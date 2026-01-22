The Beauty debutta con il 78% su Rotten Tomatoes: la nuova serie sci-fi di Ryan Murphy convince la critica

Lo show FX con Ashton Kutcher, Evan Peters e Bella Hadid è stata accolta positivamente dai critici in base alle recensioni online.

The Beauty ha debuttato con un solido punteggio della critica sull'aggregatore di recensioni online Rotten Tomatoes. La nuova serie sci-fi horror di FX basata sul fumetto di Jeremy Haun e Jason A. Hurley, può vantare un cast di prim'ordine.

Presentata in questi giorni a Roma, The Beauty ha subito catturato l'attenzione della critica e della stampa in generale, grazie anche alla firma di Ryan Murphy, un'istituzione del piccolo schermo grazie a successi come American Horror Story e Monster.

La storia e il cast di The Beauty

La trama della serie racconta le vicende di due partner che indagano su una condizione di bellezza che si trasmette attraverso il sesso, che migliora l'aspetto fisico ma risulta, in ultima analisi, fatale. I protagonisti cercano di fuggire da autorità corrotte, e ad un killer su commissione. Iniziano ad emergere anche le prove di un insabbiamento governativo.

Gli agenti FBI in azione in The Beauty

Creata da Ryan Murphy e Matt Hodgson, The Beauty include nel cast interpreti famosi, nella perfetta tradizione delle produzioni del creatore di American Horror Story. Recitano nella serie Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall, mentre Isabella Rossellini appare in un ruolo ricorrente. Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, John Carroll Lynch, Julie Halston, Meghan Trainor, Vincent D'Onofrio e molti altri compaiono in ruoli da guest star.

Le prime recensioni di The Beauty di Ryan Murphy

Rotten Tomatoes presenta un'ottima percentuale di gradimento per lo show sci-fi horror di Ryan Murphy e nelle prime recensioni si riscontra che la serie, nonostante parta in maniera un po' caotica, rispecchiando perfettamente i contenuti della serie stessa, sbocciando con il passare degli episodi.

Una serie patinata e grottesca, come viene descritta dai critici, in perfetto 'stile Ryan Murphy', con un grande cast, immagini di impatto e una trama provocatoria e particolarmente divertente. Tuttavia, anche i sostenitori della serie sinora ammettono che ci sono un po' troppe divagazioni e qua e là diverse superficialità che rischiano di minare l'omogeneità dello show.