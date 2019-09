20 serie tv romantiche da guardare su Netflix

Un bacio appassionato tra i personaggi di Milo Ventimiglia e Alexis Bledel nell'episodio 'Ritorno di fiamma' della serie Una mamma per amica

Siete alla ricerca di serie tv romantiche da guardare su Netflix e non sapete da che parte cominciare? Avete voglia di binge watching e di abbandonarvi a lunghe giornate e serate di serie tv e divano, con una serie tv romantica che possa essere divertente, appassionante, intrigante? Ci pensiamo noi: eccovi i titoli delle migliori 20 serie tv romantiche da guardare in streaming su Netflix, abbracciati al cuscino, con una bella tazza di tè o una vaschetta di gelato.

1. Una mamma per amica

Non potevamo che iniziare la nostra lista con una delle più intramontabili tra le serie tv romantiche da guardare su Netflix; stiamo ovviamente parlando di Una mamma per amica, serie statunitense ideata da Amy Sherman e andata in onda dal 2000 al 2007.

I suoi 157 episodi, suddivisi in otto stagioni, raccontano le vicissitudini di Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel), madre e figlia unite da un legame indissolubile, nella deliziosa cornice della cittadina immaginaria di Stars Hollow. Amore, amicizia e relazioni familiari: questi sono i temi principali di una serie brillante e divertente, entrata nei cuori di tutti.

2. Love

Con un nome così, doveva necessariamente entrare a far parte del nostro elenco!

Love è una serie tv romantica americana creata da Judd Apatow, Paul Rust e Lesley Arfin e diventata un prodotto originale Netflix. Distribuita dal 2016 al 2018, la serie si concentra sulla relazione sentimentale tra il goffo e insicuro Gus (Paul Rust) e la bella e sfacciata Mickey (Gillian Jacobs). Una serie che mette in scena in modo realistico le dinamiche quotidiane dei due protagonisti, così opposti caratterialmente da dar vita a numerosi siparietti ricchi di humor.

3. Jane the Virgin

Jane the Virgin è una serie televisiva statunitense andata in onda dal 2014 al 2019 per cinque stagioni e ora disponibile su Netflix. La vita della giovane e immacolata Jane Gloriana Villanueva (Gina Rodriguez), felicemente fidanzata con Michael (Brett Dier), viene sconvolta quando, durante una visita ginecologica, la dottoressa Solano le effettua per errore un'inseminazione artificiale, utilizzando il seme del fratello malato di cancro Rafael Solano (Justin Baldoni). Una telenovela che, proprio per la sua premessa narrativa ai limiti dell'assurdo, si rivela estremamente divertente, caricata di comicità dalla voce fuoricampo dall'accento sudamericano (Massimo Lopez nella versione italiana).

4. Le ragazze del centralino

Prima serie televisiva spagnola prodotta e rilasciata (nel 2017) per la piattaforma Netflix, Le ragazze del centralino segue le vicende di quattro donne, Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernandez Garcia), Angeles (Maggie Civantos) e Maria Immaculada (Nadia de Santiago), operatrici della Compagnia dei Telefoni con sede a Madrid. La serie, attraverso il vissuto personale di queste quattro ragazze provenienti da ambienti estremamente diversi, mette in luce i problemi e le difficoltà dell'essere donna nella società spagnola degli anni Venti.

5. Love Alarm

Spostandoci verso l'Oriente e, precisamente, nella Corea del Sud, troviamo la serie tv romantic drama coreana Love Alarm (2019). Love Alarm è un'app di successo che permette di sapere se, nel raggio di dieci metri, è presente una persona che prova interesse per te. Hwang Sun-oh e Jo-jo si conoscono in questo modo ma, temendo l'influenza che questa tecnologia potrebbe avere nel loro rapporto, decidono di conoscersi in modo più "reale", come se Love Alarm non esistesse. La serie vuole essere una denuncia di come il mondo virtuale possa condizionare ogni aspetto della vita sociale dei suoi utenti; un'idea che strizza l'occhio a Black Mirror ma che rimane, comunque, sui toni più leggeri di un teen drama.

6. New Girl

Un'altra serie tv che ha fatto la storia del genere commedia/romantico è New Girl. New Girl è una serie statunitense con protagonista Zooey Deschanel, andata in onda su Fox dal 2011 e dal 2018 e adesso comodamente fruibile nella sua interezza sulla piattaforma Netflix. Ambientata a Los Angeles, questa serie segue le vicissitudini di Jess, ragazza eccentrica ed esuberante che, dopo aver rotto con il fidanzato storico va a convivere assieme a tre ragazzi. La presenza di Jess, inizialmente, sconvolgerà le vite dei suoi coinquilini ma, ben presto, non potranno più fare a meno gli uni dell'altra. Una serie spumeggiante perfetta per chi cerca un po' di sano intrattenimento senza impegno.

