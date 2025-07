Una notte da leoni, Ed Helms temeva il giudizio dei genitori: "Non mi hanno cresciuto per comportarmi così"

La star della trilogia di Todd Phillips ha confessato di aver temuto in maniera particolare i giudizi della famiglia per il ruolo di Stu nei film.

Ed Helms è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla trilogia di Una notte da leoni, al fianco di Bradley Cooper e Zach Galifianakis. In particolare il primo film del 2009 ha incassato ben 469,3 milioni di dollari al box-office.

Oltre a rappresentare la svolta nella sua carriera, Una notte da leoni ha permesso a Ed Helms di condividere un momento particolarmente tenero con sua madre, cosa che non si sarebbe proprio aspettato, tenendo conto della paura del giudizio dei suoi genitori in merito al film.

Ed Helms temeva il giudizio della famiglia su Una notte da leoni

"Sono cresciuto in una famiglia del Sud piuttosto repressiva. Politicamente molto progressista, ma comunque un ambiente molto conservatore dal punto di vista sociale. E quindi Una notte da leoni è folle. Non è certo per questo che mi hanno cresciuto, per finire in un film del genere" ha dichiarato l'attore.

Ed Helms in una scena di Una notte da leoni

Sembra una frase perfetta anche per il suo personaggio, il dentista Stuart Price. Inoltre, rispetto ai compari del film Phil (Bradley Cooper), Doug (Justin Bartha) e Alan (Zach Galifianakis), Stu è il personaggio più incasinato, quello che all'apparenza è il più integerrimo e serioso e poi si rivela quello più scatenato del gruppo.

Il rapporto della famiglia di Ed Helms con la sua carriera

Nel podcast con Ted Danson, la star di Una notte da leoni ha spiegato:"I miei genitori a quel punto mi avevano già visto fare cose assurde a The Daily Show e a The Office, quindi c'era già un certo grado di accettazione. Ma ero comunque nervoso che i miei genitori vedessero Una notte da leoni. Avevo tipo 35 anni quando uscì quel film, e ancora ero nervoso per i miei genitori".

Zach Galifianakis, Ed Helms e Bradley Cooper in una scena di Una notte da leoni

Mamma e papà di Ed Helms andarono alla première del film:"Guardo mia madre, si accendono le luci, e lei piange. Le lacrime le scendevano lungo il viso, e per un attimo ho pensato: 'Ho appena spezzato il cuore alla mia povera mamma?'. Mi dice: 'È stato così divertente', e mi ha abbracciato forte. Non lo dimenticherò mai, è stato un momento davvero speciale. Una notte da leoni è stato un punto di svolta nella mia carriera, nella mia vita, e vedere mia madre così coinvolta ha significato tantissimo per me".