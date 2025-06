Happy Days, Henry Winkler: "Con quella moto ho rischiato di far fuori chiunque"

Henry Winkler è stato intervistato da People sul suo nuovo progetto con History Channel e ha raccontato alcuni momenti in cui si è sentito in pericolo durante le riprese di uno show.

Winkler ha confessato che la cosa più pericolosa che ha dovuto fare è stata guidare una motocicletta. Ironia della sorte, proprio per il ruolo in cui è conosciuto in tutto il mondo, quello di Arthur Fonzarelli in Happy Days.

Henry Winkler si è sentito in pericolo in sella alla moto in Happy Days

"Sono così dislessico. Non riuscivo a capire quale fosse l'acceleratore, quale la marcia, quale il freno. E ho quasi ucciso il direttore della fotografia di Happy Days" ha raccontato Winkler.

Primo piano di Henry Winkler in Sly

Ma guidare una motocicletta sul set di Happy Days nel ruolo di Fonzie non è stata la sola cosa peggiore e più pericolosa che gli è capitata nel corso della carriera.

La disavventura sul set con Sally Field e Harrison Ford

Nel 1977, sul set di Heroes, Henry Winkler recitò al fianco di Sally Field e Harrison Ford:"Nel film Heroes, guidavo una macchina da corsa in pista. Ero circondato da meravigliosi stuntman. Ho premuto troppo forte il freno e ho fatto un testacoda, e tutti hanno dovuto evitarlo all'ultimo momento" ha spiegato l'attore.

Henry Winkler ha ricordato l'apprensione che creò sul set:"Non era previsto nel copione. L'ho fatto per errore, e tutti si sono fermati di colpo, sono corsi da me e mi hanno detto: 'Ti rendi conto che avresti potuto morire?'".

Henry Winkler con Ron Howard in Happy Days

La star di Happy Days, una delle serie cult degli anni '70, ha svelato di non essere un amante del brivido, nonostante nutra un certo fascino per le cose rischiose della vita.