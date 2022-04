L’uomo dei ghiacci, Thirst, Annette, Welcome Venice, 3/19, Promises e i voti DVD-blu-ray del mese. Parte 2

Nella seconda parte della rubrica homevideo le recensioni di: L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, Thirst, Annette, Welcome Venice, 3/19, Promises, La persona peggiore del mondo.

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: Liam Neeson in una scena del film

La seconda parte della nostra rubrica homevideo di recensioni DVD e blu-ray, conferma un mese effervescente in fatto di uscite importanti o di edizioni da scoprire. A partire da L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, spettacolare action-thriller di ambientazione nordica con uno scatenato Liam Neeson. A seguire ecco finalmente l'uscita homevideo di Thirst, suggestivo horror drama di Park Chan-Wook risalente al 2009.

Una scena di Thirst, diretto da Park Chan-Wook

Si continua con il visionario e suggestivo Annette, con Adam Driver e Marion Cotillard in un film quasi tutto cantato, per poi approdare in laguna con Welcome Venice di Andrea Segre, in un'intensa storia di pescatori e problemi familiari durante la pandemia. Ancora cinema italiano con 3/19 di Silvio Soldini per un one woman show di Kasia Smutniak, quindi Promises con una tormentata storia d'amore con Pierfrancesco Favino. A chiudere La persona peggiore del mondo, con Renate Reinsve Palma d'oro a Cannes.

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: la recensione del blu-ray

IL FILM. Action-thriller adrenalinico ambientato in mezzo ai ghiacciai, L'uomo dei ghiacci - The Ice Road diretto da Jonathan Hensleigh vede l'inossidabile Liam Neeson interpretare Mike, autista di camion di lungo corso che fa parte di una quasi impossibile missione di soccorso dopo che una remota miniera di diamanti è crollata nel nord del Canada. I 26 superstiti hanno poche ore di ossigeno, serve un'attrezzatura importante che la spedizione con Mike cercherà di far arrivare in tutti i modi in una disperata corsa contro il tempo. Ma sarà un'impresa irta di ostacoli, anche perché qualcuno in realtà sta giocando sporco.

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: Liam Neeson in un'immagine del film

IL BLU-RAY. L'uomo dei ghiacci - The Ice Road è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Un prodotto tecnicamente eccellente ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è ottimo, sconta solo una certa morbidezza nel dettaglio, ma se la cava egregiamente con tutta l'ambientazione un po' complicata dominata dal bianco dei ghiacci. Il quadro è sempre solido, compatto, senza sbavature, le immagini sono nitide e solo il rosso fuoco delle esplosioni scarta dalle ovvie tonalità molto fredde del film per un croma molto rigoroso.

DA NON PERDERE. Ma il vero punto di forza è l'audio, presente con le tracce DTS HD 5.1 italiana e inglese. Nelle numerose scene di azione, con i camion di traverso sul ghiaccio, i tanti crash e le varie esplosioni, il reparto regala un grande coinvolgimento grazie a un asse posteriore potente e incisivo, a entrate anche violente del sub vista l'imponenza dei mezzi in gioco, e a una ricchezza sonora sempre notevole. A completare il tutto dialoghi perfetti e una colonna sonora incalzante e avvolgente.

I VOTI. Video 7,5 - Audio: 8,5 - Extra 4

L'uomo dei ghiacci, la recensione: Liam Neeson, "glaciale" uomo d'azione

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: una sequenza del film

Thirst: la recensione del blu-ray

IL FILM. Finalmente grazie a Lucky Red e Midnight Factory è arrivato in homevideo Thirst, affascinante horror drama del 2009 di Park Chan-Wook, regista coreano famoso per la "trilogia della vendetta". In questo film molto amato dai fan e anche dallo stesso regista, un prete (Song Kang-ho) accetta di sottoporsi a un esperimento scientifico con un vaccino che serve a combattere una malattia ad alta mortalità, ma si ritrova trasformato in un vampiro. Le continue tentazioni della carne e della sete di sangue lo mettono a dura prova per riuscire a conservare la sua fede e la parte umana. Il tutto si complicherà ulteriormente quando incontrerà una bella e insoddisfatta moglie di un suo amico d'infanzia.

