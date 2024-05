Celebrity Hunted 4: Belen e Cecilia Rodriguez campionesse di simpatia

Celebrity Hunted 4 è in streaming dal 6 maggio su Prime Video. Tra i concorrenti, quattro coppie, quest'anno ci sono anche Belen e Cecilia Rodriguez. Le showgirl argentine, essendo sorelle, sono la coppia più affiatata insieme a Roul Bova e Rocío Muñoz Morales. Gli altri partecipanti sono i rapper Ernia e Guè e i comici Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina.

Celebrity Hunted 4: concorrenti

Vista la loro professione, pensavamo che la linea comica della quarta stagione di Celebrity Hunted fosse appunto portata avanti soprattutto da questi ultimi, invece, nemmeno poi tanto a sorpresa, le più simpatiche sono proprio loro: le sorelle Rodriguez. Belle, anzi bellissime, è evidente, ma grazie al programma scopriamo che sono anche effettivamente spontanee e sempre pronte alla battuta e alla gag, molto spesso fisica, quasi slapstick.

Non possiamo non dirlo nella nostra intervista e Belen, dopo aver dato il cinque a Cecilia, conferma: "Questo è un bellissimo complimento: ci stai dicendo che siamo super simpatiche, addirittura da superare i comici! Cecilia è così tutto il giorno: la cosa fantastica è che mia sorella è come un'animatrice del villaggio turistico".

Celebrity Hunted 4: intervista a Belen e Cecilia Rodriguez

Pur se prendendo la gara con allegria (anche nel trailer di Celebrity Hunted 4 si può vedere Belen dire: "Mi porto il vino, così se mi prendono almeno sono ubriaca!"), le sorelle Rodriguez per loro stessa ammissione amano la competizione. Ma quanto sono competitive anche nella vita reale?

Belen è onesta: "Siamo competitive. Io sono molto competitiva. Soprattutto con me stessa. Una volta sono andata a un concorso di bellezza, quasi costretta, e non mi è piaciuto. Ho sofferto tantissimo. Non ho mai fatto sport di squadra infatti. Non voglio mai deludere. Non voglio deludere me stessa, sostanzialmente. Quindi quando mi parte la competizione mi parte con me stessa: mi dico dai, dai che ce la fai! Però la verità è che questo reality ci ha cacciato da dentro una competizione infernale. Volevamo vincere".

Cecilia invece: "Di solito preferisco stare un passo indietro. Ero partita con l'idea di farmi una vacanza con mia sorella. Invece, quando poi eravamo lì, mi è partita proprio la competizione. Volevo vincere!".

Come sono davvero le sorelle Rodriguez?

All'inizio dei sei episodi di Celebrity Hunted 4 le stesse Cecilia e Belen dicono di se stesse che "le sorelle Rodriguez sono cattivissime". È davvero così? E quando in una scala da 1 a 10? Belen: "È colpa dei Minions, li abbiamo visti moltissimo! Comunque, in generale, io sono ascendente scorpione: quindi chi la fa l'aspetti. Arriva tardi, ma quando arriva arriva. E mi viene naturale: fredda proprio".

Per lo show Cecilia ammette inoltre che: "Ci siamo ispirate un po' a Lara Croft in Tomb Raider". La sorella conferma: "Chi, da donna, non si ispira a Lara Croft?! Comunque lei stava recitando: anche io se avessi recitato sarei stata spavalda e bella tutto il tempo. Noi invece avevamo il disagio reale! Arrivavano e dovevi correre. Una tragedia. Anzi: noi siamo tragicomiche".