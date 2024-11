Outer Banks 5: Netflix annuncia il rinnovo per l'ultima stagione

La serie Outer Banks ha ottenuto ufficialmente da parte di Netflix il rinnovo per la stagione 5, che sarà anche l'ultima a essere realizzata.

L'annuncio è stato compiuto poco prima del debutto della Parte 2 della 4, in arrivo in streaming sulla piattaforma dal 7 novembre.

L'annuncio della fine di Outer Banks

Chase Stokes, che in Outer Banks ha la parte di John B, ha condiviso un messaggio su Instagram per esprimere la sua gratitudine nei confronti dei fan per l'esperienza vissuta nel realizzare la serie in cui ha recitato accanto a Rudy Pankow, Madelyn Cline e Jonathan Daviss.

I creatori Shannon Burke, Jonas Pate e Josh Pate hanno inoltre rilasciato un comunicato ufficiale in cui dichiarano: "Fin dall'inizio, abbiamo immaginato un mistero che avrebbe portato a un percorso di cinque stagioni all'insegna dell'avventura, della caccia al tesoro e dell'amicizia".

Il team di autori ha poi aggiunto che questo loro progetto sembrava difficile da realizzare: "All'epoca, sette anni fa, sembrava impossibile che potessimo realmente raccontare l'intera storia composta da cinque stagioni".

I creatori hanno spiegato che la realizzazione della quarta stagione ha richiesto molto tempo, essendo una delle più difficili su cui lavorare, pur rappresentando la più soddisfacente da produrre.

Le prime dichiarazioni sulla stagione 5

Il comunicato sottolinea: "La stagione finisce con un episodio dalla durata di un film, che pensiamo sia il nostro migliore e più potente".

I creatori hanno assicurato: "Ci stiamo lasciando alle spalle la quarta stagione e stiamo iniziando a lavorare alla quinta, in cui speriamo di portare i nostri amati Pogues a casa nel modo che abbiamo immaginato e pianificato anni fa. La stagione 5 sarà la nostra ultima stagione e pensiamo sarà la migliore che abbiamo realizzato".

Stokes, condividendo le loro parole, ha aggiunto, rivolgendosi ai fan: "Grazie a chiunque si sia sintonizzato in questi ultimi 5 anni. Ci avete dato più di quanto potremmo mai darvi in cambio".