7. Easy

Easy è una serie tv antologica originale Netflix composta da otto episodi e pubblicata sulla piattaforma nel settembre del 2016. La serie, ambientata a Chicago, riflette sulle relazioni moderne e sulla vita di coppia attraverso la lente del sesso. Come suggerisce il titolo, il tema è trattato con leggerezza che, però, non significa superficialità; al contrario, il sesso viene rappresentato come fonte di gioia, espressione della propria persona.

Easy è il contenuto ideale per chi è alla ricerca di una serie tv romantica su Netflix che sia breve ma al tempo stesso arricchita da un cast di tutto rispetto: Orlando Bloom,Malin Akerman, Elizabeth Reaser, Dave Franco e molti altri.

8. You Me Her

Se è vero che l'amore può esistere anche tra più persone, You Me Her ce lo mostra in tutta la sua bellezza. Serie televisiva statunitense e canadese realizzata da John Scott Shepherd, You Me Her segue le vicende di una coppia di Portland annoiata dalla quotidianità e desiderosa di dare una scossa a un rapporto ormai scontato. Jack (Greg Poehler) e Emma (Rachel Blanchard) scoprono, così, le gioie di una relazione romantica a tre, coinvolgendo nel loro matrimonio la studentessa universitaria Izzy (Priscilla Faia). La serie, resa nota al pubblico come la prima commedia poliromantica della TV, si rivela un ottimo spunto di riflessione sugli standard imposti dalla società riguardo al rapporto di coppia.

9. 45 Giri

Fresca fresca di pubblicazione su Netflix (agosto 2019), 45 Giri è una serie televisiva spagnola creata da Ramon Campos e Gema R. Neira. La serie, ambientata nella Spagna degli anni '60, narra le vicende di Maribel Campoy (Guiomar Puerta), giovane studentessa del Conservatorio alle prese con un nuovo genere musicale: il pop. Collaborando nel tentativo di comprendere i nuovi desideri del pubblico, Maribel, Guillermo Roja (Iván Marcos) e Roberto (Carlos Cuevas) si ritrovano, però , coinvolti in un inaspettato triangolo amoroso.

10. The End of the F...ing World

Se preferite orientarvi verso serie tv romantiche da guardare su Netflix che indaghino la tematica amorosa da un punto di vista adolescenziale, The End of the F...ing World fa al caso vostro. Lontana dall'essere il tipico teen drama che vede sbocciare l'amore tra i banchi di scuola, la serie segue le disavventure di due diciassettenni, James (Alex Lawther) e Alyssa (Jessica Barden); psicopatico lui ed estremamente ribelle lei, decidono di intraprendere un viaggio sconclusionato per sfuggire ai rigidi schemi che la società impone loro. Quello che non sanno, però, è che finiranno per provare dei sentimenti l'uno per l'altra. Ovviamente a modo loro.

11. Crazy Ex-Girlfriend

Crazy Ex-girlfriend è una serie televisiva statunitense di genere romantico e musicale, con protagonista Rachel Bloom, ideatrice insieme a Aline Brosh McKenna. La serie, iniziata nel 2015 e composta da quattro stagioni, racconta di Rebecca Bunch, giovane avvocatessa di New York insoddisfatta della propria vita nonostante i numerosi successi professionali. Tutto cambia quando incontra Josh, sua vecchia fiamma dei tempi del college in procinto di fare ritorno a West Covina; sulla scia dei ricordi, Rebecca decide, infatti, di trasferirsi nella stessa cittadina della contea di Los Angeles. Crazy Ex-Girlfriend è una serie caratterizzata dalla sferzante comicità con la quale vengono narrate le vicende amorose e arricchita da momenti musicali assolutamente eccellenti.

12. How I Met Your Mother

Non potevamo certo stilare una lista delle migliori serie tv romantiche da vedere su Netflix senza citare How I Met Your Mother. La serie, andata in onda dal 2005 al 2014 per nove stagioni, ruota attorno alla giovinezza del soggetto narrante Ted Mosby (Josh Radnor), aspirante architetto alla continua ricerca dell'anima gemella. Al suo fianco ci sono gli amici Lily (Alyson Hannigan) e Marshall (Jason Segel), giovane coppia di fidanzati, Berney (Neil Patrick Harris), ricco avvocato donnaiolo e Robin (Cobie Smulders), repoter di un'emittente televisiva di New York. Seduti al tavolo del pub MacLaren's, prendono vita le divertenti vicende sentimentali e professionali dei cinque, in un mix estremamente realistico di successi e delusioni.

13. On My Block

Serie tv per gli amanti del genere coming-of-age, On My Block è stata distribuita su Netflix a marzo del 2018 ed è attualmente composta da due stagioni. La trama segue le vicende di un variegato gruppetto di ragazzi (Monse, Ruby, Jamal, Jasmin e Cesar) che vivono nel Freeridge, un quartiere degradato di Los Angeles.

I cinque amici dovranno affrontare tutti i drammi tipici dell'adolescenza, all'interno di un contesto difficile e problematico, molto lontano da quello a cui siamo generalmente abituati nei teen drama.

