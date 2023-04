Ci vedo doppio: le 15 serie tv in cui una star ha interpretato due gemelli

Dalle Phoebe e Ursula di Lisa Kudrow in Friends, passando per Ewan McGregor e Mark Ruffalo nelle loro rispettive miniserie, fino alla più recente Rachel Weitz in Inseparabili su Prime Video, ripercorriamo le 15 serie tv in cui una star sola ha interpretato due gemelli.

Si tratta di un'operazione sempre più frequente tanto al cinema quanto in tv, anche perché mette doppiamente alla prova un interprete. Ovvero quando una star sola si trova ad interpretare due gemelli, spesso diversi tra loro anche fisicamente anche se omozigoti. Di esempi al cinema ne abbiamo tanti - dal classico Genitori in trappola con le gemelle interpretate da una giovanissima Lindsay Lohan fino all'acclamato Legend con Tom Hardy, senza dimenticare il poco apprezzato Leonardo Di Caprio ne La maschera di ferro. In questo articolo però vogliamo passare in rassegna le 15 volte che una star ha interpretato due gemelli in una serie tv, dai drama alle comedy, prendendo spunto dall'arrivo su Prime Video di Inseparabili, adattamento seriale dell'omonimo film di David Cronenberg.

1. Rachel Weisz (Inseparabili)

Dead Ringers: una foto di scena

Partiamo proprio da Inseparabili appunto, con protagonista Rachel Weisz nel ruolo che fu di Jeremy Irons nel film omonimo di David Cronenberg del 1988, un thriller psicologico intitolato in originale Dead Ringers (che in inglese significa "copia perfetta"). L'attrice interpreta Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell'etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l'assistenza sanitaria alle donne.

2. Lisa Kudrow (Friends)

Come non nominare la mitica e adorabilmente folle Phoebe Buffay e la sua altrettanto poco adorabile e vendicativa sorella gemella Ursula nel cult comedy Friends, entrambe interpretate da Lisa Kudrow. L'abbiamo conosciuta fin dalla prima stagione nel doppio episodio speciale Vivere intensamente (The One With Two Parts) quando Joey si innamora di lei e Phoebe si sente trascurata. È solo uno dei tanti esempi della famiglia sopra le righe della cantautrice di Gatto Rognoso, che rivela sempre nuovi aspetti della propria vita surreale agli amici e agli spettatori.

3. Mark Ruffalo (Un volto, due destini)

I Know this Much is True: una foto di scena

La miniserie HBO Un volto, due destini ha visto Mark Ruffalo immergersi anima e corpo (e con un sostanziale cambio fisico) nei panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey. Hanno un passato familiare complicato, che ha portato loro dei traumi indelebili soprattutto da parte dell'autoritario padre. Nel parlare di salute mentale, dato che Thomas ne soffre, la serie esplora la relazione complicata e altalenante tra i due, mentre Dominick cerca di mettere ordine nella propria vita e in quella del fratello.

4. Ewan McGregor (Fargo - La Serie)

Fargo: Ewan McGregor in una scena della serie

Nella terza stagione di Fargo Ewan McGregor, un attore sempre più poliedrico e sempre più diviso tra grande e piccolo schermo, ha voluto mettersi ancora di più alla prova interpretando, come Mark Ruffalo, due gemelli opposti e diversi anche fisicamente. Ambientato tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 nella cittadina di Saint Cloud nel Minnesota, il terzo ciclo della serie antologica di Noah Hawley vede l'addetto alla sorveglianza Ray Stussy (McGregor) e la fidanzata Nikki Swango cercare di rubare un francobollo d'epoca dal valore inestimabile nella villa del fratello gemello di Ray, Emmit (sempre McGregor), apparentemente benestante ma in realtà pieno di debiti nella propria azienda.

5. James Marsden (Dead to Me - Amiche per la morte)

Dead To Me - Amiche per la morte: James Marsden in una scena

Esperimento dramedy curioso su Netflix, Dead to Me - Amiche per la morte a partire dalla seconda stagione ha portato un nuovo personaggio interpretato dall'attore già presente fin dall'inizio, James Marsden. Se nel ciclo inaugurale interpreta Steve, il terribile fidanzato tossico di Judy (Linda Cardellini) che finisce per essere a sua volta vittima di Jen (Christina Applegate), poi lo ritroviamo anche nei panni di Ben, il gemello buono e caritatevole che inizia una relazione proprio con Jen. Un quadrangolo amoroso che porterà a moltissime sorprese e colpi di scena, nel segno del karma.

