Siccità, Anna Frank e il diario segreto, Maigret, Dante, Ninjababy e i voti del mese dvd-Bluray. Parte 2

La seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo con le recensioni di dvd e Blu-ray, si apre con l'ultimo film di Paolo Virzì, ovvero l'acuto e suggestivo Siccità, ambientato in una Roma stremata da tre anni senza pioggia. A seguire il ritorno di Ari Folman con la sua animazione molto particolare in Anna Frank e il diario segreto, che ripercorre la nota vicenda da una prospettiva molto particolare.

Siccità: Max Tortora, Vinicio Marchioni in una scena del film

Si prosegue con Maigret e un gigantesco e imperdibile Gérard Depardieu che interpreta il celebre commissario nato dalla penna di Georges Simenon. In chiusura Dante di Pupi Avati, con Sergio Castellitto nei panni del Boccaccio che in un on the road d'epoca rievoca la storia del grande poeta, e infine il frizzantissimo Ninjababy, commedia nordica irriverente e tragicomica.

Siccità: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato a Venezia, Siccità diretto da Paolo Virzì vanta un cast pazzesco di attori italiani capeggiato da Silvio Orlando e Valerio Mastandrea. Il regista immagina una Roma arsa e asciutta, dove non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Fra divieti e nuove regole, si muove una coralità di personaggi diversi tra loro, giovani e vecchi, gente di successo o emarginati dalla vita e, come sempre in queste occasioni, vittime e approfittatori della situazione.

Siccità: un'immagine di Valerio Mastandrea

IL BLU-RAY. Siccità è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato CG-Vision distribuito da Mustang. Un prodotto tecnicamente ottimo e con un extra interessante. Il video è eccellente per come riesce a riprodurre una fotografia giallastra che descrive la Roma ssolata e arsa dalla mancanza di acqua e il Tevere arido e prosciugato. Notevole il dettaglio, le scene scure presentano un nero profondo e un buon contrasto, anche se in qualche momento il nero tende ad affogare un po' i dettagli in ombra. L'audio in DTS HD 5.1, oltre a dialoghi perfetti per pulizia e timbro, è rigoroso nella musica e negli effetti di ambienza, con una buona apertura laterale, anche se l'asse posteriore poteva essere più incisivo in qualche frangente. Ma il tutto si scatena nella pioggia finale, con un suggestivo coinvolgimento.

DA NON PERDERE. Negli extra c'è solo un backstage di 13 minuti e mezzo, ma è molto interessante perché oltre a interventi di regista e cast e a mostrare tanti momenti delle riprese sul set e della preparazione delle scene, racconta un lavoro fatto in piena pandemia con le difficoltà del caso, compresa quella di un Paolo Virzì positivo al covid costretto a dirigere per qualche giorno da casa.

I VOTI: Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Anna Frank e il diario segreto: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ari Folman ripercorre la vicenda di Anna Frank da una prospettiva davvero particolare. Nel film di animazione Anna Frank e il diario segreto, infatti, Kitty, l'amica immaginaria con cui Anna conversa nel suo diaro, si risveglia magicamente ai nostri giorni nella casa della famiglia ornai diventata museo. Non sa nulla di quello che è accaduto alla sua amica e si mette alla sua ricerca, spaesata dal mondo moderno ma anche aiutata da un amico che gestisce un centro di accoglienza segreto per rifugiati clandestini.

Anna Frank e il diario segreto: un'immagine del film animato

IL BLU-RAY. Anna Frank e il diario segreto è disponibile in homevideo anche con un'eccellente edizione blu-ray targata Lucky Red e distribuita da Plaion Pictiures. Il video restituisce in maniera mirabile tutto il tocco e lo stile dell'animazione di Folman, con un quadro dettagliato, solido e ben colorato, e immagini sempre perfettamente fluide e senza sbavaure. Di ottima qualità anche l'audio: la traccia italiana come quella inglese è in DTS HD e sfodera subito i muscoli con la pioggia e il vento iniziale. In generale, l'ascolto è frizzante e vivace, con ampio utilizzo dei suroound e corposo apporto delle frequenze più basse, soprattutto nella colonna sonora.

DA NON PERDERE. Buoni anche gli extra. Innanzitutto nella confezione troviamo un booklet di 20 pagine con approfondimenti sul film e sulla storia di Anna Frank curato da Amnesty International. Come contributo troviamo un'intervista a Ari Folman di 7 minuti, e inoltre l'intera conferenza stampa (27') del regista alla presentazione del film a Roma.

