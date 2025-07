Le saghe cinematografiche da recuperare in estate: guida completa per un binge-watching bollente

L'estate, il tempo si allunga, le giornate si riempiono. Relax, vacanze, gite fuori porta. Spiaggia, montagna, collina, campagna. La stagione delle occasioni e, nonostante tutto, del riposo. Allora, se siete stanchi di iniziare una nuova serie tv senza aver la voglia di portarla a termine, perché non ri-lanciarvi nella visione di una saga cinematografica? La nostra raccomandazione su cosa bingiare, puntando ad un'evasione cinematografica che merita di essere scoperta o riscoperta. Tra un week-end lungo e una serata off, le maratone sul divano sono la fuga migliore per evadere dalla realtà. Da Alien a Star Wars, da Il signore degli anelli fino a Una notte da leoni, ecco le migliori saghe cinematografiche in streaming da vedere d'estate. Tutte, ovviamente, in modalità binge-watching!

Le saghe cinematografiche da rivedere in streaming

Epoche diverse, linguaggi diversi, storie diverse. Mondi fantasy, grandi avventure, epopee animate, ma anche gli immancabili film horror. Navigando tra le piattaforme streaming non mancano i franchise e le saghe da recuperare. Ecco quelle che potrebbero fare al caso vostro.

Una notte da leoni

Ed Helms, Bradley Cooper e Zach Galifianakis in una scena del film Una notte da leoni

Sudata, eccessiva, scorretta, spassosa. La saga di Una notte da leoni rilegge l'amicizia maschile con un cast perfetto composto da Bradley Cooper (Phil), Ed Helms (Stu), Zach Galifianakis (Alan) e Justin Bartha (Doug), affiancati dall'esplosivo Ken Jeong (Mr. Chow). Il primo film, Una notte da leoni, ha debuttato il 5 giugno 2009 negli Stati Uniti. Il successo ha portato a Una notte da leoni 2, uscito il 26 maggio 2011, e infine Una notte da leoni 3, il 23 maggio 2013, che ha concluso la trilogia. Tutti e tre diretti da Todd Phillips. Tutti e tre campioni di incassi. Una curiosità, il film originale è stato ispirato da un evento reale: una disastrosa sbronza di un produttore con alcuni amici. Una trilogia diventata cult, tra Las Vegas e Bangkok, capace di segnare un'epoca spensierata irripetibile.

Dove vedere i film di Una notte da leoni: i primi due sono in streaming su Netflix, il terzo è su Sky e NOW.

Fast and Furious

Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson sul set di The Fast and the Furious 6

Sì, l'azione, l'assurdo, i motori, l'adrenalina. Ma la saga di Fast and Furious è sopratutto una saga sulla famiglia, con un cast che è diventato leggendario, film dopo film. Al centro c'è Vin Diesel (Dominic Toretto), affiancato dal compianto Paul Walker (Brian O'Conner). Michelle Rodriguez è Letty Ortiz, la compagna di Dom, mentre Jordana Brewster interpreta Mia Toretto. Insieme a loro un gruppo di grandi comprimari: Tyrese Gibson (Roman Pearce), Ludacris (Tej Parker), Dwayne Johnson (Luke Hobbs) e Jason Statham (Deckard Shaw). Un viaggio iniziato nel 2001: innumerevoli capitoli fino all'ultimo, Fast X. Nato come film di nicchia sulle corse clandestine è divenuto uno dei franchise più remunerativi della storia. Puro spettacolo.

Dove vedere i film di Fast and Furious: su Sky, NOW e Prime Video. Fast X è su Infinity.

Alien

Sigourney Weaver e Ridley Scott sul set di Alien

Un pilastro della fantascienza horror ideato da Ridley Scott, con l'iconica Sigourney Weaver (Ellen Ripley), diventata una delle più influenti anti-eroine del cinema. Al suo fianco, attori come Tom Skerritt (Dallas), John Hurt (Kane) e Ian Holm (Ash). Il terrore è iniziato nel maggio 1979, proseguendo con Aliens - Scontro finale di James Cameron, datato 1986. Sono seguiti diversi sequel e prequel, tra cui La clonazione, Prometheus, Alien: Covenant e Alien: Romulus. Il terrificante Alien, creato dall'artista H.R. Giger, è divenuta una creatura da premio Oscar. Curiosità: oltre all'androide Bishop e ad Ellen Ripley, il personaggio che appare più spesso nella saga è il gatto Jonesy.

