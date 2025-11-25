Brady Corbet, dopo The Brutalist, annuncia "un western di 4 ore per soli adulti"

Il prossimo progetto del regista dovrebbe spingersi ancora oltre il precedente e durerà anche di più. Le riprese cominceranno l'estate prossima e il film sarà girato in pellicola 70 millimetri

Dopo averne anticipato brevemente in passato, Brady Corbet ha potuto parlare in maniera più approfondita del suo prossimo progetto, un western della durata di quattro ore girato in pellicola e per un pubblico di soli adulti.

Corbet ha confermato l'intenzione di girare il suo western ancora senza titolo in 70 mm, con la produzione prevista per la prossima estate, e che sarà effettivamente classificato NC-17, o "X", secondo le sue stesse parole. Tuttavia, sebbene il film sia "ispirato" allo stile dei cult degli anni '70 come Non aprite quella porta, non sarà un film horror.

"È vero che il film è vietato ai minori e che è ambientato principalmente negli anni '70, ma la storia copre un arco temporale che va dal XIX secolo ai giorni nostri; è solo che si concentra prevalentemente sugli anni '70. Il film è davvero molto ben definito dal punto di vista del genere. Ma è stato riportato che il film ha qualcosa a che fare con 'Non aprite quella porta', il che non è affatto vero. È semplicemente inesatto. Penso che il motivo per cui è stato frainteso sia che stavo parlando di realizzare un film ambientato negli anni '70".

Brady Corbet a Il cinema in piazza

Un western di 4 ore girato in un raro formato in pellicola

Corbet ha aggiunto che il film affronta il tema dell'economia della California settentrionale. Attualmente sta conducendo dei test con le macchine da presa, giunti ormai alla terza fase, utilizzando "formati davvero rari che solitamente vengono utilizzati per riprese singole nei film, ma mai per interi film".

In precedenza, Corbet aveva dichiarato al New York Times che il film avrebbe avuto una durata di quattro ore. In un'altra intervista ha anche accennato al fatto che il film avrebbe esplorato ancora una volta il processo di immigrazione, questa volta dalla Cina alla California. Sta girando il progetto con delle rarissime telecamere 65 mm a otto perforazioni.

Non sono stati rivelati dettagli sul cast o sulla trama. Non abbiamo idea di chi stia finanziando il progetto, ma non sarebbe sorprendente se la A24 (già dietro il suo precedente The Brutalist), tornasse per questo film. Altrimenti, Neon coglierebbe al volo l'occasione se ne avesse la possibilità.