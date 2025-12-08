"Non devo dimostrare niente a nessuno": Adrien Brody sulla sua assenza dopo l'Oscar per The Brutalist

Dopo aver conquistato il secondo dei suoi due Premi Oscar, grazie al film The Brutalist, l'attore non ha ancora accettato nessuno nuovo ruolo e non perché siano mancate opportunità interessanti

Adrien Brody ha rivelato di non aver ancora accettato un nuovo ruolo dopo il suo Oscar come Miglior Attore ricevuto lo scorso marzo per la sua interpretazione in The Brutalist.

Sempre a marzo, poco dopo la vittoria agli Oscar, Deadline aveva riportato che l'attore era in trattative con Damien Chazelle per un ruolo nel suo film Evel Knievel on Tour. Il due volte premio Oscar ha dichiarato, durante una conversazione sul palco al Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, di non aver ancora intrapreso nuovi progetti cinematografici.

"Non ho accettato nessun film dopo The Brutalist. Non perché non abbia ricevuto proposte interessanti, ma non mi sembrava il momento giusto", ha detto. "Amo lavorare, amo collaborare con le persone, amo immergermi [nel lavoro]. Mi piace creare. Mi piace risolvere problemi. Vivo di quel livello di immersione".

The Brutalist: un'immagine del protagonista Adrien Brody

Il messaggio ai giovani attori: "Sperimentate il più possibile"

Condividendo le lezioni apprese nei suoi 40 anni di carriera con un pubblico locale composto principalmente da giovani aspiranti attori e registi, Brody ha consigliato loro di sperimentare il più possibile nella fase iniziale della carriera.

"Quando sei giovane, o quando la tua carriera è all'inizio, dovresti esplorare qualsiasi cosa che anche solo lontanamente sembri un'opportunità per crescere, indipendentemente da qualsiasi compenso economico o altro", ha detto. "Qualsiasi esperienza professionale è la lezione più importante... fallire o superare gli ostacoli o la pressione sul set ti rafforzerà solo in vista delle sfide future."

Parlando delle sue stesse scelte di carriera, Brody ha spiegato di aver sperimentato molto all'inizio, ma di essere diventato più selettivo dopo il suo primo Oscar come Miglior Attore per Il pianista nel 2003: "Pensavo di avere meno da dimostrare, di essere un buon attore e di poter scegliere lavori che mi sembrassero interessanti, e che avessi una responsabilità verso la traiettoria della carriera. Ero piuttosto giovane, e ci vuole tempo per capirlo," ha detto.

The Brutalist: Adrien Brody e Alessandro Nivola in una foto

L'esperienza estenuante sul set di The Brutalist

Parlando più a fondo della sua interpretazione nel film di Brady Corbet che gli è valsa il suo secondo Oscar, Brody ha ricordato le estenuanti riprese: "The Brutalist lo abbiamo realizzato con pochissime risorse... È un film epico di tre ore e mezza girato in VistaVision, un sistema di ripresa straordinario che non veniva utilizzato dagli anni '60... è ingombrante e rumoroso, ma meraviglioso e bellissimo... e offre un'esperienza unica per il pubblico di oggi".

"Abbiamo girato quel film in 23 giorni ed è stato molto difficile: significava niente riposo e nemmeno tempi di recupero sufficienti", ha continuato. "Quando fai questo per sei giorni alla settimana per cinque settimane, arrivi completamente stremato".