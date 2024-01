House of the Dragon 2: quello che (forse) vedremo nella seconda stagione

Se una morte illustre in House of the Dragon apre le porte alla Danza dei Draghi, iniziamo ad ipotizzare su ciò che vedremo nella seconda stagione, basandoci sui romanzi di George R.R. Martin. Attenzione, l'articolo contiene spoiler!

Non c'è dubbio: la morte di Re Viserys ha spalancato le porte a un conflitto che impegnerà l'intera narrazione di House of the Dragon, per almeno tutta la seconda stagione, attesa per l'estate 2024 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Deceduto per l'aggravarsi della lebbra di cui era malato, il regno di Approdo del Re viene lasciato, dopo la sua scomparsa, nello scompiglio più totale. Da un lato la sua discendente Rhaenyra, sua figlia in prime nozze, partorita da Aemma Arryn, mentre dall'altro lato ecco Aegon II Targaryen, nato dalle seconde nozze con Alicent Hightower.

House of the Dragon: una delle prime immagini rilasciate

Proprio da questa dicotomia ripartiamo, dove ci eravamo lasciati, perché la nuova regina (Olivia Cooke) ha deciso di porre suo figlio Aegon (Tom Glynn-Carney) sul Trono di Spade, usurpando Rhaenyra, che in quanto primogenita di Viserys avrebbe dovuto sedersi da regina sul Trono. Le due fazioni, così, si ritrovano a dar vita a una sanguinolenta guerra civile in quel di Westeros. Questa lotta, nota come la Danza dei Draghi, è solo all'inizio, perché ora toccherà alla seconda stagione di House od the Dragon di raccontarci tutto ciò che accadrà. L'articolo conterrà alcuni spoiler (nonché supposizioni) sulle vicende che potrebbero essere raccontate in House of the Dragon 2, quindi vi consigliamo di proseguire nella lettura solo se siete disposti a scoprire alcuni elementi appartenenti alle vicende raccontate in Fire & Blood di George R.R. Martin. Con una certezza: la serie è composta da 8 episodi, 2 in meno rispetto alla prima stagione.

House of the Dragon 2? La tradizione contro l'innovazione

Le prime immagini dal set di House of the Dragon

Vedere Rhaenyra salire sul trono avrebbe significato una svolta epocale: mai prima di allora nei Sette Regni si era palesata una regina donna; un qualcosa che da un lato avrebbe accontentato tutti i suoi sostenitori, bramosi di un cambiamento nel fare la storia, dall'altro invece avrebbe creato non pochi problemi a chi, tradizionalista, non poteva abbracciare un tale cambiamento. Le leggi sulla successione degli Andali, a questo punto, vengono in soccorso di Aegon II, là dove un fratello minore avrebbe avuto la precedenza su una figlia femmina: a vincere sulla legge, però, vigeva il giuramento di Viserys, la cui volontà, però, non era stata gradita ai seguaci di Aegon II. Tale dicotomia diede vita a due fazioni: i Neri, che difendono la causa della principessa Rhaenyra facendo sede a Roccia del Drago, e i Verdi, che di rimando supportano Aegon II dalla Fortezza Rossa.

La battaglia, stando al romanzo, durò esattamente due anni, durante i quali si succedettero numerose battaglie, ingenti perdite e vicende che, dal canton nostro, non andremo a spoilerare eccessivamente. Infatti, non sappiamo, allo stato attuale delle cose, fin dove si spingerà la seconda stagione di House of the Dragon e se riuscirà a coprire entrambi gli anni del conflitto. È indubbio che si partirà dall'inizio dell'intera vicenda, ossia la Danza su Harrenhal, un duello aereo che vede coinvolti i più potenti draghi dei Targaryen, ossia Vhagar e Caraxes. Si tratta di uno dei primi grandi bivi della vicenda, che va ad aumentare ancora di più il pathos della guerra civile: la narrazione ci porta tra le mani un racconto intenso, e ci aspettiamo che la HBO possa andare a replicare con la magnificenza che ha sempre caratterizzato Il Trono di Spade prima e, adesso, House of the Dragon. D'altronde dovremo vedere due draghi danzare in cielo, in un combattimento al cardiopalma.

House of the Dragon, la recensione del finale: Oh Mia Regina!

Winterfell e Cregan Stark

House of the Dragon: una scena della serie

Altro aspetto di grande importanza è affidato al primo grande viaggio verso Winterfell, la casa degli Stark. L'ultimo episodio della prima stagione ci aveva lasciato con la morte di Luke per mano di Vhagar e di Aemond Targaryen: il secondogenito di Rhaenrya e di Laenor Velaryon era stato letteralmente distrutto dall'avvento del fratellastro, che in un sol colpo aveva eliso dalla famiglia anche Arrax, il drago di Lucerys. Sebbene la testa del drago fosse stata trovata tre giorni dopo, del corpo di Luke non si riuscì a recuperarne i resti. Nel mentre, il primogenito di Rhaenyra, Jacaerys, viene inviato proprio a Winterfell per incontrare Cregan Stark (Tom Taylor): lord di Grande Inverno, Protettore del Nord e capo della casa Stark, è figlio di Rickon Stark e ricoprirà un ruolo centrale nella guerra civile - se restiamo fedeli al romanzo -, introducendoci a quella che è la vicenda che ci condurrà fino a Jon Snow, tantissimi anni dopo.

