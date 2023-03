Outer Banks: cosa ci aspettiamo dalla stagione 4

Outer Banks è sicuramente uno dei fenomeni Netflix del momento, che con l'arrivo della nuova stagione è riuscito a catalizzare ancora una volta l'attenzione del pubblico più giovane rimanendo in Top Ten sulla piattaforma anche qualche settimana dopo l'uscita. Merito del mix che unisce teen drama e adventure drama, The O.C. e I Goonies, creando un frullato gustoso e rinfrescante da sorseggiare in spiaggia senza pensieri. Poco prima dell'arrivo della terza stagione la serie è stata già rinnovata per un quarto ciclo di episodi, confermando l'investimento da parte di Netflix nello show, e quindi ci sembra il momento perfetto per fare un punto su dove siamo rimasti col finale di quest'anno e dove andremo nelle nuove puntate.

Ovviamente, è bene precisarlo, nell'articolo sono presenti spoiler per chi non avesse visto la terza stagione per intero.

Dove eravamo rimasti

Outer Banks: una foto della terza stagione

Il finale di stagione di Outer Banks 3 ha chiuso sostanzialmente le storyline di tre stagioni, riunendo finalmente papà Big John (Charles Halford) e John B. (Chase Stokes) alla ricerca del tesoro perduto della Royal Merchant e della città leggendaria di El Dorado. Dopo una serie di inseguimenti e scontri nella giungla coi bandidos di Singh, il ragazzo e Sarah (Madelyn Cline) sono riusciti a trovarlo, mettendo un punto all'antica faida tra le loro due famiglie e diventando gli eroi del posto insieme agli amici JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) e Cleo (Carlacia Grant). Anche Big John e Ward (Charles Esten) si sono ritrovati finalmente dopo anni e hanno avuto la propria resa dei conti, dopo che il secondo aveva cercato di uccidere il primo sulla barca in nome della caccia al tesoro. Visto che in questa serie le colpe dei padri ricadono inevitabilmente sui figli, la chiusura del cerchio avviene con il sacrificio di entrambi i genitori in nome dei loro ragazzi. Ci lasciano così sia Big John, appena ritrovato, sia Ward dopo tutto quello che ha combinato ai danni di tutti i personaggi in tre stagioni.

Il raccordo coi nuovi episodi

Outer Banks 3: una scena della serie

Sono inoltre passati 18 mesi nell'ultima scena del finale di stagione, quando viene inaugurato il museo dedicato alla Royal Merchant, a Denmark Tanny, e ovviamente alla città di El Dorado. Scopriamo così che Kiara sta salvando le tartarughe, Pope è finalmente al college, Sarah e John B. hanno aperto un negozio di surf e JJ ha comprato una barca tutta sua. Le cose vanno insomma bene per i Pogues ma sarà interessante scoprire se ci saranno flashback da quei 18 mesi nelle nuove puntate per spiegare alcuni retroscena di come siamo arrivati lì e dell'evoluzione che c'è stata nel rapporto tra i personaggi.

Outer Banks 3: il cast in una scena

Alla festa organizzata, inoltre, si presenta un certo Wes Genrette (la new entry David Jensen, che probabilmente rivedremo nei nuovi episodi) con un diario di bordo del 1718 della nave di Edward Teach alias il mitico Barbanera, un pirata che si affacciò proprio alle coste di Outer Banks: un altro tesoro è all'orizzonte. C'è da aspettarsi quindi che i ragazzi dovranno affrontare una nuova caccia ad un altro tesoro leggendario e che in mezzo ai pericoli dovranno anche consolidare l'equilibrio trovato internamente al gruppo. Questo perché ora fanno coppia non solo John B. e Sarah che hanno superato la prova più difficile di tutte - quella dei genitori - ma anche JJ e Kiara, e Pope e Cleo rispettivamente. Finita la faida tra i Routledge e i Cameron, rimane però il fratello di Sarah, Rafe (Drew Starkey) a comandare la baracca e ora che Ward è ufficialmente morto, potrebbe prendere il posto di nuovo villain dei protagonisti per mantenere la lotta sociale alla base della storia: i ricchi ambienti Kooks contro i poveri e squattrinati Pogues.

Dove andremo

Outer Banks 3: Rudy Pancow in un momento della serie

Gli autori Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burkett, che hanno dichiarato che "creare Poguelandia è stato un sogno che si avverava", stanno scrivendo le sceneggiature della quarta stagione, che dovrebbe essere composta sempre da 10 episodi come da tradizione per lo show. Le riprese inizieranno a maggio nella Carolina del Sud per concludersi verso fine anno, con una messa in onda su Netflix prevista per la primavera/estate 2024. Il loro piano iniziale era di quattro stagioni ma ora hanno dichiarato che stanno pensando di espanderlo. Ora che nella storia tutti fanno coppia, un'ulteriore accoppiata potrebbero essere composta da Rafe e Barry (Nicholas Cirillo), mentre Rafe e Topper (Austin North) potrebbero seppellire l'ascia di guerra ed essere uniti dal nemico comune, i Pogues, e vendicarsi contro di loro. Gli autori hanno anche dichiarato che quella che vedremo nella quarta stagione "non sarà la solita storia di Barbanera che tutti conoscono". Non potevamo aspettarci nulla di diverso da Outer Banks.