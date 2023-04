Inseparabili - Dead Ringers, su Prime Video in streaming da oggi

Rachel Weisz si fa in due in Dead Ringers, la serie reboot del film di Cronenberg Inseparabili, in streaming su Amazon Prime Video da oggi 21 aprile 2023.

Rachel Weisz si fa in due in Dead Ringers, la serie reboot del film di Cronenberg Inseparabili, in streaming su Amazon Prime Video da oggi 21 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nello show ispirato al film di David Cronenberg del 1988, Inseparbili, l'attrice indossa i panni delle gemelle Mantle nel doppio ruolo di protagonista. Nella serie composta da sei episodi, Rachel Weisz, anche produttrice esecutiva, indosserà i panni di Beverly ed Elliot Mantle, due gemelle che condividono tutto "droghe, amanti e un desiderio impenitente di fare tutto il necessario, incluso spingersi oltre i confini dell'etica medica, nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e mettere al primo posto l'assistenza sanitaria delle donne".

Dead Ringers: un'immagine della serie

In un'intervista rilasciata a Vogue, Rachel Weisz ha dichiarato che guardare per la prima volta Inseparabili di Cronenberg è un'esperienza che non dimenticherà mai: "È impresso nella mia mente. Mi è piaciuto quanto fosse profondamente psicologico, contorto, perverso ed emozionante". Alice Birch è la creatrice, autrice, showrunner e produttrice esecutiva di Dead Ringers.Il regista Sean Durkin ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l'ultimo episodio della serie. Fanno parte del cast Britne Oldford nei panni di Genevieve, Poppy Liu nei panni di Greta, Michael Chernus nei panni di Tom, Jennifer Ehle nei panni di Rebecca ed Emily Meade nei panni di Susan.