Una scena del film Thirst (2009)

IL BLU-RAY. Come detto Thirst è disponibile finalmente in homevideo anche in blu-ray grazie a Lucky Red a Midnight Factory, la collana di Koch Media. Il blu-ray rivela un video che è molto valido nelle scene ben illuminate, con un dettaglio di ottimo livello su tutti i piani e un croma solido, oltre che particolarmente vivace nell'abbondante sangue. Meno convincenti le immagini nelle scene scure e desaturate, che sono un po' pastose con un nero opprimente che tende a inghiottire qualche dettaglio. Negli extra è presente solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Da notare che l'audio è presente solamente nella lingua originale con puntuali e precisi sottotitoli in italiano. Il DTS HD 5.1 coreano è molto efficace, la musica è avvolgente e gioca un notevole ruolo nei momenti di maggior tensione, nei quali anche gli effetti sonori tendono ad abbracciare lo spettatore. Molto precisa anche la dislocazione di rumori e voci, anche fuori campo.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra 4

Annette: la recensione del blu-ray

IL FILM. Folle, coraggioso e visionario, a volte confuso, ma mai banale. Il cinema di Leos Carax ha trovato conferma anche in Annette, un film quasi tutto cantato con Adam Driver e Marion Cotillard protagonisti. Henry è un provocatorio cabarettista di successo, Ann un soprano di fama internazionale: i due sono una coppia bella e di successo, sempre inseguita dai media. Ma dopo la nascita della loro figlia, Annette, la vita dei due cambierà. Soprattutto lui mostra una progressiva insofferenza, inoltre la piccola rivelerà un dono eccezionale.

Annette: Adam Driver in una scena

IL BLU-RAY. Annette è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Koch Media, un prodotto tecnicamente eccellente e con un curioso extra. Il video è di ottima qualità, sfodera quasi sempre un dettaglio molto curato e incisivo, con un croma brillante in ogni circostanza, Le uniche flessioni si registrano in qualche scena più scura, dove affiora un po' di rumorosità. Negli extra oltre al trailer troviamo Fili invisibili: la creazione di Annette (18'), che racconta nel dettaglio la realizzazione delle marionette che interpretano la figlia di Henry e Ann.

DA NON PERDERE. Ma il vero pezzo forte dell'edizione è l'audio, presente nella sola lingua originale in DTS HD 5.1, ma del resto il film è praticamente tutto cantato e i sottotitoli italiani sono puntuali e precisi. La resa è esplosiva, fin dalla scena iniziale dalla musica coinvolgente che esce da tutti i diffusori, per poi sorprendere anche durante lo spettacolo di Henry, con tanti effetti sonori comprese le voci o le reazioni del pubblico. C'è sempre una sensazione di energia e di grande potenza, con notevole profusione di bassi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra 6,5

Annette, la recensione: una folle rock opera con molta più regia che musica

Annette: Marion Cotillard in una scena

Welcome Venice: la recensione del DVD

IL FILM. Suggestivo e poetico film firmato da Andrea Segre e ambientato a Venezia in piena pandemia, Welcome Venice vede protagonisti tre fratelli, Pietro, Alvise e Toni (interpretati da Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi e Roberto Citran). Eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, i tre sono cresciuti in una casa dove ora abita solo Pietro, che assieme a Toni e altri amici pratica la faticosa pesca di moeche, i granchi di laguna. Un improvviso incidente a Toni, spinge Alvise a vedere nella casa della Giudecca il mezzo ideale per ripartire e saldare dei debiti. Ma Pietro non ne vuole sapere di andarsene dalla casa.

Welcome Venice: un'immagine del film

IL DVD. Welcome Venice è arrivato in homvideo con un DVD Lucky Red distribuito da Koch Media. Il video è sorprendente per il formato, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 fa la sua parte, restituendo una buona ambienza della vita della laguna e soprattutto delle scene di pesca o di quelle in imbarcazione. Perfetti i dialoghi, alcuni sono in veneto stretto ma all'occasione partono automaticamente i sottotitoli. Negli extra c'è solo il trailer.

DA NON PERDERE. Come accennato, il video è davvero sorprendente per il formato DVD: alcune scene fra acqua, nebbia e atmosfere sommesse veneziane, sono potenzialmente complicate per il video, che però se la cava egregiamente con un quadro quasi sempre molto compatto e solido, anche sui fondali. Per il resto croma sobrio come da fotografia e dettaglio valido per lo standard, con solo pochi accenni di maggior morbidezza.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra 4

Welcome Venice: un momento del film

3/19: la recensione del DVD

IL FILM. Tra dramma e noir sentimentale, 3/19 firmato da Silvio Soldini vede protagonista Kasia Smutniak nei panni di Camilla, avvocatessa di successo che si vede la vita sconvolta da un incidente: uno scooter con due ragazzi a bordo la travolge, lei si fa male a un braccio, ma uno dei due muore. Camilla in una crescente ossessione si lascerà trasportare in un'indagine tutta personale per ricostruire l'identità di un estraneo, un immigrato, ma sarà un percorso che la porterà in realtà a scoprire sé stessa.

