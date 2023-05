L'uomo dei ghiacci 2: Amazon si aggiudica il sequel con Liam Neeson con una cifra record

Amazon ha acquistato i diritti per la distribuzione internazionale, con l'esclusione della Germania, di L'uomo dei ghiacci 2, il sequel del thriller con star Liam Neeson, investendo oltre 10 milioni di dollari.

Al Mercato del festival di Cannes si è infatti stretto l'accordo relativo al nuovo progetto ricco di azione.

I primi dettagli del sequel

Il film si intitolerà Ice Road 2: Road to the Sky e arriverà, grazie alla spesa di 17 milioni di dollari, su Prime Video in quasi tutti i mercati internazionali.

Liam Neeson riprenderà il ruolo di Mike McCann che, per rispettare l'ultimo desiderio del fratello, viaggia con destinazione il Nepal per disperderne le ceneri sul Monte Everest. Mentre si trova a bordo di un autobus molto affollato che attraversa il percorso potenzialmente mortale verso la vetta, McCann e la sua guida si imbattono in un gruppo di mercenari e devono lottare per salvare se stessi e un gruppo di innocenti viaggiatori, senza dimenticare gli abitanti locali.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024 e alla regia ci sarà Jonathan Hensleigh, impegnato anche come sceneggiatore.

Nel cast del primo capitolo di L'uomo dei ghiacci - The Ice Road c'erano Holt McCallany, Matt McCoy, Amber Midthunder, Martin Sensmeier, Matt Salinger, Marcus Thomas, Gabriel Daniels, Bradley Sawatzky, Bj Verot, Steve Pacau e Jake Kennerd.