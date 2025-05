Asterix & Obelix: dietro le quinte de Il duello dei capi insieme agli animatori della serie

In una splendida set visit negli studi TAT Productions a Tolosa, abbiamo visto gli artisti all'opera per portare in vita i personaggi creati da Goscinny e Uderzo. In streaming su Netflix.

Se vi piace il mondo dell'animazione quanto a noi, capirete la curiosità e gioia con cui ci immergiamo anche nel suo dietro le quinte, nella passione con cui affrontiamo le nostre chiacchierate con gli addetti ai lavori, con gli artisti e tecnici, con quelli che disegnano o, nel caso della CGI, modellano i personaggi di cui ci innamoriamo.

L'ingresso degli studi TAT Productions

È lo stato d'animo con cui abbiamo affrontato la visita agli studi TAT Productions dello scorso autunno per sbirciare la lavorazione di Asterix & Obelix: Il duello dei capi, che vi abbiamo già raccontato in un primo resoconto di quella esperienza. Quello che ancora non abbiamo approfondito, perché aspettavamo che la serie fosse disponibile su Netflix, è il lavoro puramente tecnico che ci è stato raccontato saltando da una postazione all'altra degli artisti coinvolti, per capire il lavoro sulla luce, le texture e i modelli poligonali che hanno dato vita al villaggio dei Galli e i suoi iconici abitanti.

E luce sia: Il calore del villaggio gallico, la freddezza di Roma

Iniziamo dalla fine nel nostro cammino nella realizzazione di Asterix & Obelix: Il duello dei capi, perché la prima tappa è alla scrivania di chi si occupa della luce, un lavoro che "è alla fine del processo produttivo". Davanti al monitor della responsabile dell'illuminazione osserviamo ammirati mentre ci mostra quello che le arriva dagli altri reparti e come posiziona le luci per dar vita alla scena, a cominciare dalla sorgente di luce principale: il Sole, la più importante ma non sufficiente da sola. Se quindi possiamo considerare la nostra interlocutrice alla stregua di una divinità, una "dea del Sole", e glielo diciamo, è affascinante vedere quante altre fonti di luce aggiuntive, che saranno del tutto invisibile allo spettatore se non nel loro effetto, deve posizionare per far sì che il villaggio gallico che abbiamo davanti ai nostri occhi acquisti vita e calore.

Gli artisti TAT Productions al lavoro

Il tutto con un'idea e uno scopo in mente: ottenere l'effetto che gli autori hanno in mente. Perché se è vero che il villaggio in cui abitano Asterix e compagni debba essere vivace e vibrante, non è lo stesso per quanto riguarda gli ambienti romani, che appaiono invece solidi, massicci e più freddi. È un lavoro veramente suggestivo ed è spettacolare vedere come e quanto cambi l'effetto finale con pochi tocchi e poche variazioni ai parametri delle singole luci, modificando l'intensità, il calore e la posizione. Tutto quello che vediamo su schermo dipende da questo lavoro, in modo non troppo dissimile da quanto accade nei film dal vivo con l'intervento del direttore della fotografia.

I dettagli de Il duello dei capi

Il passo successivo del nostro percorso riguarda le texture, ovvero nel dipartimento che si occupa di definire quei dettagli che la luce rende visibili. Per capirci, tutto quello che appare dipende dalle texture, perché è qui che si definisce come appaiono i materiali in cui gli oggetti su schermo sono realizzati, che siano oggetti di legno, di pietra, i tessuti che decorano gli ambienti e di cui sono vestiti i personaggi. Materiali che sono in parte già presenti in una libreria consolidata nel tempo da TAT Productions, ma ai quali è necessario di volta in volta aggiungere quelli specifici del singolo progetto, in questo caso del mondo di Asterix & Obelix. Un lavoro che parte dal realistico, cercando di ottenere l'effetto più reale possibile, per poi virarlo più sul cartoonesco che è proprio della serie Netflix.

I tanti dettagli della serie Netflix

Un effetto che è chiarissimo nel momento i singoli oggetti che appaiono nella serie ci vengono mostrati su schermo, affiancandoli ad alcune delle reference usate come esempio reale, che ci fa apprezzare da una parte il livello di dettaglio ottenuto e la cura, ma dall'altra l'effetto fumettistico che permette a ognuno di questi dettagliatissimi oggetti di integrarsi alla perfezione nel mondo animato della serie.

Questione di naso: i modelli dei personaggi

Ma ovviamente il cuore di Asterix & Obelix: Il duello dei capi, come di qualunque altra storia, sono i personaggi, che in CGI corrispondono ad altrettanti modelli poligonali. Un lavoro di scultura che nello specifico ha presentato più difficoltà del solito, o forse soltanto difficoltà differenti: la forma originaria di queste figure è infatti a fumetti, già adattato in diversi film ma in animazione tradizionale, il che aveva permesso a chi si era occupato del character design di mantenersi molto fedele senza particolare ostacoli. Diverso il lavoro in CGI, perché le figure e il loro movimento poggia su scheletri che devono consentire i diversi movimenti che devono fare su schermo, che ha portato a diversi ragionamenti e scelte.

Asterix e il suo naso importante

Per esempio: Obelix ha gambe piccole rispetto al corpo, parte delle quali è nascosto sotto la grossa bolla dei suoi pantaloni. Dove posizionare il ginocchio per animarle in movimento? E poi ci sono aspetti che in una figura piatta non emergono, ma diventano un problema nel momento in cui i modelli possono, e devono, essere inquadrati da diverse angolazioni. Altro esempio: il naso di Asterix, che "stava sempre in mezzo" e finiva per impallargli gli occhi. I modellatori ci mostrano come sarebbe la soggettiva di Asterix così come è nei fumetti e ridiamo insieme: "il poverino vedrebbe solo il suo naso" ci dicono ed è vero.

Ma guardiamo insieme come hanno operato per far funzionare tutto, ammiriamo i modelli dei singoli personaggi, dai protagonisti alle figure secondarie, e non possiamo che lodare tutto il lavoro fatto da TAT Productions e che tutti possono ora apprezzare nella serie disponibile su Netflix.