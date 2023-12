Doc 3, l'affetto di Luca Argentero e le novità della terza stagione

Lo share sempre più alto, di stagione in stagione. Un gruppo di dottori entrato nell'immaginario della nostra televisiva e adesso nuove storie e nuove avventure con una terza stagione carica di sorprese. Un medical drama, ma anche una serie family, tra comedy e drama, capace di acchiappare un pubblico trasversale. Al centro, un gruppo di attori e attrici cresciuti parallelamente ai propri personaggi. Ecco Doc, arrivato alla terza stagione forte di un successo che ha attirato l'attenzione di diversi Paesi, Stati Uniti compresi. "Un racconto forte in tutte le latitudini, Doc è uno strumento che parla con il cuore, e tutti noi abbiamo dato il massimo. Tanto che Sony, Lux Vide e Fremantle hanno venduto la serie in tutto il mondo, un format comprato e rigirato, ora anche in America", spiega il regista Jan Maria Michelini, che si alterna alla direzione degli episodi con Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto.

Luca Argentero in Doc 3

E in nuovi episodi di Doc? A partire da giovedì 11 gennaio su Rai 1, dopo l'uscita speciale nelle sale UCI Cinemas il 18 e il 19 dicembre delle prime due puntate. Ritroveremo ovviamente Luca Argentero, sempre più legato al Dottor. Fanti, e ritroveremo poi nel cast Matilde Gioili, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio. In più, i nuovi personaggi di Doc 3, interpretati da Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong. Doc 3 è uno "Spaccato della società, una mission che fotografa il Paese", spiegano in Rai, in occasione della presentazione stampa. Un pensiero sorretto dallo stesso Luca Argentero: "Abbiamo creato un mondo che non esisteva, e dietro c'è una comunione di intenti eccezionale. Ci sono poche cose davvero memorabili nella carriera di un attore, ed essere ricordato anche per una cosa tanto positiva, ovvero che genera empatia ed affetto, mi riempie di orgoglio. Una serie che crea un senso di famiglia che mi rende orgoglioso".

Doc 3, le anticipazioni della nuova stagione

Sara Lazzaro in Doc 3

La terza stagione di Doc - Nelle tue mani si apre con un flashback, facendo luce sui ricordi confusi del Dottor. Fanti, mantenendo alta la tensione e il livello emotivo. "Come facciamo a tenere alto il livello della tensione? Ce l'abbiamo fatta, anche un po' all'americana: abbiamo letto il copione poco a poco, facendo sì che tutto diventi emozionante", ci dice Luca Argentero. "Lo sforzo era reggere la tensione lungo tanti mesi. Alcune cose non posso dirle, ma alcune cose arrivano dal reale: la storia di Pierdante Piccioni è preponderante, e continua a dare un supporto creativo allo show, oltre che comparire con il solito cameo portafortuna. Saremo ancorati alle cose vere, alla realtà, e ai ricordi. C'è il tema del ritorno al passato, quello sì, con una tendenza che non ha paura di affrontare temi sensibili come la salute dei cittadini. Anzi, puntiamo il dito verso chi cerca un reddito nei malati".

Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro raccontano la terza serie di Doc

DOC - Nelle tue mani 2: Luca Argentero in una scena

Al fianco di Luca Argentero, la bravura di Matilde Gioli e Sara Lazzaro, sempre più fondamentali nell'economia del racconto firmato da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. "Doc è diventata una famiglia, e c'è un lato affettivo molto forte, perché scorrono sentimenti genuini sul set, e non è scontato", racconta Matilde Gioli. "Giulia affronta la tragedia di amare un uomo che non si ricorda di lei. Nella seconda stagione arriva un'altra grande tragedia, e la ritroviamo in Doc 3 con la voglia di guardare oltre, ampliando gli orizzonti. Ha le sue ambizioni, e non si sottrarrà di dare un aiuto sempre in sintonia".

Luca Argentero e Matilde Gioli

Torna ovviamente l'amatissima Dottoressa Tiberi di Sara Lazzaro, in un ruolo quanto mai sfumato e complesso: "Lo sparo iniziale ha creato un avvicinamento che sembrava sepolto. Nella terza stagione il ricordo sta tornando, ma per definire il presente bisogna analizzare il passato. Agnese ha voluto mantenere sconosciuti alcuni tratti del passato, le nuove puntate saranno all'insegna della memoria, cercando di custodire il passato".

Doc 3, i nuovi personaggi

Elisa Wong, new entry della serie

La terza stagione di Doc è rafforzata dalla presenza costante di Pierpaolo Spollon, lo specializzando Riccardo Bonvenga, sempre più rivelazione: "La musica di Doc la ha mia madre come suoneria del cellulare", scherza l'attore. "Quindi sì, ci sono degli elementi forti: l'arte ci fa rivivere quello che abbiamo vissuto. Offriamo alle persone di riflettere sulla realtà. Come possiamo superare ciò che abbiamo vissuto? I personaggi di Doc trovano in un certo senso un modo di andare avanti".

Pierpaolo Spollon in Doc 3

Come detto, tra le novità della nuova stagione di Doc, divisa in sedici episodi suddivisi in otto prime serate, c'è Giacomo Giorgio, nel ruolo di Federico Lentini: "In Doc interpreto Federico Lentini, un nuovo personaggio, che fa l'oculista. Un personaggio che mi fa simpatia, perché non c'entra nulla con il luogo in cui lavora. Ringrazio Jan Michelini, perché dal primo momento mi sono sentito ben voluto".