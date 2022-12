Nexo+, Gennaio 2023: le novità in catalogo tra film, documentari e serie TV

Su Nexo+ a gennaio 2023 arriva lo speciale per Il Giorno della Memoria, la retrospettiva su Rohmer, la playlist in omaggio a Lewis Carroll e al mondo del fantastico, il docu su Messi, quello su Janis Joplin a 80 anni dalla nascita e quello sulla rivista Rolling Stone, La Giornata Mondiale dell'Abbraccio, The Queen of Spain con Penelope Cruz, Brado di Kim Rossi Stuart, Siccità di Paolo Virzì e molto altro.

Siccità

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

Dal 28 dicembre disponibile a noleggio: il film è diretto da Paolo Virzì e interpretato da Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco.

Per niente al mondo

Bernardo è un uomo affascinante, di successo, pieno di amici, sempre alla frenetica ricerca della sua libertà. Per un brutto scherzo del destino, un giorno tutto cambia, mettendolo di fronte a una scelta: accettare quello che è successo o diventare un altro, per riprendersi quello che la vita gli ha tolto. Una decisione dalla quale non potrà tornare indietro, per niente al mondo. Regia di Ciro D'Emilio, con Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon.

Éric Rohmer collection

A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa (avvenuta l'11 gennaio del 2010) una retrospettiva sul Maestro della Nouvelle Vague attraverso un'indagine sull'etica dei sentimenti: con le armi della dialettica, della spiritualità, dell'impressionismo. Tra i titoli proposti: Incontri a Parigi, Pauline alla spiaggia, Il raggio verde, La marchesa d'O'...

The Queen of Spain

Partita da Hollywood, dove gode di fama planetaria, la diva spagnola Macarena Granada (interpretata da Penelope Cruz) torna in Spagna a metà anni '50 per vestire i panni della Regina Isabella di Castilla in un costoso kolossal, una coproduzione ispano-americana. L'occasione la porta sulle tracce di vecchi amici, antichi e nuovi amori e un eroismo rivoluzionario di cui non si immaginava capace contro il regime franchista.

Attraverso lo specchio

A 125 anni dalla morte di Lewis Carroll arriva Attraverso lo specchio: è stato colui che ha inventato un nuovo modo di intendere il fantastico. Precursore di Tolkien, appassionato di fotografia, intellettuale capace di prendere il gioco in maniera serissima e di rovesciare tutte le regole della società vittoriana. A 125 dalla morte di Lewis Carroll, Nexo+ propone una playlist sul fantastico e sull'onirico sulle tracce di Alice, del Bianconiglio, del Cappellaio Matto e, naturalmente, dello Stragatto. Tra i titoli: Il flauto magico, Il piccolo principe e il pilota, Frida Kahlo - L'arte nella casa Azul, Il lago dei cigni, Melancholia, Il favoloso mondo di Amélie, Turismo Magico, Heart of a dog, Bosch. Il giardino dei sogni, Rodari 2.0.

Rimedi al Blue Monday

Una selezione delle nostre migliori commedie e film ispirazionali per far fronte al giorno più triste dell'anno. Ovviamente con una ventata di buonumore. Tra i titoli: Be Kind Rewind, Hysteria, Yaya e Lennie, Novo, Tutti pazzi per Rose, Charlie Chaplin - La nascita di Charlot, Gaya, La versione di Giò...

Tutto ciò che voglio

Wendy è una ragazza autistica impegnata a scrivere una sceneggiatura di Star Trek per un concorso. Quando capisce che non farà in tempo a consegnarla via posta, partirà di nascosto per Los Angeles. La sorella maggiore e la tutrice si metteranno così sulle sue tracce...

Brado

Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che per tanto tempo ha impedito loro diessere vicini.

Rock Legends - Janis Joplin

Janis Joplin è simbolo della cultura hippie. Un talento sopraffino, capace di emozionare come le migliori cantanti soul, ma con una voce splendida nella sua imperfezione. Se Piece of My Heart è la canzone simbolo di Janis, I God Dem 'Ol Kozmic Blues Again, Mama! è l'album che segna l'apice della sua fulminea quanto straordinaria carriera.

Nella volta del cielo - Stelle del cinema

Cover Story sulle dive del cinema: da Audrey Hepburn, nell'anniversario del 30 anni dalla sua morte, a Brigitte Bardot, da Isabella Rossellini a Ingrid Bergman... Le attrici che sono diventate icone e hanno riscritto la storia di un'intera arte. Tra i titoli proposti: Io sono Ingrid, Isabella Rossellini - My Wild Life, Brigitte Bardot - Un'icona francese, Liv & Ingmar, Audrey Hepburn - Hollywood Stories, Bombshell.

