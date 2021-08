Perché il trailer di Spider-Man: No Way Home non arriva

Spider-Man 3: un'immagine del marketing virale

L'attesa del trailer di Spider-Man: No Way Home è essa stessa il trailer di Spider-Man: No Way Home. Un'attesa che sta diventando quasi insopportabile, tra fan che insistono in maniera esasperata, siti pieni di finte date di uscita, fake trailer e continue illusioni che sfociano puntualmente nel nulla cosmico. Oggi cerchiamo di capire come mai il trailer di questo tanto agognato No Way Home si stia facendo desiderare così tanto. Proveremo a farlo sostenendo quattro diverse ipotesi, e ovviamente in nessuno dei quattro multiversi immaginati il trailer arriverà a breve...

1. Tutto calcolato

In un'epoca in cui siamo tempestati di informazioni, video, clip e anticipazioni, fare un passo indietro e nascondere qualcosa significa farsi notare ancora di più. Anche questo nostro video, come tanti altri presenti qui su Youtube, dimostrano che la non uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home continua a far parlare del film, creando una marea di conversazioni sul film. Quella di Sony potrebbe quindi essere una scelta di marketing assolutamente vincente, che sta creando una specie di isteria collettiva sul cinecomic più atteso dai tempi di Avengers: Endgame. Tutto calcolato, insomma, grazie a una strategia in netta controtendenza con le campagne cinematografiche tartassanti a cui siamo stati abituati. Dopotutto il film è così atteso che, in fondo, ne stiamo parlando da mesi anche senza avere qualcosa tra le mani.

2. Lo spettro del rinvio

Questa ipotesi non nega la precedente, ma sicuramente esclude che la situazione sia così sotto controllo. Inutile girarci attorno: è probabile che il trailer di No Way Home non arrivi perché il film potrebbe slittare. A oggi il cinecomic è previsto per il 17 dicembre 2021, ma la pandemia ancora in corso e la curva crescente dei contagi non rende sereno l'orizzonte. Difficile muoversi in uno scenario così incerto e pieno di incognite. Anche perché avviare una campagna marketing mastodontica come quella di No Way Home senza avere certezze sarebbe un rischio economico notevole. Volendo ragionare secondo le tempistiche standard, è strano che a meno di quattro mesi dall'uscita del film non si sia ancora visto almeno un teaser. Per cui temere un rinvio del film, purtroppo, è più che lecito. E lo spostamento di Venom - La furia di Carnage è un indizio significativo...

3. Aspettando un legame

Negli universi condivisi ogni tassello deve essere inserito al posto giusto e nel momento giusto. Altrimenti qualcosa potrebbe incrinarsi. Come sappiamo Spider-Man: No Way Home sarà una tessera fondamentale del grande mosaico del Marvel Cinematic Universe, e in quanto tale vive in stretta correlazione con altri prodotti Marvel. Dopo Endgame gli equilibri del franchise sono ancora più delicati, per cui ogni film (e ogni serie tv) può dipendere dal contenuto di altri show che lo precedono. Inizialmente le luci erano tutte puntate su Loki, serie che di fatto ha sdoganato il multiverso. In tanti pensavano che il trailer di No Way Home sarebbe uscito dopo la fine della serie, ma così non è stato. Altri pensano che persino What If...? potrebbe contenere inaspettati riferimenti al prossimo Spider-Man, ma secondo noi è molto improbabile. Più plausibile, invece, che la chiave sia Venom 2. Qualche ora fa è emerso che J.K Simmons dovrebbe essere nel cinecomic di Andy Serkis nei panni di Jameson, il che apre scenari interessanti nell'ottica di un legame con Spider-Man. Negli ultimi mesi poi Sony e i Marvel Studios hanno dichiarato più volte di voler lavorare a braccetto, per cui non è da escludere una rivelazione determinante all'interno di Venom 2. Il che significa per vedere il trailer potremmo persino aspettare il 15 ottobre, ovvero due mesi prima dell'uscita di No Way Home. Una scelta azzardata, certo, ma in fondo sappiamo bene che saremmo tutti lì con la bava alla bocca ad aspettare.

4. La giusta strategia

Forse il dilemma è un altro. Forse il problema non è tanto "quando" mostrare il trailer, quanto "cosa" mostrare nel trailer. Avere un film con un potenziale enorme tra le mani significa anche doverlo comunicare nel giusto modo, senza sprecare frecce nel proprio arco. La domanda a questo punto è: qualora il No Way Home contenga davvero il multiverso con Tobey Maguire e Andrew Garfield, il trailer dovrebbe farli vedere? Non sarebbe meglio tenere tutto nascosto sino all'uscita e depistare il pubblico? Non sarebbe la prima volta, visti i precedenti in Casa Marvel con i trailer di Civil War e Infinity War che hanno bluffato alla grande mostrando cose che non avremmo visto nel film e alterandone altre. Probabile che in casa Sony ci sia lo stesso dubbio, e che il marketing stia effettuando dei test interni per capire quale sia la mossa migliore. Nel frattempo la prossima data da segnare in rosso sui calendari (ma, sia chiaro, noi ci crediamo poco) è il 23 agosto, giorno in cui avrà inizio il CinemaCon di Las Vegas, evento per addetti ai lavori in cui la Sony presenterà i suoi progetti in uscita. Probabile che tra questi ci sia anche il trailer di No Way Home, che però potrebbe essere mostrato in esclusiva a porte chiuse, senza essere pubblicato on line. Di questo passo, forse, il trailer uscirà dopo il film stesso.

