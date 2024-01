L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: il sequel del thriller con Liam Neeson sarà girato in Australia

Liam Neeson è pronto a tornare sul set di L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, per il sequel del thriller in cui interpreta un camionista che si trasforma in soccorritore. Il film verrà girato in Australia dallo stesso regista del primo capitolo, Jonathan Hensleigh e s'intitolerà The Ice Road 2: Road to Sky.

La trama passerà dall'essere ambientata in Canada al Nepal e la produzione si sposterà dall'America del Nord allo stato di Victoria in Australia. Le riprese inizieranno a gennaio nella città di Walhalla, nella regione del Gippsland, che verrà utilizzata come sfondo per alcune scene d'azione del film. Altre riprese si svolgeranno a Melbourne e dintorni.

Il sequel di L'uomo dei ghiacci - The Ice Road comprende nel cast anche Bernard Curry, Geoff Morrell e Grace O'Sullivan.

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: Liam Neeson in una sequenza

Sebbene il budget del film non sia stato ufficialmente comunicato, è stato annunciato che la produzione metterà sul piatto 20 milioni di dollari per contribuire finanziariamente all'economia dello stato di Victoria attraverso spese, investimenti e creazione di opportunità lavorative locali.