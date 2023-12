I migliori regali di Natale last minute a tema cinema e serie

Non avete ancora fatto i regali di Natale al vostro amico cinefilo o alla sorella appassionata di serie?Nessun problema: ecco alcune idee per i pacchetti last minute a tema cinema e serie, dalla Barbie del film al make up di Wonka!

Sì, lo sappiamo: siete in ritardo (in ritardissimo) con i regali di Natale. Tranquilli, anche noi. Rimandiamo, rimandiamo e poi eccoci arrivati alla Vigilia di Natale senza neanche un pacchetto pronto. Tra store on-line e store fisici, tra catene, piccoli negozi e centri commerciali, c'è talmente tanta offerta che subiamo una certa ansia di scelta: troppe cose, poco ordine. Eppure, il Natale, non dovrebbe essere fonte di stress, bensì dovrebbe essere una boccata d'aria, un angolo di relax. Tra cene, pranzi, tombole e film al cinema (quest'anno ce ne sono tanti, e per tutti i gusti) o in streaming, i regali occupano probabilmente la parte più conflittuale: cosa comprare? Quanto spendere? Piacerà o non piacerà?

Allora, ritardatari di Natale, ci uniamo: venendovi in aiuto, abbiamo fatto un giro tra i negozi, curiosando tra gli scaffali, cercando l'offerta su internet o il gift giusto per l'amico più incontentabile. Ma se le offerte sono sconfinate, abbiamo notevolmente ristretto il campo, selezionando quelli che potrebbero essere i migliori regali di Natale last minute a tema cinema, serie tv o cultura pop. Dai Funko Pop! esclusivi, fino al make up di Wonka, ecco allora una lista con i regali perfetti (e cinematografici) per chi non ha più tempo per farli!

1. Puzzle Clementoni di Topolino

Il puzzle di Topolino

Un regalo adatto a tutte le età, per non sbagliare. In edicola e sul sito panini.it, in allegato a Topolino 3548, potete trovare il Puzzle Clementoni di Natale. 500 pezzi che ricompongono una scena natalizia realizzata dal disegnatore Giorgio Cavazzano. Al centro dell'immagine, Topolino, Minnie, Pippo, Paperino e Paperina, che salutano la slitta di Babbo Natale. Invece, sul sito abbonamentipanini.it potete regalare un abbonamento al mitico settimanale a fumetti, per non far perdere nessun numero al vostro amico lettore!

2. Videogioco Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora

Sentite la mancanza di Pandora, e non vedete l'ora di vedere Avatar 3? Su PlayStation 5, Xbox e PC è arrivato il videogames Avatar: Frontiers of Pandora, un open world pubblicato da Ubisoft giocato in prima persona. Il protagonista che impersonerete è un Na'vi, che per obbiettivo un viaggio attraverso la Frontiera Occidentale, una regione di Pandora ancora sconosciuta. Potete interagire con il mondo circostante, trovare armi, combattere i nemici, cooperare e giocare in multiplayer. Il gioco, parzialmente slegato dai film, è comunque canonico rispetto alla storyline della mastodontica opera di James Cameron.

3. Libro Formichità di Charlie Kaufman

Formichità di Kaufman edito da Einaudi

Formiche enormi, incontri, divagazioni, ipnotizzatori, fast food e settecento pagine annunciate da tre anni, e ora finalmente disponibili nelle librerie e negli store on-line. Se amate il cinema di Charlie Kaufman è arrivato il libro da leggere a Natale 2023: Formichità. Edito da Einaudi, il romanzo di Kaufman è un viaggio nel cinema, portato avanti dal personaggio di B. Rosenberger Rosenberger, "finissimo" critico che, quando scopre il capolavoro di un regista ultracentenario, otterrà (forse) il giusto credito. Una voce nevrotica, riferimenti e una scia dell'assurdo da leggere pagina su pagina.

4. Peluche Star di Wish

Il peluche di Wish

Come dire, i Classici Disney non sono Classici senza i co-protagonisti. E in Wish, che celebra il 100 della Disney, ce n'è uno che amiamo particolarmente, ovvero... Star. Una stellina che esprime i desideri, aiutando la protagonista Asha a sconfiggere il terribile Re Magnifico. E su shopdisney.it trovate il peluche luminoso di Star, che si accende ogni qual volta che lo abbracciate. Esprimendo un desiderio...

5. Funko Pop! Teenage Mutant Ninja Turtles - Esclusiva Amazon

Funk delle Tartarughe Ninja

Non sbagliate mai se regalate un Funko Pop!. E non sbagliate se regalate un Funko in esclusiva Amazon. Tra i molti, abbiamo scelto il set di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, film animato di Jeff Rowe che, al cinema, non ha ricevuto il giusto apprezzamento. Nel set, tutte e quattro le Tartarughe: Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello. Un set da collezione, da non perdere per chi ama le turtles newyorkesi create da Peter Laird e Kevin Eastman.

6. T-shirt A24 x Kojima Productions

T-shrit Hideo Kojima x A24

Ok, volete stupire con un regalo ad effetto, senza la fretta del 25 dicembre? Andate sullo store di A24 e mettetevi in coda per la t-shirt speciale che celebra la collaborazione con Kojima Productions per l'adattamento cinematografico live-action del videogioco di Hideo Kojima, Death Stranding. E visto che ci siete, fatevi un giro nelle altre sezione di shop.a24films.com: accessori, libri, gadget... riempirete il carrello!

7. La Barbie del film... Barbie

Barbie pattinatrice

Il film dell'anno, la bambola per eccellenza: nello shopping on-line Mattel, e nei migliori negozi di giocattoli, trovate Margot Robbie versione Barbie, direttamente dal film di Greta Gerwig. Nella collezione Barbie The Movie, ci sono poi diverse versione di Ken, c'è Gloria e anche Barbie Presidente. Ma la nostra preferita è la Barbie pattinatrice! Un oggetto da collezione, oppure da vivere: del resto, come spiega il film, ogni Barbie è testimone della crescita di milioni di bambine in tutto il mondo.

8. Cofanetto Blu-ray Better Call Saul

Il cofanetto di Better Call Saul

19 dischi Blu-ray per un viaggio divertente, emozionante, straziante. Agli amici collezionisti, e fan delle serie tv, potreste regalare il cofanetto di Better Call Saul, contenente tutte le stagioni complete. Un pezzo imprescindibile, con tanto di contenuti extra: commento audio per tutti gli episodi, le scene eliminate, il backstage, gli errori sul set e le featurette. Tutto, per una delle serie capolavoro della nostra epoca.

9. La linea make up di Wonka x Revolution Beauty

Il make up di Wonka

Tra i film di Natale 2023 c'è Wonka con Timothée Chalamet, e tra i regali più cinefili ci sono i make up firmati Revolution Beauty legati al film. Una collezione di trucchi che comprende il Lip Gloss, rossetti, Blusher e Palette, e anche un calendario dell'avvento. Trovate tutto sul sito di Revolution, oppure nei migliori store di make up, on-line e fisici.

10. I calzini a tema cinema di Jimmy Lion

Il pack di Ritorno al futuro

Letteralmente l'imbarazzo della scelta. Un grande classico tra i regali di Natale? I calzini. Attenzione, però: quelli che vi consigliamo sono a tema cinema. Sul sito di Jimmy Lion trovate diversi set in confezioni regalo, da 4, 6 o 10 paia. Potrete regalare il set di Kubrick, dei Minions per i più piccoli, di Hitchcok, di E.T. L'Extraterrestre e di Jurassic Park. Il nostro pack preferito, però, è quello di Ritorno al futuro...