6. Dove Cameron (Liv e Maddie)

Liv e Maddie: Dove Cameron in una scena

Anche Disney Channel ha provato l'escamotage del doppio ruolo per uno stesso interprete. Dove Cameron nelle quattro stagioni della sitcom familiare Liv e Maddie ha interpretato le due gemelle del titolo che non potevano essere più diverse: Liv è una giovanissima attrice di Hollywood che torna a casa dalla famiglia nel Wisconsin dopo aver vissuto e lavorato per quattro anni insieme alla zia in California. Ad aspettarla a casa non solo i genitori, che lavorano nella scuola che dovrà frequentare, ma anche la gemella, semplice e genuina, capitano della squadra di basket femminile e un po' maschiaccio.

7. Tatiana Maslany (Orphan Black)

Orphan Black: Tatiana Maslany in una scena della serie

Tatiana Maslany si è sicuramente superata nell'idea di interpretare più ruoli e non solamente due in Orphan Black, dove è stata i tanti cloni della protagonista, a partire dalle gemelle Sarah ed Helena. Ha vinto un Emmy per questa performance, apprezzata da pubblico e critica, in cui ha spaziato tra una madre inglese, una killer ucraina, una scienziata irriverente, una madre calciatrice e una tiranna assetata di potere. Non erano solo trucco e parrucco ad aiutarla a cambiare personalità, ma tutto stava proprio nel molteplice e camaleontico talento dell'attrice.

8. Troian Bellisario (Pretty Little Liars)

Come non nominare in questo nostro excursus sulle serie tv in cui una star ha interpretato due gemelli, il lavoro fatto da Troian Bellisario nel teen mystery cult Pretty Little Liars. Inizialmente una delle più apprezzate protagoniste del quartetto originario nei panni della sportiva e complessata Spencer Hastings, oltre che parte di una delle coppie più amate dello show insieme a Toby (Keegan Allen), è diventata poi anche la sua gemella cattiva Alex Drake, nella miglior tradizione soap. Un'interpretazione meno apprezzata dai fan, che però ci ha regalato anche un surreale accento inglese e una potenziale colpevole di essere A. Non è tutto: il serial l'ha fatto due volte, anche con Jessica DiLaurentis (Andrea Parker), la madre di Alison, e la sua gemella Mary Drake, rinchiusa nell'ospedale psichiatrico di Radley, sempre col volto di Parker.

9. Mallory Bechtel (Pretty Little Liars: Original Sin)

Dalla serie madre allo spin-off il passo è breve, e quindi anche l'ultima serie nata da una costola di Pretty Little Liars, Pretty Little Liars: Original Sin, disponibile da noi su Prime Video, Mallory Bechtel dopo Hereditary di Ari Aster si è sdoppiata nei panni delle gemelle Karen e Kelly Beasley, entrambe Mean Girls popolari e pericolose. Tra presente e flashback (dato che una di loro muore), Bechtel si è potuta sbizzarrire nel provare a mostrare varie sfaccettature dei due personaggi, che forse non erano così uniti come sembravano.

10. Yasmine Al Massri (Quantico)

Quantico: Yasmine al Masri in una scena

Anche Quantico, lo spy drama di breve durata ma che ha avuto la sua nutrita nicchia di fan e ha fatto scoprire al mondo Priyanka Chopra (ora moglie di Nick Jonas e star di Citadel su Prime Video), ha avuto le proprie gemelle. Stiamo parlando delle agenti Nimah e Raina Amin, utilizzate sul campo proprio per il loro essere uguali e quindi perfette per il doppio gioco. Eppure sul set erano interpretate dalla stessa attrice, Yasmine Elmasri, che si è fatta conoscere proprio grazie a questo (doppio) ruolo mostrando lati quasi opposti della loro personalità, come il loro rapporto con la religione e con il velo da indossare, che era anche un metodo per distinguere i due personaggi agli occhi degli spettatori.

