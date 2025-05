Da Ranma a Twilight of the Gods: le serie da recuperare dopo Asterix & Obelix

Se i ceffoni ai Romani, cinghiali arrosto e nomi che finiscono sempre in -ix ti hanno divertito e appassionato, c'è una buona e una brutta notizia: la brutta notizia è che non esistono pozioni magiche, ma la buona notizia è che puoi trovare alternative dopo aver amato la serie Netflix Asterix e Obelix: il duello dei capi. I due Galli non sono solo due personaggi della cultura pop europea: sono il simbolo di un mondo in miniatura che resiste con intelligenza, astuzia e humor all'assurdità del potere.

Una scena di Asterix & Obelix: Il duello dei capi

Dietro le battute, gli scontri coi legionari e la celebre magia da bere, c'è un racconto sempre attuale sull'importanza della comunità, della libertà e dello spirito critico. CCi sono altre serie animate che, pur con estetiche e target diversi, condividono la stessa vena satirica, lo stesso gusto per l'avventura e per i personaggi fuori dagli schemi. Ciò che unisce queste cinque serie ad Asterix e Obelix non è solo il formato animato o la presenza di eroi eccentrici. È lo spirito che le anima: la volontà di resistere alle imposizioni, di ridere del potere e di credere nella forza dell'individuo. Tutti questi personaggi ci insegnano che non servono grandi eserciti per cambiare le cose: a volte basta un villaggio, un'idea, o... soltanto dell'acqua magica.

Idefix e gli Irriducibili

Nella Lutetia occupata dai Romani, a guidare la resistenza non sono più i Galli... ma i loro animali! Idefix e gli Irriducibili è lo spin-off ufficiale della saga, con protagonista Idefix (Dogmatix in inglese), l'irresistibile cagnolino di Obelix. In questa serie pensata per i più piccoli ma godibile anche dagli adulti, Idefix e i suoi amici - un piccione filosofo, una gatta da combattimento e un bulldog baffuto - sfidano le autorità romane per difendere il loro territorio.

Quello che ritroviamo qui è lo stesso meccanismo di Asterix & Obelix: Il duello dei capi: la satira del potere, l'importanza della solidarietà, e un umorismo che gioca con la storia senza mai prendersi troppo sul serio. In più, c'è una carica ecologista che rende attualissimo il messaggio della serie.

Idefix e gli Irriducibili è disponibile su RaiPlay.

Le avventure di Tintin

Dall'umorismo gallico all'eleganza belga: Le avventure di Tintin è una serie cult tratta dai fumetti di Hergé, che segue un giovane reporter sempre in viaggio per smascherare trame criminali e ingiustizie internazionali. Tintin non ha bisogno di pozione magica: la sua arma è l'intelligenza, la curiosità, e un innato senso della giustizia.

La locandina di Le avventure di Tintin

Pur con uno stile più sobrio rispetto all'esuberanza di Asterix, la serie condivide molti dei suoi valori: l'eroe che si muove ai margini del potere, la critica alle derive autoritarie, e un'ironia sottile che attraversa i vari episodi. Come nel villaggio gallico, anche qui il bene trionfa, ma solo dopo un bel po' di peripezie e colpi di scena. Le avventure di Tintin è disponibile su Prime video.

Twilight of the Gods

Se Asterix prende in giro la mitologia classica per ridicolizzare gli imperi, Twilight of the Gods la usa per distruggerli. La serie animata di Zack Snyder si ispira liberamente alla mitologia norrena per raccontare una storia epica, cupa e sanguinaria, dove gli dei non sono salvatori ma oppressori, e gli umani devono imparare a ribellarsi.

Una scena di Twilight of the Gods

Il legame con Asterix sta tutto nel sottotesto politico: anche qui c'è un piccolo gruppo di ribelli contro un potere apparentemente invincibile, anche qui il racconto mitico è uno strumento per parlare del presente. Ma se Asterix ti fa ridere mentre combatte Giulio Cesare, Twilight of the Gods ti farà riflettere su quanto sia difficile, e a volte tragico, rovesciare un sistema corrotto.

Twilight of the Gods è disponibile su Netflix.

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone

Po, il panda guerriero più amato dell'animazione moderna, è tornato in una nuova serie dove viaggia per il mondo insieme a una cavaliere inglese per fermare una minaccia che rischia di distruggere tutto. Qui, l'umorismo slapstick incontra la crescita personale e la filosofia orientale. Ma sotto il kung fu e le battute c'è qualcosa di molto familiare per i fan di Asterix: un eroe improbabile, apparentemente goffo, che scopre la forza della determinazione, del gruppo e dell'identità culturale.

La serie di Kung Fu Panda

Anche Po, come Asterix, combatte con intelligenza più che con la forza bruta, si mette sempre in discussione e non perde occasione per ironizzare su sé stesso e sul mondo che lo circonda. Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone è disponibile su Netflix.

Ranma 1\2

Cosa succede quando un ragazzo cade in una sorgente maledetta e si trasforma in una ragazza ogni volta che si bagna con acqua fredda? La risposta è Ranma 1\2, un classico dell'animazione giapponese che, dietro la comicità demenziale e le situazioni assurde, nasconde una satira intelligente sulla società, sull'identità e sulle convenzioni culturali.

La nuova serie di Ranma 1\2

Come Asterix, Ranma 1/2 è una serie in cui l'ordine costituito viene ribaltato: le regole non valgono più, i ruoli sociali vengono stravolti e il corpo stesso dell'eroe diventa terreno di gioco e di parodia. Entrambe le serie sono profondamente iconoclaste e celebrano la libertà di essere, di pensare, di ridere di tutto. Ranma 1\2 è disponibile su Netflix.