Liam Neeson parla di The Ice Road 2 e ammette: "Sono fortunato: ricevo ancora script a 72 anni"

In una nuova intervista, Liam Neeson ha parlato del sequel di The Ice Road e ha spiegato perché si sente ancora fortunato come attore.

Liam Neeson ha condiviso un aggiornamento sul film L'uomo dei ghiacci - The Ice Road 2, l'atteso sequel dell'action movie distribuito nei cinema nel 2021.

L'attore, intervistato da ComingSoon, ha infatti parlato del progetto, confermando la location dove sarà ambientata la storia.

I commenti su The Ice Road 2

Parlando del prossimo capitolo della storia, Liam Neeson ha dichiarato: "Il secondo film è ambientato in Nepal, e nelle piccole strade che portano all'Himalaya e al Monte Everest. Lo abbiamo girato a Melbourne. Ci sono stati dei giorni difficili, mettiamola così".

La star del cinema ha tuttavia apprezzato la possibilità di girare la continuazione di L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: "Riavere il team insieme è stato bello, capite? Ha alcune sorprese. Penso sia in realtà un buon film".

Neeson in The Ice Road

Una lunga carriera nel mondo del cinema

Neeson è quindi tornato a parlare della possibilità di continuare a recitare: "Sono stato davvero, davvero fortunato. Lo sono stato realmente. Sì, ho 72 anni. Mi continuano a mandare script da girare. In alcuni progetti devo picchiare alcuni tizi, in altri no. Ma mi sento semplicemente privilegiato e realmente onorato per il fatto che, alle volte, mi viene inviato uno script davvero buono. Ci sono numerosi progetti che scarto velocemente, ma sono comunque abbastanza fortunato dal riceverli".

L'uomo dei ghiacci, Liam Neeson: Da Oskar Schindler a last action hero

In The Ice Road 2 Liam ha la parte di Mike McCann, impegnato in un viaggio con destinazione in Nepal per rispettare il desiderio del defunto fratello e disperderne le ceneri sul Monte Everest. Mentre si trova a bordo di un bus turistico pieno di passeggeri, McCann si imbatte, con la sua guida, in un gruppo di mercenari nepalesi e devono lottare per salvare sé stessi, i viaggiatori innocenti e gli abitanti locali.

Il regista e sceneggiatore Jonathan Hensleigh ha firmato il film.