Dove vedere i film di Alien: su Disney+.

Star Wars

Ray Park nei panni di Darth Maul in una foto promozionale di Star Wars: Episode I - La minaccia fantasma 3D

Una saga che non ha bisogno di presentazioni. Nove film (escludendo le serie) e un'avventura galattica capace di segnare innumerevoli generazioni. La trilogia originale ha visto protagonisti Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo) e Carrie Fisher (Leia Organa). La voce inconfondibile di Darth Vader è di James Earl Jones, mentre Alec Guinness ha dato vita ad Obi-Wan Kenobi. Icone pop, i droidi C-3PO e R2-D2. La saga, poi, riletta nei capitoli prequel sempre diretti da George Lucas, ha segnato un nuovo inizio, arrivando poi alla trilogia conclusiva con i nuovi volti: Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) e Adam Driver (Kylo Ren). Un'epopea spaziale che trascende il genere stesso, tutt'ora punto di riferimento mondiale.

Dove vedere i film di Star Wars: in streaming su Disney+.

Il Signore degli Anelli

Peter Jackson e il valore dell'epica. All'inizio del Millennio la trilogia de Il Signore degli Anelli ha dato vita ai personaggi di J.R.R. Tolkien, segando record su record. Elijah Wood (Frodo Baggins) è il portatore dell'Anello, guidato da Ian McKellen (Gandalf). Aragorn è interpretato da Viggo Mortensen, mentre Orlando Bloom è Legolas e John Rhys-Davies è Gimli. Il legame fraterno tra Frodo e Sam è portato in scena da Sean Astin, mentre Christopher Lee interpreta Saruman.

Ian McKellen in una scena de Il signore degli anelli - Le due torri

I film sono stati distribuiti uno all'anno, a partire da Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (19 dicembre 2001), seguito da Il signore degli anelli - Le due torri (18 dicembre 2002) e culminando con Il signore degli anelli - Il ritorno del re (17 dicembre 2003). L'intera trilogia è stata girata back-to-back in Nuova Zelanda. Forse, la miglior saga fantasy della storia. Da recuperare anche la trilogia prequel de Lo Hobbit con protagonista Bilbo Baggins alias Martin Freeman.

Dove vedere i film de Il Signore degli Anelli: in streaming su Sky, NOW, Prime Video e TimVision.

Jurassic Park e Jurassic World

Jurassic Park: Malcolm, Hammond, la dottoressa Sattler e Gennaro in una scena

L'esempio massimo del cinema di Steven Spielberg: il sogno, la magia, l'avventura, l'impossibile che diventa reale. Tre film di Jurassic Park, e altri quattro film riletti in Jurassic World. Al centro Sam Neill (Dr. Alan Grant), Laura Dern (Dr. Ellie Sattler) e Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm). Mentre il visionario John Hammond è stato interpretato da Richard Attenborough. La più recente trilogia ha introdotto nuovi protagonisti come Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), oltre a Scarlett Johansson e Mahershala Ali protagonisti di Jurassic World - La Rinascita. Il ruggito dei dinosauri ha risuonato per la prima volta con Jurassic Park, l'11 giugno 1993, segnando un'Era. Un mix di CGI, animatronics ed effetti visivi, rendendo il tutto incredibilmente realistico. Una curiosità sonora: il ruggito iconico del T-Rex è stato creato combinando i suoni di diversi animali, tra cui un cucciolo di elefante e un alligatore.

Dove vedere i film di Jurassic Park e Jurassic World: in streaming su Sky e NOW.

Scream

Una scena di Scream

Dal genio di Wes Craven la saga horror e slasher perfetta per l'estate. Scream ha ridefinito il genere, con un approccio meta-narrativo che gioca con le convenzioni. Il cast principale è guidato da Neve Campbell (Sidney Prescott), affiancata da Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley). I primi film hanno visto anche Matthew Lillard (Stu Macher), Skeet Ulrich (Billy Loomis) e Jamie Kennedy (Randy Meeks). Gli ultimi capitoli, usciti in sala, sono veri e propri sequel legacy che hanno introdotto nuovi volti come Jenna Ortega (Tara Carpenter) e Melissa Barrera (Sam Carpenter). Il primo Scream è uscito nel 1996 introducendo il mitico Ghostface, ispirato a L'urlo di Munch. In seguito sei film, l'ultimo dato 2023: Scream VI.

