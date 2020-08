Le 20 migliori serie TV teen da vedere su Netflix

SKAM 4: una foto di scena della quarta stagione

Quando si parla di serie TV per adolescenti ce n'è davvero per tutti i gusti: teen drama, commedie sfacciate, show soprannaturali, emozionanti coming-of-age e thriller da far trattenere il fiato. E la piattaforma Netflix non teme certo rivali in questo senso, proponendo tantissimi titoli tra i quali scegliere, dalle ultime novità del genere alle serie TV teen più amate del passato.

Che siate teenager o che abbiate superato il periodo della pubertà già da un po', abbiamo selezionato per voi le più belle serie televisive per adolescenti che potete trovare sulla piattaforma, tra cui molti contenuti originali. Da Stranger Things a Gossip Girl, da Sex Education a Skins, ecco le 25 migliori serie TV teen da vedere su Netflix.

1. Sex Education (2019 - in corso)

Sex Education: Asa Butterfield, Ncuti Gatwa in una scena della serie

Iniziamo la nostra lista delle più belle serie TV teen da guardare su Netflix con uno dei contenuti originali più amati e seguiti della piattaforma: Sex Education. Protagonista di questo teen drama iniziato nel 2019 è Otis Milburn (Asa Butterfield), adolescente impacciato e figlio di una terapista sessuale di fama internazionale (Gillian Anderson). Grazie al sostegno del suo migliore amico Eric (Ncuti Gatwa) e alla collaborazione dell'affascinante e ribelle Maeve (Emma Mackey), Otis metterà da parte le proprie insicurezze e inizierà a fornire consulenze sul sesso ai propri compagni di liceo.

Le serie TV da guardare su Netflix

2. SKAM Italia (2018 - in corso)

SKAM Italia: la protagonista Eva in una scena della serie

Webserie italiana realizzata da Ludovico Bessegato, SKAM Italia fa parte dell'omonimo franchise che include, oltre all'originale norvegese, altre sette remake internazionali. Lo show racconta, con grande realismo e un'azzeccatissima colonna sonora, le vicissitudini di un variegato gruppo di liceali romani, tra drammi amorosi, feste e nuove amicizie, senza tralasciare temi importanti come l'omosessualità, il bullismo, l'accettazione (di sé e degli altri) e il revenge porn. Ogni stagione è incentrata su un personaggio specifico, mostrando la vita è le difficoltà quotidiane di Eva (Ludovica Martino), Martino (Federico Cesari), Eleonora (Benedetta Gargari) e Sana (Beatrice Bruschi).

SKAM Italia 4, Beatrice Bruschi: "Conoscere un mondo nuovo mi ha migliorato come persona."

3. Skins (2007 - 2013)

Ollie Barbieri, Lily Loveless, Kathryn Prescott, Megan Prescott, Jack O'Connell, Kaya Scodelario, Luke Pasqualino, Lisa Backwell e Merveille Lukeba in una foto della sterza stagione di Skins

Impossibile parlare di serie TV teen senza citare Skins, show britannico vincitore del premio BAFTA nonché uno tra i primi a trattare tematiche spinose ma importantissime quali la malattia mentale, la sessualità, la gravidanza adolescenziale e i disturbi alimentari. Ambientata a Bristol, Inghilterra, la serie segue le vicende di un gruppo di adolescenti tra i sedici e i diciotto anni, approfondendo, in ogni singolo episodio, la vita di uno specifico personaggio. Il cast, composto sempre da giovani attori emergenti (tra cui, ai tempi, Dev Patel e Nicholas Hoult), è stato rinnovato ogni due anni, al termine della frequentazione del liceo da parte dei protagonisti.

4. The End of the F***ing World (2017 - 2019)

The End of the F***ing World: i protagonisti della serie

Basato sull'omonimo fumetto di Charles Forsman, The End of the F***ing World è una delle serie per ragazzi più amate dalla critica, acclamata per la sua sceneggiatura, per la regia e per l'interpretazione dei suoi giovani attori, Jessica Barden e Alex Lawther. Protagonisti di questo show originale Netflix sono James e Alyssa, due diciassettenni confusi e problematici che decidono di scappare insieme dalla monotonia delle proprie vite.

5. Stranger Things (2016 - in corso)

Stranger Things: Millie Bobby Brown e Sadie Sink in una scena della terza stagione

Un altro contenuto originale amatissimo dai fruitori della piattaforma è sicuramente Stranger Things, vero e proprio fenomeno seriale che ha aperto le danze a quell'effetto nostalgia tanto caro al pubblico e basato su omaggi culturali e cinematografici all'immaginario anni Ottanta. La serie, ambientata nella città fittizia di Hawkins nell'Indiana, si concentra su una serie di eventi soprannaturali che hanno luogo nella cittadina, ai quali cercheranno di dare risposta Mike (Finn Wolfhard), Undici (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e i loro amici. Nel cast anche David Harbour e Winona Ryder, rispettivamente nei panni dell'agente Jim Hopper e della coraggiosa madre di Will.