La serie ha riscosso molto successo da parte di critica e pubblico per il suo cast di attori multietnici molto talentuosi.

14. Se non ti avessi conosciuto

Dramma scientifico e romantico, Se non ti avessi conosciuto è una produzione catalana targata Netflix che ha come tema fondamentale quello degli universi alternativi possibili. Eduard (Pablo Derqui) perde l'intera famiglia in un tragico incidente e dovrà attraversare diversi universi paralleli per riuscire a cambiare il triste destino della moglie e dei figli. Lo status quo iniziale è lo stesso, i punti di svolta sono molti, per una serie dal ritmo serrato e ricca di colpi di scena ma anche di tanti momenti toccanti.

15. Operazione amore

Operazione amore è una serie tv francese la cui unica stagione al momento disponibile è stata pubblicata su Netflix a dicembre del 2018. Le vicende si concentrano sulla vita di Elisa (Zita Hanrot), ragazza parigina fortemente depressa a causa della rottura con il fidanzato Maxime. Nel tentativo di risollevarle il morale, le sue migliori amiche Charlotte ed Emily decidono di assumere un gigolò all'insaputa di Elisa. Il piano, però, avrà risvolti inaspettati.

16. Chesapeake Shores

Tratta dagli omonimi romanzi di Sherryl Woods, Chesapeake Shores è una serie tv canadese/statunitense di genere romantico e familiare. Abby O'Brien (Meghan Ory), donna d'affari divorziata con due figlie a carico, rientra alla sua città natale di Chesapeake Shores (Maryland) per aiutare la sorella a salvare il suo B&B dal pignoramento. Il ritorno nella casa dell'infanzia e l'incontro con il fidanzato del liceo Trace Riley (Jesse Metcalfe), sarà per Abby un'occasione per riprendere in mano la propria vita e per ricostruire il legame con la sua famiglia.

Chesapeake Shores è un vero inno alla positività e all'amore, caratteristiche che la rendono la serie tv ideale per trascorrere qualche ora in totale relax.

17. Wanderlust

Wanderlust è una serie televisiva britannica del 2018, coproduzione tra Netflix e la BBC One. Joy Richards, brillante terapista di coppia interpretata da Toni Collette, dopo un incidente in bicicletta inizia a riflettere su quanto la vita con il marito Alan (Steven Mackintosh) sia ormai noiosa e priva di stimoli. Nel tentativo di riportare vivacità nel loro rapporto, Joy propone ad Alan di avventurarsi in un terreno, fino ad allora, inesplorato: le relazioni extraconiugali. Scegliere la via della coppia aperta si rivelerà la salvezza di un matrimonio agli sgoccioli o sarà solo l'inizio del disastro?

18. Gossip Girl

Amori, amicizia e tradimenti sono il vostro pane quotidiano? Allora Gossip Girl è la serie giusta per voi (se ancora non l'avete vista). Ambientata nella patinata e apparentemente perfetta cornice dell'Upper East Side, la serie ruota attorno alla vita privilegiata di alcuni rampolli newyorkesi, tra eventi mondani, abiti di lusso e segreti messi in pericolo da una blogger dall'identità sconosciuta. Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester), Chuck (Ed Westwick), Nate (Chace Crawford), Dan (Penn Badgley) e Jenny (Taylor Momsen) sono i protagonisti di questo teen drama andato in onda dal 2007 al 2012 sul network The CW e adesso completamente disponibile su Netflix.

19. She's Gotta have It

Serie televisiva creata da Spike Lee per la piattaforma Netflix, She's Gotta Have It trae ispirazione dal film del 1986 Lola Darling, realizzato e interpretato dallo stesso regista. Ambientata nel quartiere Fort Green di Brooklyn, la trama segue le vicende di Nola Darling (DeWanda Wise), pittrice di talento che vive la propria vita sessuale in totale libertà, mantenendo un rapporto continuativo con tre diversi amanti: Jamie, Greer e Mars. Una commedia romantica estremamente attuale che, attraverso lo sguardo di una protagonista femminile molto forte, tratta temi importanti come la gentrificazione, l'emancipazione della donna e la cultura artistica afroamericana.

20. YOU

Se siete alla ricerca di serie tv romantiche su Netflix contaminate dal genere thriller, YOU potrebbe rivelarsi davvero una scoperta interessante, anche se non alla portata di tutti, per le tematiche che affronta. Basato sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes, la serie ha come protagonista Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg, direttore di una libreria di New York. Quando Joe incontra per caso l'aspirante scrittrice Guinevra Beck (Elizabeth Lail), se ne innamora immediatamente. L'amore, però, diventa presto ossessione: raccogliendo informazioni attraverso lo stalking e i social network, Joe si avvicina sempre di più a Guinevra, arrivando a eliminare qualsiasi ostacolo si metta in mezzo tra lui e il suo obiettivo.