Dove vedere i film di Scream: in streaming su Prime Video, Paramount+, e a noleggio su Apple TV+.

Pirati dei Caraibi

Lo score di Hans Zimmer, i set tropicali, il senso dell'epica più avventurosa e spettacolare. La saga di Pirati dei Caraibi, soprattutto i primi tre film, sono il massimo dell'esperienza hollywoodiana, riscritta in una produzione ad alto budget dall'incasso fantasmagorico. Il cuore della saga è l'eccentrico Capitan Jack Sparrow, interpretato come saprete da Johnny Depp. Al suo fianco, Orlando Bloom (Will Turner) e Keira Knightley (Elizabeth Swann). Grande character anche Capitan Hector Barbossa, che prende vita grazie a Geoffrey Rush, mentre Kevin McNally è il fedele Joshamee Gibbs.

Capitan Jack Sparrow, alias Johnny Depp, in Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Il primo film, La maledizione della prima luna, ha debuttato il 9 luglio 2003, diventando un successo inaspettato. L'avventura è proseguita con La maledizione del forziere fantasma (7 luglio 2006) e Ai confini del mondo (25 maggio 2007). La saga è ripartita con Oltre i confini del mare (20 maggio 2011) e l'ultimo capitolo rilasciato finora, La vendetta di Salazar è uscito nel 2017. Lo spunto per il franchise targato Jerry Bruckheimer? Un parco a tema Disney.

Dove vedere i film de I Pirati dei Caraibi: su Disney+.

Marvel Cinematic Universe

Robert Downey Jr. in Iron Man

Non potevamo non citare anche il Marvel Cinematic Universe (MCU). Più che una saga, un'impresa cinematografica senza precedenti, interconnessa e con un cast enorme e in continua espansione. Alcuni dei volti più iconici includono Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlett Johansson (Black Widow) e Jeremy Renner (Hawkeye). Samuel L. Jackson è l'onnipresente Nick Fury. Sono loro i Vendicatori originali. Le generazioni successive di eroi hanno portato attori come Tom Holland (Spider-Man), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), il compianto Chadwick Boseman (Black Panther) e Brie Larson (Captain Marvel), e citiamo anche i Guardiani della Galassia: Peter (Chris Pine), Gamora (Zoe Saldana), Rocket, Groot e Draxler (Dave Bautista). Tutto è iniziato con Iron Man del 2008, arrivando fino a Thunderbolts* del 2025 e, ora al cinema, I Fantastici 4: gli inizi. Uno show gigante che non conosce fine.

Dove vedere i film dell'MCU: in streaming su Disney+.

Indiana Jones

Tra passato e presente, la saga di Indiana Jones occupa uno spazio importante nella storia del cinema. Frusta, cappello, giacca di pelle e il mito nato grazie a George Lucas e Steven Spielberg, concepito omaggiando i serial d'avventura degli anni Trenta e Quaranta. Al centro Harrison Ford, inimitabile e ineguagliabile Dottor. Henry Jones Jr. Il primo, e caposaldo titolo, I predatori dell'arca perduta, ha debuttato il 12 giugno 1981. Un capolavoro. Ha proseguito con Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) e Indiana Jones e l'ultima crociata (1989), che ha chiuso la trilogia originale.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in una sequenza

Dopo una lunga attesa, il franchise è tornato con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008) e, più recentemente, chiudendo con Indiana Jones e il Quadrante del Destino (2023). Un personaggio che non ha eguali, forse tra i migliori di sempre.

Dove vedere i film di Indiana Jones: in streaming su Disney+.

Toy Story

Un'immagine di Toy Story 3

C'è un prima e un dopo Toy Story. Dall'intuizione di John Lasseter, un capolavoro dell'animazione digitale. Era il 1996 quando Woody e Buzz diventavano i migliori amici dei bambini di tutto il mondo. Un gruppo di personaggi perfetti, immagini riconoscibili, il valore dell'amicizia e il concetto di crescita. Quattro film in tutto: Toy Story 2 (1999), un sequel che ha superato le aspettative anche dal punto di vista del box office. Il commovente Toy Story 3 - La grande fuga è nel 2010, segnando uno dei migliori finali di sempre. L'ultimo capitolo finora, in attesa del quinto, è Toy Story 4, uscito nel 2019.