Stranger Things 4, teorie e ipotesi: cosa aspettarci dalla quarta stagione?

6. Pretty Little Liars (2010 - 2017)

Pretty Little Liars: Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario e Shay Mitchell nell'episodio Out Damned Spot

Quattro amiche inseparabili, Hanna (Ashley Benson), Emily (Shay Mitchell), Aria (Lucy Hale) e Spencer (Troian Bellisario), si ritrovano a far fronte comune contro un nemico invisibile che firma i suoi messaggi con "A" e minaccia di rivelare tutti i loro segreti. Stiamo parlando di Pretty Little Liars, serie TV teen di genere thriller e composta da sette stagioni le cui vicende prendono il via dalla misteriosa sparizione della quinta componente del gruppo, Alison (Sasha Pieterse).

7. Atypical (2017 - in corso)

Una scena tratta dalla serie TV teen di Netflix Atypical

Forse non conosciuta tanto quanto altri contenuti originali della piattaforma, Atypical è una teen dramedy Netflix che merita sicuramente di essere vista. Lo show è incentrato sulla vita di Sam (Keir Gilchrist), un ragazzo diciassettenne autistico, e della sua famiglia, tra momenti davvero toccanti e scene divertentissime. Il tutto senza mai scadere negli stereotipi e regalando allo spettatore un punto di vista totalmente nuovo sui problemi adolescenziali.

8. Gossip Girl (2007 - 2012)

Blake Lively insieme a Leighton Meester, nell'episodio 'Bonfire of the Vanity' della seconda stagione di Gossip Girl

Caposaldo tra le serie TV dedicate all'universo dei teenager, anche le sei stagioni di Gossip Girl fanno parte del catalogo Netflix. Basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar e ambientata nell'Upper East Side di Manhattan, la serie segue le vite patinate di un gruppo di giovani rampolli, attraverso l'occhio indiscreto di colui/colei che si fa chiamare Gossip Girl. Tra gli altri, nel cast troviamo Blake Lively (Serena), Leighton Meester (Blair), Ed Westwick (Chuck), Chace Crawford (Nate), Penn Badgley (Dan) e Taylor Momsen (Jenny).

9. Dark (2017 - 2020)

Dark: Louis Hofmann nella seconda stagione

Ha fatto venire non pochi grattacapi anche ai più avvezzi del genere, con i suoi salti temporali, universi alternativi e indicibili segreti. Stiamo, ovviamente, parlando di Dark, fenomeno televisivo di produzione tedesca e targato Netflix, conclusosi nel 2020 con la sua terza stagione. Ambientata a Winden, una cittadina tedesca apparentemente tranquilla, la serie segue le vicissitudini di un gruppo di ragazzi e delle rispettive famiglie (Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann), muovendosi su linee temporali differenti e realtà parallele.

Dark 3, la spiegazione del finale: ritrovare il tempo perduto

10. Le terrificanti avventure di Sabrina (2018 - in corso)

Le terrificanti avventure di Sabrina: Kiernan Shipka in una scena della seconda stagione

Prendete una buona dose di magia, aggiungete una manciata abbondante di problemi sentimentali e condite il tutto con un pizzico di horror; quello che otterrete sarà Le terrificanti avventure di Sabrina, serie televisiva originale Netflix basata sull'omonimo fumetto e ambientata nello stesso universo di Riverdale. Protagonista dello show è una Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) molto più gotica e smaliziata di quella che abbiamo conosciuto negli anni Novanta che, all'alba del suo sedicesimo compleanno, dovrà scegliere se appartenere al mondo umano o a quello delle streghe.

Le terrificanti avventure di Sabrina: una scena con la statua di Baphomet

11. Baby (2018 - in corso)

Baby: un momento della serie, seconda stagione

Serie TV teen italiana liberamente ispirata allo scandalo delle "baby squillo" del quartiere Parioli, Baby segue le vicende di un gruppo di liceali romani e delle loro rispettive famiglie. In particolare, lo show si concentra su Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani), due adolescenti della Roma Bene che, dietro a una vita apparentemente perfetta, nascondono un coinvolgimento nel giro della prostituzione.

12. Glee (2009 - 2015)

Un momento delle prove nell'episodio Showmance della serie Glee

Vincitrice di numerosi premi tra i quali due Golden Globes per la miglior serie o commedia musicale, Glee rappresenta un vero e proprio successo commerciale, con 11 milioni di album venduti solamente nel 2011. La serie racconta le vicende del Glee Club, il gruppo di canto e ballo del liceo William McKinley riportato in auge dal professore di spagnolo Will Shuester e costituito da un variegato gruppo di studenti talentuosi.

