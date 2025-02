Oscar 2025, le previsioni nelle categorie tecniche: sfida fra Dune, Wicked e The Brutalist

Mancano ormai pochissimi giorni alla cerimonia di premiazione per la 97esima edizione degli Academy Award, che saranno assegnati domenica notte al Dolby Theatre di Los Angeles, durante lo show presentato dal comico Conan O'Brien. Gli Oscar 2025 segneranno il culmine di un'awards season che ha visto il capofila delle nomination, Emilia Pérez, bersagliato da una valanga di polemiche, e che per il resto è stata contrassegnata un sostanziale equilibrio fra i principali candidati; pressoché impossibile, insomma, aspettarsi un "asso pigliatutto" come accaduto con Oppenheimer l'anno scorso. E tale equilibrio dovrebbe riflettersi già nelle categorie tecniche e musicali, in cui a contendersi le statuette sarà un ampio numero di titoli, senza un netto favorito. Di seguito, ecco dunque la prima parte delle nostre previsioni sui potenziali vincitori degli Oscar 2025.

Miglior Sonoro

Dune - Parte due: un'immagine di Timothée Chalamet

Nella categoria che, tre anni fa, aveva già visto prevalere Dune, è lecito prevedere che il secondo capitolo della saga di fantascienza diretta da Denis Villeneuve seguirà le orme del suo predecessore. Dune - Parte due è infatti il candidato più accreditato per aggiudicarsi l'Oscar per il miglior sonoro, sebbene non sia da sottovalutare la concorrenza del popolare musical Wicked, né tantomeno quella del biopic A Complete Unknown.

Pronostico: Dune - Parte due (runner-up: Wicked)

Migliori Effetti Speciali

Dune - Parte due: un'immagine del film

Discorso pressoché identico in merito all'Oscar per i migliori effetti speciali, una categoria in cui Dune - Parte due si prepara a mettere a segno un quasi inevitabile bis dopo la statuetta per Dune (uno dei sei Oscar conquistati nel 2022 dal film di Villeneuve). Pure in questo caso Wicked appare come il suo rivale più accreditato, sebbene con poche speranze di un sorpasso dell'ultima ora, così come è alquanto improbabile una vittoria per Il regno del pianeta delle scimmie.

Pronostico: Dune - Parte due (runner-up: Wicked)

Miglior Trucco e Acconciature

The Substance: un'immagine dal set

E sono altissime anche le quotazioni del favorito nella cinquina dell'Oscar per il miglior trucco e acconciature: lo stupefacente lavoro di make up per riprodurre il precoce invecchiamento del personaggio di Demi Moore e la sua progressiva trasformazione, fino ad arrivare all'impressionante "mostro Elisasue", è stato infatti un ingrediente fondamentale del successo di The Substance. Naturale, dunque, che il body horror firmato da Coralie Fargeat sia il super-favorito in questa categoria, a dispetto della concorrenza di un altro film horror, Nosferatu di Robert Eggers, e dell'immancabile Wicked.

Pronostico: The Substance (runner-up: Nosferatu)

Migliori Costumi

Wicked: un'immagine di Cynthia Erivo

Diventato nel 2022 il primo afroamericano ad aver ricevuto una nomination all'Oscar per i migliori costumi grazie al proprio lavoro in West Side Story, stavolta Paul Tazewell è in procinto di conquistare il trofeo per un altro film musicale, Wicked di Jon M. Chu, grazie ai variopinti abiti sfoggiati dagli abitanti del mondo di Oz. Fra gli altri candidati figurano Nosferatu e Il gladiatore II, ma in questa cinquiena Wicked dovrebbe prevalere senza difficoltà.

Pronostico: Paul Tazewell, Wicked (runner-up: Linda Muir, Nosferatu)

Miglior Scenografia

Wicked: un'immagine delle due protagoniste

Il duello fra Wicked e Nosferatu dovrebbe ripetersi pure nella gara per l'Oscar per la miglior scenografia e, così come per i costumi, anche in questa categoria il musical fiabesco di Jon M. Chu ha molte più chance di vittoria, con la sua fastosa messa in scena del mondo di Oz. Difficile che Nosferatu possa effettuare un sorpasso, ed è ancora più improbabile una vittoria per The Brutalist, sebbene l'attenzione per gli ambienti e gli elementi architettonici costituisca uno dei fulcri tematici del film di Brady Corbet.

