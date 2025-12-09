Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2, recensione: una stagione più matura e più action

Tornare a Campo Mezzosangue è come tornare a Hogwarts. È con questo spirito che ci immergiamo nella seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, serie Disney+ tratta dai romanzi di Rick Riordan, pubblicati da Disney Hyperion ed editi in Italia da Mondadori.

Un'immagine da Campo Mezzosangue

Il serial torna coi nuovi episodi in appuntamento settimanale. Percy è cresciuto e deve affrontare nuovi Mostri, reali e metaforici, mentre prova a cercare il suo posto nel grande disegno delle cose, che in questo caso si rivela sottoforma di Profezia: sarà colui che salverà o distruggerà tutto ciò che ha di più caro?

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 2: si torna al Campo Mezzosangue

Adattamento del secondo libro della saga, Il mare dei mostri, la stagione 2 riprende la storia qualche tempo dopo il finale del ciclo inaugurale: Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) si erano dati appuntamento al campo un anno dopo ma molte cose sono cambiate: nelle lettere che i due semidèi si sono scambiati - i cellulari sono rintracciabili! - non si sono detti tutta la verità.

Lui ospita a casa il ciclope Tyson (Daniel Diemer), per volere della madre che l'ha conosciuto all'associazione dove fa volontariato; lei invece avrebbe dovuto divertirsi con tutte le esperienze "da umana" ma non sembra molto contenta. Entrambi hanno degli incubi: lui sulla sparizione di Grover, che era andato in cerca di Pan, e lei del Campo Mezzosangue, in pericolo. Sono costretti quindi a tornarci prima del previsto e provare a salvarlo, insieme a tutto l'Olimpo e al mondo intero.

Una nuova quest per i nostri indomiti protagonisti

Come in un videogioco e come nella mitologia greca che ispira i racconti di Riordan, c'è una nuova quest che coinvolge il trio protagonista, questa volta formato da Percy, Annabeth e Tyson. Per ritrovare Grover, i tre devono recuperare il leggendario Vello d'Oro dalla grotta di Polifemo. Se il primo capitolo prendeva spunto dalle fatiche di Ercole, questa volta si va a "scomodare" un altro eroe antico: Ulisse.

Walker Scobell e Daniel Diemer sul set di Percy Jackson 2

La quest ancora una volta si rivela solamente un pretesto per consolidare la fiducia tra i tre e conoscere meglio il nuovo arrivato. Daniel Diemer dona al ciclope Tyson timidezza e goffaggine, che contrastano con la sua stazza e con l'idea che tutti abbiamo dei Ciclopi: proprio per questo è la new entry più irresistibile della stagione, che ben si amalgama con gli altri due. Un animo gentile che funge anche da bussola morale per il protagonista. Lo stesso non si può dire di Timothy Simons, il nuovo direttore ad interim del Campo, che perde tutta la sua verve comica.

Più azione (più o meno) nella serie Disney+

Walker Scobell combatte in Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo era stata tacciata di essere troppo lenta, riflessiva e semplice. Walker Scobell aveva dichiarato che nella seconda stagione dovevamo aspettarci più azione perché non c'era più tempo da perdere per i personaggi. In parte è così ma allo stesso tempo i protagonisti sono ancora acerbi e la storia è ancora eccessivamente semplificata. Nell'affrontare il Mare dei Mostri, però, il nostro Percy deve misurarsi ancora di più con il controllo sull'elemento acquatico ereditato dal padre.

Annabeth in azione nei nuovi episodi della serie Disney+

Un percorso molto simile a quello di Harry Potter, insomma, in cui abbiamo dovuto aspettare il terzo e quarto capitolo e l'incontro con la morte per arrivare ad un racconto più maturo. Per fortuna in questo caso la terza stagione non solo è già stata ordinata ma è anche già in produzione, quindi siamo molto fiduciosi sul futuro e sul prosieguo della crescita dei protagonista.

Le tematiche e la messa in scena della stagione 2

Sono tutti alla ricerca di Grover nella seconda stagione di Percy Jackson

Intanto vengono approfondite le loro relazioni e consolidata la loro chimica, parlando ancor di più di rapporti tra genitori e figli, che sembrano essere il fulcro e il motore delle nuove puntate. Anche i "figli proibiti" Luke (Charlie Bushnell) e Clarisse (Dior Goodjohn) devono fare i conti con Ermes, Ares e Crono, mentre è messa in discussione l'amicizia e l'alleanza di tutti. La regia e la soundtrack non brillano particolarmente ma svolgono il proprio compito in modo onesto. Se c'è la reiterazione di alcune dinamiche, noi non vediamo l'ora di tornare a Campo Mezzosangue, ancora una volta.