Il dolore delle madri

Il banner di House of the Dragon 2

Andiamo ora a sviscerare altri elementi del trailer di House of the Dragon 2, così da poter continuare a intessere la nostra ragnatela di supposizioni su ciò che dovrà accadere da qui a qualche mese. La prima inquadratura ci conduce proprio a Capo Tempesta (Storm's End), proprio dove si è consumata la tragedia per la famiglia Targaryen, reduce dalla notizia della morte di Lucerys. Che il primo episodio si concentri sul tentativo da parte di Rhaenyra di ritrovare il corpo del figlio potrebbe essere un primo indizio, mentre Otto Hightower - rientrato a Vecchia Città dopo esser stato sollevato dall'incarico di Primo Cavaliere del re - afferma che nelle ore successive alla morte di Viserys sono stati commessi degli errori. Su tutti, proprio la morte di Luke per mano di Aemond. Tra i principali indiziati che sono chiamati a dover rispondere di quanto accaduto - a parte il principe stesso - c'è Borros Baratheon, capo di Capo Tempesta e destinatario della visita di Lucerys. Il Lord aveva esplicitamente respinto la visita di Luke, nonché la proposta della madre Rhaenyra, preferendo l'offerta di Aemond per un'alleanza che passava da un accordo matrimoniale. Indirettamente il suo rifiuto ha causato la morte di Lucerys agli occhi di una madre che, in maniera solenne, riflette sulla perdita di uno dei suoi figli.

Blood and Cheese

Il banner di House of the Dragon 2

Arriviamo, adesso, anche a un altro aspetto fondamentale che dovrebbe prendere piede all'interno della seconda stagione di House of the Dragon: la presenza di Blood and Cheese. Si tratta di una delle storyline più anelate dai lettori di Fire & Blood, nonché dai fan dell'universo di Westeros e come titolo fa riferimento a due scagnozzi che vengono assunti da Daemon Targaryen per uccidere uno dei figli di Helaena Targaryen come vendetta per Lucerys. La sorella-moglie di Aegon, diventata madre di tre figli, dando vita a uno dei proverbiali incesti che si annoverano nella tradizione di famiglia: non a caso uno dei due gemelli, Jaehaerys, nasce con sei dita alla mano sinistra e sei per piede. Nel trailer, Helaena, che della stirpe è quella più mansueta e serena, si ritrova a essere minacciata con un coltello alla gola da Cheese, per poi ritornare vestita di nero, quasi sicuramente al funerale di uno dei suoi figli. Helaena veniva da una prima stagione molto in ombra, con uno screen time molto ridotto; adesso la sua figura potrebbe diventare più centrale, proprio per ritrovarsi a dover rispondere di quella stessa sofferenza che proverà presto Rhaenyra.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

Cheese / formaggio - il cui vero nome non viene mai rivelato - era un acchiappatopi della Fortezza Rossa, dotato di una grande conoscenza di tutti i cunicoli del castello: abituato a inseguire tutti i ratti per ucciderlo, ha imparato a essere rapido e spietato, come un vero assassino. Insieme a Sangue viene assoldato da Mysaria, capo delle spie di Daemon, per andare a compiere il destino della vendetta della famiglia Targaryen. Blood / Sangue, a sua volta, è un macellaio, noto con questo nome per il suo essere truce e aggressivo, brutale spadaccino e - si lascia intendere nel libro di Martin - anche uno stupratore. Membro della Guardia Cittadina, viene espulso dalle Cappe Dorate per la furia dimostrata nei confronti di una prostituta: sia lui che Cheese si ritrovano a vivere a Fondo delle Pulci prima di essere chiamati per una missione di grande rilievo nella Torre del Primo Cavaliere.

La presenza di Baela Targaryen

Baela Targaryen interpretata da Bethany Antonia

Insieme a questo bailamme di vicende c'è anche un altro personaggio che potrebbe andare a guadagnare più spazio e visibilità, ossia Baela Targaryen, una delle figlie di Daemon e di Laena, rimasta in ombra nella prima stagione. Nel trailer, la vediamo cavalcare con rabbia il suo drago Moondancer, confermandosi una delle più feroci e coraggiose guerriere delle schiere di Rhaenyra insieme al fedele sputafuoco. La sua figura diventerà centrale nella lotta ad Aegon II e per quanto le prime immagini non ci aiutano a comprendere perfettamente in che momento la battaglia si colloca all'interno della guerra, ci lascia ben intendere che quella grande vicinanza allo spirito battagliero del padre verrà confermato anche in questo frangente. Insomma, la Danza dei Draghi è alle porte.