3/19: Kasia Smutniak in una scena del film

IL DVD. 3/19 è disponibile in homevideo con il DVD CG-Vision, tecnicamente sodidsfacente e sufficiente negli extra. La parte migliore è il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 offre un'ambienza discreta, con buoni spunti solo in alcune scene, mentre l'asse posteriore sembra un po' pigro in certi frangenti. A volte anche per i dialoghi bisogna alzare notevolmente il volume. Negli extra tre brevi dietro le quinte di 2 minuti l'uno: uno dedicato al personaggio di Camilla, poi a quello di Bruno, quindi all'incidente che dà il via a tutta la vicenda.

DA NON PERDERE. Il video presenta un quadro piacevolmente compatto su tutti gli elementi del piano, con un dettaglio buono per il formato DVD, con incarnati precisi e una soddisfacente resa del particolare su abiti e ambientazioni. C'è qualche flessione solo nel finale ambientato in Liguria, dove soprattutto sulla vegetazione affiorano sgranature e aliasing.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra 6

3/19, la recensione: Rivoluzioni emotive

3/19: Kasia Smutniak e Paolo Mazzarelli in una scena del film

Promises: la recensione del DVD

IL FILM. Amanda Sthers adatta per lo schermo il suo omonimo romanzo sentimentale. In Promises, con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly protagonisti, si viaggia in modo alternato in tre fasi della vita di Alexander, che dopo un'infanzia difficile e problematica diventa un uomo felicemente sposato con una figlia. Ma quando incontra Laura, un'affascinante e misteriosa gallerista d'arte che sta per sposarsi, tutto cambia. Fin dal primo incontro e dal primo sguardo, tra i due c'è una fortissima attrazione, ma resterà il tormento di un grande amore mai veramente vissuto.

Promises: Jean Reno durante una scena del film

IL DVD. Promises arriva in homevideo con un DVD CG-Vision, tecnicamente discreto ma completamente privo di extra. Anche il video è un po' zoppicante, e digerisce davvero poco la vegetazione, le scene sul mare ma anche in altre occasioni i fondali sono incerti e con qualche artefatto. Decisamente migliore la resa negli interni oppure nei primi e medi piani, mentre il croma è sempre vivo e convincente.

DA NON PERDERE. Di tutt'altro tenore la resa dell'audio, un Dolby Digital 5.1 molto vivace, che fra la musica, la pioggia battente che abbraccia tutti i diffusori e alcuni suggestivi effetti sonori, riesce a creare un buon senso di coinvolgimento nelle sensazioni un po' confuse del protagonista. In queste circostanze da non disprezzare anche l'appoggio dei bassi, mentre i dialoghi sono sempre chiari e puliti.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 8 - Extra 2

Promises, la recensione: nella spirale del tempo e dell'amore

Promises: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly in una scena del film

La persona peggiore del mondo: la recensione del DVD

IL FILM. Palma d'oro per la miglior attrice (Renate Reinsve) a Cannes e candidato a due Oscar, La persona peggiore del mondo è un film dello scandinavo Joachim Trier che diverte e commuove e che in qualche modo reinventa con ironia e profondità la commedia romantica. Il film si svolge a Oslo. racconta quattro anni di vita della quasi trentenne Julie, che fatica a scegliere la sua strada, non solo professionale, ma anche sentimentale. Finché non va a vivere con Axel, autore di fumetti underground. Ma il suo percorso non finirà qui.

La persona peggiore del mondo: Renate Reinsve in una scena del film

IL DVD. La persona peggiore del mondo è arrivato in homevideo con un DVD targato CG/Teodora. Il video ha un duplice comportamento: molto buono e a tratti ottimo su primi e medi piani, con dettaglio di riguardo per il formato, particolari su volti e ambienti e croma naturale. Su piani lunghi e panoramiche, per fortuna rare, il quadro entra un po' in crisi presentando su alcuni fondali aliasing e sgranature. Meglio l'audio mentre negli extra è presente solamente il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio è presentato in Dolby Digital 5.1 sia per l'italiano che per l'originale. La traccia è frizzante: anche se il film è in gran parte dominato dai dialoghi, peraltro perfetti, l'audio mostra la sua qualità nelle sequenze con musica e feste, che coinvolgono tutti i diffusori con buona dislocazione degli effetti, e poi in alcune scene più movimentate, come ad esempio quella esilarante dei funghi allucinogeni dove l'audio è molto importante ed entra in causa anche il sub.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

La persona peggiore del mondo, la recensione: pagine imperfette di un diario bellissimo