (Ashton Kutcher) sta cercando di sfruttare la malattia per trarne profitto come trattamento di bellezza, mentre il suo fedele seguace, l'Assassino (Anthony Ramos), tiene sotto controllo gli infetti. Resta da vedere in che misura l'infezione di Jordan influirà sui loro piani.

The Beauty di Ryan Murphy divide la critica

Finora, le recensioni sono state contrastanti. Mentre alcuni critici sono soddisfatti di quanto la serie si avvicini alla sua premessa stravagante, altri sono delusi dal fatto che le sue idee siano poco sviluppate e che si affidi troppo al sesso e alla violenza per sembrare appariscente. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di The Beauty.

Ciononostante, la trasformazione del personaggio di Hall sottolinea il modo avvincente con cui la serie affronterà le indagini dell'FBI. Se da un lato l'uso di attori diversi dopo l'infezione evoca direttamente The Substance con Demi Moore e Margaret Qualley, dall'altro stabilisce come chiunque possa essere infettato, e che un attore diverso potrebbe subentrare nel ruolo.