11. Yael Grobglas (Jane the Virgin)

Jane the Virgin: Yael Groblas in una scena della serie

Quanto si dev'essere divertita Yael Grobglas quando ad un certo punto della sottovalutata Jane the Virgin, la dramedy di The CW che parodiava e allo stesso tempo omaggiava le soap opere latine, le hanno comunicato che il suo personaggio avrebbe avuto una gemella cattiva. Soprattutto perché la sua Petra era già un po' la villain della storia, pur dimostrando svariati lati del proprio carattere e un passato familiare abbastanza traumatico. Vero nome Natalia, professione violoncellista di strada. Finché non è diventata anche Anezka, la sorella allontanata dalla madre e ritrovata dalla Repubblica Ceca, piena di disturbi, ossessioni e un certo senso di vendetta nei confronti della gemella.

12. Sarah Paulson (American Horror Story: Freak Show)

American Horror Story: Freak Show - Sarah Paulson

Dopo essere arrivata come personaggio minore, Sarah Paulson nelle varie stagioni dell'antologica American Horror Story (e in generale nel Murphyverse) ha saputo ritagliarsi il proprio posto al tavolo interpretando praticamente qualsiasi ruolo. Tra questi, anche quello delle gemelle siamesi Bette e Dot Tattler, sfruttate dal personaggio di Jessica Lange per il proprio Freak Show nella quarta stagione. Attaccate fisicamente eppure diversissime emotivamente, una con un senso di lealtà istintivo, l'altra che vorrebbe fuggire il più lontano possibile da quel mondo. Paulson ha saputo donare a entrambe grazia e irriverenza.

13. Sarah Michelle Gellar (Ringer)

Sarah Michelle Gellar in una immagine promozionale della nuova serie Ringer

Sarah Michelle Gellar, dopo essere stata Buffy Summers nella serie di Joss Whedon e prima di tornare alla ribalta in tv con Wolf Pack su Paramount+, ha avuto anche una breve parentesi doppia nella serie di brevissima durata della The CW Ringer (che significa "impostore"), divenuta famosa per una scena in barca che coinvolge l'attrice con una pessima CGI e una resa altrettanto irrealistica. Eppure in quel breve lasso di tempo l'attrice ha dato tutta se stessa nel provare a sdoppiarsi come Bridget Kelly, una donna che deve testimoniare contro il proprio capo, un boss della criminalità locale, e quindi decide di fuggire a New York per ricominciare una nuova vita come Siobhan, la gemella estraniata da tempo, appena morta suicida... forse. In questo caso si trattava del resto di una doppia sfida, poiché fingeva di essere la sorella defunta.

14. Mattia Carrano (Prisma)

Prisma: una scena della serie

Siccome noi in Italia, soprattutto negli ultimi anni, stiamo provando in tutti i modi a non essere secondi a nessuno, con Prisma su Prime Video i creatori di SKAM Italia Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo hanno provato a parlare come mai prima dell'identità di genere attraverso il racconto di un gruppo di adolescenti. Tra questi, il protagonista emergente Mattia Carrano che al primo ruolo importante ha voluto raddoppiare la sfida (e l'ha vinta): essere Andrea e Marco, due gemelli che non potrebbero essere più diversi interiormente sebbene uguali fisicamente. Al punto che quello che meno ci si aspetterebbe tra i due sta lottando per far uscire il proprio vero io.

15. Nina Dobrev (The Vampire Diaries)

The Vampire Diaries: Nina Dobrev in una scena

Ancora una volta un teen drama nella nostra lista delle serie tv in cui una star da sola ha interpretato due gemelli, anzi in questo caso il teen drama fantasy per eccellenza. In The Vampire Diaries, Nina Dobrev, lanciata da questo ruolo, non ha dovuto spendersi solo come la Elena Gilbert al centro del triangolo amoroso della serie, ma ha avuto anche la responsabilità di prestare volto e colpo a Katherine, la sua "antenata" in lei reincarnatasi, che aveva a sua volta rapito il cuore (e i canini) dei fratelli Stefan e Damon Salvatore.