"Se io trovassi un posto a questo mondo che mi facesse sentire come da Tiffany, comprerei i mobili e darei al gatto un nome!" Colazione da Tiffany

Se ti abbraccio non aver paura

Il racconto del legame tra un padre e un figlio in un road movie che parla di autismo. Ma soprattutto del coraggio di chi sceglie di non arrendersi mai. Franco Antonello ha un figlio autistico, Andrea. Quando Andrea ha compiuto 17 anni, padre e figlio hanno deciso di intraprendere un viaggio in moto attraversando tutti gli Stati Uniti. Da quella avventura è nato il libro "Se ti abbraccio non aver paura", scritto da Fulvio Ervas e diventato un best seller internazionale. Nel 2018, mentre Gabriele Salvatores iniziava le riprese del film ispirato al loro libro, Franco e Andrea hanno deciso di rimettersi in sella della loro BMW per attraversare l'Europa e giungere fino in Marocco ai piedi del deserto del Sahara, seguendo la rotta di Marrakech Express.

Amma's Way - Un abbraccio al Mondo

La definiscono Mahatma, come Gandhi, ma Mata Amritanandamayi Devi preferisce essere chiamata semplicemente Amma, "Madre". Ha raccolto sostenitori e volontari in tutto il mondo ed è una leader umanitaria e spirituale globale che, grazie al suo esempio, ha ispirato milioni di persone a impegnarsi in favore dei bisognosi e nella costruzione di un mondo più tollerante. Dotata di un'instancabile dedizione e amore per il prossimo, Amma è nota per il modo inedito attraverso cui esprime compassione: il suo celebre abbraccio.

Rolling Stone - Stories from the Edge

Immagini esclusive e indelebili e testimonianze preziosissime. Questa è la storia di una rivista, ma anche una cronaca dei tempi piena di foto inedite, interviste rivelatrici e scrittura d'avanguardia, che ha dato forma ai momenti cruciali della storia americana attraverso le icone che hanno definito il rock'n'roll per intere generazioni: John Lennon, Mick Jagger, Bob Dylan, Tina Turner, David Bowie, Bruce Springsteen, Kurt Cobain, i Clash, i Sex Pistols... E poi gli scrittori essenziali nel costruire il mito di Rolling (Hunter S. Thompson e Tom Wolfe) i collaboratori storici della testata (Ben Fong Torres, Cameron Crowe, Jon Landau, Charles M. Young), i più grandi fotografi degli ultimi cinquant'anni (Annie Leibovitz, Richard Avedon, Mark Seliger.) Da Woodstock alla guerra in Iraq, dallo scandalo Watergate al rapimento di Patricia Hearst, dallo scandalo Clinton-Lewinsky a Obama: un viaggio attraverso la storia della musica americana e l'evoluzione del panorama politico e culturale degli ultimi cinquant'anni.

The Statement. La sentenza

Pierre Brossard è in fuga dalla polizia francese, da una squadra di killer e da un passato di crimini di guerra. Era un torturatore nazista e solo ora la possibilità di incastrarlo si è fatta concreta. Un'indagine condotta da un giudice ambizioso e da un colonnello dell'esercito mira a far luce sui misteri che lo riguardano da lungo tempo sepolti.

I Am Here

Ella è molto più di una nonna sopravvissuta all'Olocausto. È esuberante, vivace e dalla personalità frizzantina, cosa che la rende una perfetta narratrice e un personaggio semplice da seguire. Non ha mai paura di dire la sua, di fare battute e di parlare spontaneamente di momenti estremamente bui della sua vita. Cattura l'attenzione, illumina lo schermo e riesce a connettersi con gli spettatori da tutto il mondo. Ella è la joie de vivre il gusto per la vita, come nessun altro, una caratteristica inaspettata, considerando il suo vissuto. Durante le celebrazioni del suo 98° compleanno, infatti, Ella Blumenthal si apre ad amici e familiari e narra la sua storia di sopravvivenza durante l'Olocausto, come non ha mai fatto prima. I suoi ricordi, rappresentati attraverso un'animazione dinamica, attraversano tre campi di concentramento. La visione di Ella è un messaggio universale di cui oggi abbiamo più bisogno che mai. Un appuntamento in collaborazione con DNC Entertainment Factory.

Messi. Storia di un campione

A poche settimane dalla fine del Mondiale che l'ha visto protagonista, arriva su Nexo+ il film, presentato alla 71esima Mostra di Venezia, che racconta la storia del più grande campione dei nostri tempi, attraverso le testimonianze di grandi leggende del calcio come Menotti, Maradona, Valdano e Crujiff, e delle persone che l'hanno accompagnato nel suo percorso di vita, il tutto attraverso immagini d'archivio, interviste e clip inedite.