13. Una mamma per amica (2000 - 2007) (2016)

Una mamma per amica: Lauren Graham e Alexis Bledel in una foto della puntata La maratona di ballo

Non poteva certo mancare Una mamma per amica nel nostro elenco delle serie televisive per ragazzi disponibili all'interno del catalogo Netflix. Composta da sette stagioni (2000 - 2007) più un'ottava distribuita nel 2016 (Una mamma per amica: di nuovo insieme) la serie è incentrata sulle vicende di Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel), madre e figlia che vivono nell'immaginaria cittadina di Stars Hollow. Lo show è particolarmente amato per i personaggi peculiari che ruotano attorno alle protagoniste e per i suoi dialoghi esilaranti.

Una mamma per amica: i momenti cult delle Gilmore Girls

14. Summertime (2020 - in corso)

Summertime: Giovanni Maini con la protagonista Coco Rebecca Edogamhe in una scena della serie Netflix

Serie televisiva ambientata sulla riviera romagnola e con una colonna sonora che spazia dai grandi classici a brani contemporanei, Summertime racconta lo sbocciare dell'amore estivo tra Summer e Ale (Ludovico Tersigni). Introversa e alternativa lei, ex campione di moto e benestante lui, i due si conosceranno in un hotel di proprietà della famiglia di Ale e, da quel momento, non potranno più fare a meno l'uno dell'altra.

15. The Umbrella Academy (2019 - in corso)

The Umbrella Academy: una scena con Colm Feore

Se siete alla ricerca di una serie TV con giovani protagonisti eccentrici e dotati di poteri straordinari, allora The Umbrella Academy è proprio quello che fa per voi. Dopo essere stati dati alla luce da donne che non mostravano alcun segno di gravidanza prima del travaglio, sette bambini dai poteri sovrannaturali vengono adottati da un misterioso miliardario, Reginald Hargreeves (Colm Feore), che li raduna in un'accademia per fare di loro una squadra di supereroi. Nel cast, anche Ellen Page, nei panni dell'apparentemente innocua Vanya.

16. Tredici (2017 - 2020)

13 Reasons Why: Dylan Minnette e Katherine Langford in una foto della serie

Tredici è di certo una tra le serie TV teen più discusse del catalogo Netflix, ripetutamente al centro di polemiche a causa del tema trattato. Protagonista (postuma) dello show è, infatti, Hannah Baker (Katherine Langford), una studentessa che decide di togliersi la vita dopo essere stata ripetutamente bullizzata dai suoi compagni di scuola. A qualche settimana dalla sua morte, però, Clay Jensen (Dylan Minnette) trova sulla veranda di casa una scatola contenente alcune cassette registrate dalla ragazza, nelle quali lei stessa spiega i tredici motivi che l'hanno spinta al suicidio.

17. Élite (2018 - in corso)

Elite: Miguel Bernardeau e Maria Pedraza in una scena corale

Teen drama spagnolo dai toni thriller, Élite segue le vicissitudini di tre studenti, Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) e Christian (Miguel Herrán), che, a seguito del crollo della propria scuola, vengono trasferiti a Las Encinas, un liceo privato frequentato da giovani appartenenti alle famiglie più ricche di Spagna. L'impatto con una realtà così diversa dalla propria non sarà facile ma le cose si compicheranno ancora di più quando uno dei ragazzi troverà il corpo senza vita di una studentessa della scuola.

18. Come vendere droga online (in fretta) (2019 - in corso)

Come vendere droga online (in fretta): Maximilian Mundt insieme a Danilo Kamperedis in una scena

Arrivata nel 2020 alla sua seconda stagione, Come vendere droga online (in fretta) è una serie basata sulla vera storia di Maximilian S., un ragazzo che nel 2013 mise in piedi un commercio di droga online usando il nome in codice di Shiny Flakes. Nello show, il protagonista è Moritz Zimmerman (Maximilian Mundt) , un adolescente che, per far colpo sulla sua ex ragazza, inizia a vendere stupefacenti in rete con l'aiuto del migliore amico Lenny. Inaspettatamente, i due diventeranno tra i più grandi spacciatori d'Europa.

19. On My Block (2018 - in corso)

Una scena tratta dalla serie TV On My Block

Quattro giovani amici provenienti da un quartiere malfamato di Los Angeles devono affrontare l'inizio delle scuole superiori e il difficile passaggio all'età adulta mentre cercano di non farsi assorbire dai problemi del proprio sobborgo. On My Block è stata molto apprezzata dalla critica per il suo cast multietnico di giovani attori esordienti e per gli importanti temi trattati.

20. Riverdale (2017 - in corso)

Riverdale: i protagonisti nell'episodio The River's Edge

Concludiamo la nostra lista delle serie TV teen da vedere su Netflix con uno show molto amato del genere, basato sui personaggi degli Archie Comics: Riverdale. La serie racconta la vita di Archie Andrews (KJ Apa), un ragazzo che vive in quella che sembra una cittadina assolutamente tranquilla. In realtà Riverdale nasconde oscuri segreti; segreti che vedranno man mano la luce dopo l'omicidio di Jason Blossom nella prima stagione.