Pronostico: Nathan Crowley e Lee Sandales, Wicked (runner-up: Craig Lathrop e Beatrice Brentnerová, Nosferatu)

Miglior Montaggio

Conclave: Isabella Rossellini nel ruolo di suor Agnes

Alla sua prima candidatura, l'irlandese Nick Emerson è il favorito nella competizione per l'Oscar per il miglior montaggio, dove il dramma Conclave di Edward Berger dovrebbe avere la meglio domenica prossima. I due rivali più accreditati sono il musical Emilia Pérez e la commedia Anora, il cui montaggio è curato dal regista Sean Baker, ma dopo aver già ottenuto il BAFTA Award Conclave appare il candidato con le quotazioni più elevate.

Pronostico: Nick Emerson, Conclave (runner-up: Juliette Welfling, Emilia Pérez)

Miglior Fotografia

The Brutalist: un'immagine ambientata nelle cave di marmo di Carrara

A tre anni dalla vittoria per Dune, Greig Fraser è di nuovo in gara per Dune - Parte due, ma stavolta con chance decisamente inferiori rispetto al 2022. Il candidato più papabile per l'Oscar per la miglior fotografia è piuttosto il britannico Lol Crawley per il suo stupefacente lavoro in The Brutalist, che gli è già valso la conquista del BAFTA Award. La competizione è comunque abbastanza aperta e non è da sottovalutare la suggestiva fotografia di Jarin Blaschke per Nosferatu; ma considerando la grande considerazione di cui gode The Brutalist fra i membri dell'Academy (dieci nomination in tutto), il nostro pronostico è in favore di Lol Crawley.

Pronostico: Lol Crawley, The Brutalist (runner-up: Jarin Blaschke, Nosferatu)

Miglior Canzone

Emilia Pérez: un'immagine di Zoe Saldaña nel numero musicale El Mal

Dopo aver fatto incetta dei vari precursors, El Mal, scritta dai compositori Clément Ducol e Camille insieme al regista Jacques Audiard (co-autore del testo), dovrebbe ricevere anche l'Oscar per la miglior canzone, in una cinquina in cui il musical Emilia Pérez, forte di tredici nomination complessive, vede schierato pure un altro brano: Mi Camino, affidata alla voce di Selena Gomez. Sebbene El Mal, già premiata con il Golden Globe, resti la netta favorita, qualora dovesse verificarsi una sorpresa occhio all'intensa ballata The Journey, composta per il film The Six Triple Eight da Diane Warren: nel suo curriculum la Warren, insignita nel 2022 dell'Oscar alla carriera, può vantare ben sedici nomination in questa categoria, ma senza aver mai ricevuto una statuetta 'competitiva'... che sia davvero la volta buona?

Pronostico: El Mal, Emilia Pérez (runner-up: The Journey, The Six Triple Eight)

Miglior Colonna Sonora

The Brutalist: un'immagine di Adrien Brody

Con Trent Reznor e Atticus Ross fuori dai giochi per Challengers (nonostante avessero ricevuto il Golden Globe), ci sono ottime probabilità che l'Oscar per la miglior colonna sonora sarà attribuito al compositore inglese Daniel Blumberg, artefice della magnifica e avvolgente partitura di The Brutalist, fra i massimi punti di forza del film. La cinquina dell'Academy include anche due film musicali, Emilia Pérez e Wicked (ma solo per le composizioni originali), e soprattutto Conclave, con il tedesco Volker Bertelmann che torna a collaborare con il regista Edward Berger due anni dopo l'Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale; tuttavia, la nostra previsione è che questo premio andrà a The Brutalist.

Pronostico: Daniel Blumberg, The Brutalist (runner-up: Volker Bertelmann, Conclave)