I VOTI: Video 8,5 - Audio: 8,5 - Extra: 7,5

Maigret: la recensione del blu-ray

IL FILM. Il mitico commissario frutto della penna di Georges Simenon è tornato sullo schermo. E a interpretarlo nel Maigret diretto da Patrice Leconte, c'è un grande Gérard Depardieu. Nel caso portato sullo schermo, il commissario indaga sull'omicidio di una ragazza, ritrovata morta a Parigi con indosso un elegante abito da sera. Non si sa il nome, per cui Maigret prima di tutto cerca di identificarla, poi un passo alla volta riuscirà a ricostruire l'accaduto.

Maigret: Gérard Depardieu in un'immagine del film

IL BLU-RAY. Maigret è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato CG-Adler distribuito da Mustang. Un prodotto tecnicamente ottimo, a partire come vedremo dal video. L'audio è proposto in DTS HD 5.1 ed esegue in maniera diligente il suo compito, anche se il film sul piano sonoro è molto tranquillo e non ci sono molte occasioni per mettere alla prova il reparto. I dialoghi comunque sono cristallini e ogni effetto di ambienza è ben catturato dai diffusori, anche se giocoforza l'asse posteriore ha poco lavoro da svolgere. Buona la resa della colonna sonora. Negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Il blu-ray di Maigret presenta un video impeccabile: forse poco appariscente visto il look sommesso del film, ma rigoroso nel riprodurre un croma molto sobrio ed equilibrato, con un contrasto ben calibrato e adeguato a dare risalto anche alle scene più scure. Nonostante la fotografia morbida del film, spicca un dettaglio di qualità, molto efficace su primi piani e abiti, ma preciso e ben definito anche nelle varie ambientazioni.

I VOTI: Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

Dante: la recensione del blu-ray

IL FILM. Diretto da Pupi Avati, Dante è un ritratto ricco di umanità del Sommo Poeta, interpretato da Alessandro Sperduti, attraverso il viaggio che trent'anni dopo la sua morte avvenuta in esilio a Ravenna nel 1321, compie Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto) per portare come risarcimento simbolico dieci fiorini d'oro alla figlia Suor Beatrice, in un monastero ravennate. Durante il percorso da Firenze a Ravenna, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante.

Dante: Sergio Castellitto durante una scena del film

IL BLU-RAY. Dante è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle. Un prodotto tecnicamente ottimo, mentre come extra troviamo solamente un backstage di 7 minuti nel quale, oltre a momenti delle riprese sul set, ci sono interventi di Pupi e Antonio Avati e del cast, e immagini della presentazione del film con Mattarella. Il video è eccellente, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 è ottimo: i dialoghi e la narrazione sono corposi e dal timbro deciso, mentre l'ambienza è ben riprodotta con effetti precisi e bassi muscolari, messi in moto anche dalla colonna sonora.

DA NON PERDERE. Il video è davvero cristallino e propone un dettaglio granitico e una solidità senza sbavature. Non solo primi piani e costumi, ma anche la splendida scenografia d'epoca sfoderano particolari sempre incisivi, ma è ottima anche la tenuta nelle scene scure, con un nero profondo e una superba resa degli ambienti bui illuminati solo dai fuochi: in queste circostanze i dettagli emergono bene dalle ombre e non ci sono fenomeni di banding.

I VOTI: Video 8,5 - Audio: 8 - Extra: 6

Ninjababy: la recensione del DVD

IL FILM. Irriverente, tragicomica e coraggiosa: Ninjababy è una commedia diretta da Yngvild Sve Flikke con Kristine Kujath Thorp protagonista nei panni di Rakel, una ragazza incasinata e dedita agli eccessi, che un giorno a sorpresa scopre di essere incinta di ben sei mesi. La ragazza è disperata perché non può più abortire, si arrabbatta tra presunti padri e aspiranti all'adozione, e intanto, essendo abile disegnatriece di fumetti, inizia anche un dialogo immaginario con un embrione cartoon parlante e sfacciato.

Ninjababy: Nader Khademi, Kristine Kujath Thorp in una scena del film

IL DVD. Ninjababy è arrivato in homevideo grazie al DVD CG-Tucker, un prodotto tecnicamente ottimo anche se povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video è la parte migliore dell'edizione, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 è tutto da vivere con una traccia frizzante dotata di una buona energia nella colonna sonora, dialoghi puliti, una discreta dose di bassi e alcuni effetti interessanti soprattutto durante gli inserti animati.

DA NON PERDERE. Il DVD regala un video molto convincente: i limiti del formato si vedono solamente su qualche panoramica incerta, ma per il resto il quadro ha una compattezza di tutto riguardo in ogni circostanza, anche sui fondali, mentre il dettaglio si mantiene sempre di buon livello, e non solo sui primi piani. Il croma naturale e la perfetta fluidità degli inserti animati, completano un ottimo video.

I VOTI: Video 8 - Audio: 7,5 - Extra: 4

