Siccità: la colonna sonora di Franco Piersanti sarà disponibile in digitale da venerdì 30 settembre

La colonna sonora composta da Franco Piersanti per Siccità, pellicola con Monica Bellucci diretta da Paolo Virzì, sarà disponibile in digitale a partire da venerdì 30 settembre.

Da venerdì 30 settembre sarà disponibile in digitale la colonna sonora di Siccità di Paolo Virzì a firma di Franco Piersanti: il film è stato presentato fuori concorso alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale cinematografiche da domani, giovedì 29 settembre.

Siccità: il regista Paolo Virzì sul set

La colonna sonora, edita da Edizioni musicali Curci, è reduce dalla vittoria del Soundtrack Stars Award 2022 (premio che decreta la migliore colonna sonora tra i film presentati alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia), una scelta che dà alla musica un ruolo importante rendendola protagonista all'interno di un cast corale.

Le musiche originali sono state composte, orchestrate e dirette da Franco Piersanti ed eseguite dalla Roma Film Orchestra, mentre il brano intitolato "Pioggia" è stato diretto dal Maestro Alessandro Molinari. Di seguito riportiamo i titoli della tracklist: "Pioggia Versione Trio", "Aurora", "La Poetica Del Secco", "Acido", "Canto Fermo", "Confessione", "Filo Del Ragno", "Miraggio", "Notturno", "Passo Dopo Passo", "Tevere Mitologico", "Pioggia".

Siccità: Emanuela Fanelli in una scena del film

La colonna sonora del film è arricchita anche da un brano di Mina chiamato "Mi sei scoppiato dentro al cuore" (sempre edito da Edizioni Curci), scelto appositamente dallo stesso regista Paolo Virzì, particolarmente legato alla canzone. "Siccità è la mia seconda collaborazione con Virzì", ha spiegato Franco Piersanti. "Se in Tutta la vita davanti del 2008, il registro musicale alternava malinconia, grottesco disciolti in una vaga visionarietà, in questo film il suono si inacidisce molto come fosse vittima di una disidratazione fonica, e tutto sembra stridere e alterarsi."

Siccità è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution in collaborazione con Sky. Nel cast: Silvio Orlando. Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco.

Siccità: un'immagine di Valerio Mastandrea

La sinossi della pellicola recita: "A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione."