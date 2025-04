Asterix & Obelix: il duello dei capi, la recensione della serie animata Netflix

I galli di Goscinny e Uderzo tornano in una nuova incarnazione animata, questa volta seriale, per Netflix. E si confermano i personaggi iconici che hanno fatto la storia dei fumetti. In streaming dal 30 aprile.

Essere icone oggi non è da tutti. La recente invasione di contenuti fa sì che la concorrenza per imporsi nell'immaginario collettivo sia tanta, che solo alcuni personaggi, e relativi titoli di appartenenza, possano farcela. Ancor più difficile, forse, restare icone dopo una gloriosa carriera da eroi del fumetto, del cinema o della tv. Cavalcare le decadi sulla cresta dell'onda è appannaggio di pochi, ma lo è per figure del calibro di Asterix e Oberlix.

Una scena della serie animata Netflix

I due personaggi nati dalla penna di René Goscinny e disegnati da Albert Uderzo, insieme a tutti i loro indomiti compagni di avventura gallici, sono infatti popolari e amati sin dal 1959 in cui vennero inizialmente creati e sono stati capaci di raccogliere ammiratori sia in ambito fumettistico, che cinematografico con gli adattamenti animati e live action. Ora tornano, su Netflix dal 30 aprile, con Asterix & Obelix: il duello dei capi, di nuovo in animazione ma in versione seriale. Cinque episodi diretti da Alain Chabat e Fabrice Joubert, realizzati dallo studio francese TAT Productions. E il risultato è indubbiamente positivo.

Un duello per conquistarli

Asterix e Obelix al villaggio del Galli

Il presupposto del mondo di Asterix e Obelix è noto: Roma ha ormai conquistato tutta la Gallia... o quasi. Un unico, piccolo villaggio resiste agli assalti del colosso romano grazie alle imprese dei suoi abitanti, la cui superiorità e invincibilità in battaglia ha un segreto: una pozione magica, realizzata con una ricetta segreta dal druido del villaggio, Panoramix. Punto di partenza della storia raccontata dalla serie Netflix, tratta dall'omonimo settimo albo a fumetti della serie, pubblicato nel 1966, è relativo proprio al druido, alla sua perdita di memoria e scomparsa, che lascia gli abitanti del villaggio abbandonati a loro stessi, senza il supporto magico per continuare ad affrontare e arginare la potenza di Roma, che si affida anche alla tradizione celtica del duello dei capi per superare la strenua opposizione del villaggio. Riusciranno a resistere e ritrovare il loro prezioso concittadino?

60 anni e non sentirli: Asterix tra modernità e tradizione

È un adattamento intelligente quello pensato da Alain Chabat per Asterix & Obelix: Il duello dei capi, perché riesce a sfruttare le potenzialità narrative di questa storia per creare un racconto seriale strutturato e articolato, ben bilanciato tra le sue componenti più avventurose e l'innata ironia dei personaggi: l'umorismo regna sovrano, ma non prende mai il sopravvento sulla storia, non fagocita i personaggi ma li supporta, non diventa il fine ma il mezzo con cui arricchire i cinque episodi. Cinque episodi che possono sembrare un numero insolito, ma si rivelano il formato giusto per dare il giusto respiro al racconto senza scivolare in tempi morti.

I protagonisti di Asterix e Obelix: il duello dei capi

E in questo nuovo racconto seriale, Asterix e compagni trovano la giusta dimensione per riproporsi fedeli a se stessi e il mito che tutti già conoscevano, ma abbracciando dinamiche nuove e moderne, che possano permettere al bizzarro gruppo di Galli di riuscire a conquistare (loro sì che possono) nuovi spettatori e fan tra gli spettatori più giovani della piattaforma che possano arrivare a scoprirli solo ora con il nuovo adattamento, tra umorismo ricercato ma immediato, canzoni scelte con intelligenza per arricchire la messa in scena, un gusto per il media animato che conquista.

La grande animazione moderna

Uno degli aspetti che conquista di Asterix & Obelix: Il duello dei capi è infatti il comparto tecnico e tutta la costruzione visiva realizzata da TAT Productions (di cui vi avevamo iniziato a parlare in un primo resoconto della nostra visita agli studi): lo studio non si è affidato a una CGI convenzionale, ma ha lavorato di fino e di contrasti, sia per quanto riguarda i personaggi che gli ambienti. Da una parte, per esempio, le figure hanno linee essenziali e cartoonesche come nel fumetto, ma i loro abiti e accessori presentano un livello di dettaglio che li rende solidi e tangibili; allo stesso modo le location sono curate e con approcci che ne sottolineino le diverse implicazioni narrative, dall'accogliente calore del villaggio gallico ai solidi spazi degli ambienti romani, ma con un approccio visivo che tende in alcune circostanze ad appiattire i fondali per richiamare il fumetto all'origine di tutto.

Una delle ambientazioni della serie animata

Un mix di stile che asseconda le più moderne declinazioni del media animato, che non rinuncia a enfatizzare il richiamo al fumetto anche con l'uso di onomatopee a schermo, ma allo stesso tempo si fa moderno nello scimmiottare l'estetica pixellosa dei mosaici con inserti da videogioco a 8bit. Il duello dei capi è insomma una serie di cui sentivamo di aver bisogno, sia da amanti dell'animazione contenti di vedere il media sfruttato a dovere, sia da appassionati di Asterix e Obelix, che confermano di poter dire ancora la loro nel frenetico mondo dell'intrattenimento moderno.