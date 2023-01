Oscar 2023: 5 film horror che meritano di essere presi in considerazione

Ecco cinque pellicole horror del 2022 che meritano sicuramente di essere prese in considerazione per le nomination ai Premi Oscar di quest'anno.

Gli Oscar 2023 saranno sicuramente ricchi di sorprese e secondo i fan del cinema horror ci sono buone possibilità che molti dei titoli del 2022 (un'annata davvero eccezionale per il genere) potrebbero aggiudicarsi delle statuette durante la cerimonia degli Academy Awards di quest'anno. I film dell'orrore sono stati ampiamente e spesso ingiustamente trascurati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences nel corso dei decenni: le eccezioni sono state davvero poche.

Nope: un primo piano di Daniel Kaluuya

Durante le ultime settimane molti esperti di cinema hanno affermato che non ci sarebbe affatto da stupirsi se, quando verranno annunciate le nomination degli Oscar verso la fine di gennaio, un simile destino dovesse abbattersi anche sui migliori film horror del 2022. Tuttavia, nel tentativo di portare un po' di ottimismo nella vita dei fan, ormai consapevoli di lottare per una causa persa, abbiamo stilato una lista dei potenziali contendenti, specificando anche quali sono le categorie in cui potrebbero essere nominati a fine mese.

1. Nope (miglior attrice, migliori effetti visivi, miglior fotografia)

Jordan Peele è diventato uno dei registi horror più rispettati del suo tempo grazie a Scappa - Get Out, ancor prima di guadagnarsi l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2018. Il suo film successivo, Noi, non ha avuto lo stesso successo in termini di statuette sebbene sia stato accolto positivamente dalla critica, che ha lodato in particolare la sceneggiatura e la regia di Peele, la colonna sonora e l'interpretazione di Lupita Nyong'o.

Nope: un'immagine dal set

Tuttavia Nope, la terza pellicola del regista statunitense che esplora il genere dell'invasione aliena, ha buone possibilità di ricevere dei riconoscimenti per i suoi effetti visivi di prim'ordine e per la fotografia mozzafiato di Hoyte Van Hoytema, che in precedenza ha ricevuto una nomination per il lavoro svolto sul set di Dunkirk, apprezzatissimo film del 2017 co-prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan.

Su Rotten Tomatoes il film ha ricevuto l'82% delle recensioni professionali positive e il consenso critico del portale recita: "Ammirabile per la sua originalità e ambizione anche quando essa supera la sua portata, Nope aggiunge lo spettacolo spielberghiano al crescente arsenale di Jordan Peele." Sia su RT che su Metacritic molti hanno lodato la performance di Keke Palmer che dovrebbe almeno ottenere una nomination per la sua incredibile interpretazione di Emerald "Em" Haywood.

2. Pearl (miglior attrice)

Pearl: una scena del film

Secondo svariati critici, tuttavia, la miglior performance in un film horror del 2022 è stata indubbiamente quella di Mia Goth in Pearl. L'attrice, che ha anche firmato a quattro mani la sceneggiatura del film di Ti West, interpreta il ruolo della protagonista, Pearl, una ragazza che ambisce a diventare una star del cinema durante la prima guerra mondiale. La sua incredibile performance si è guadagnata molti elogi, dovuti al copione e alle sue incredibili capacità recitative.

Secondo alcuni il sorriso perpetuo stampato sul volto della Goth per l'intera sequenza dei titoli di coda del film, da solo, dovrebbe essere sufficiente per farle ottenere una nomination per quella che molti considerano la sua miglior performance di sempre. Secondo quanto riferito da svariate testate statunitensi, perfino Martin Scorsese sarebbe rimasto molto colpito dal film e ammaliato dalla sua interpretazione: "West e la sua musa ispiratrice nonché partner creativa Mia Goth sanno davvero come giocare con il loro pubblico... finché non ci infilano il coltello nel petto e iniziano a girarlo. Ero affascinato, poi disturbato, poi così così tanto turbato che ho avuto difficoltà ad addormentarmi. Ma non potevo smettere di guardare."

3. X - A Sexy Horror Story (miglior trucco)

X - A Sexy Horror Story: Mia Goth in un'immagine

Nel caso in cui questa previsione dovesse diventare realtà potremmo vedere, per la prima volta, un film e il suo prequel che vengono entrambi nominati all'Oscar nello stesso anno: stiamo parlando di X - A Sexy Horror Story, rilasciato pochi mesi prima di Pearl. Lo scioccante ritorno al passato di West, ambientato nel 1979, vede la Goth in due ruoli: quello dell'aspirante attrice di film per adulti Maxine e quello della già citata Pearl, questa volta però negli anni '80.

Questo intrigante dualismo è stato reso possibile dallo straordinario reparto di trucco di X - A Sexy Horror Story, responsabile di aver letteralmente trasformato l'aspetto fisico dell'attrice affinché lo spettatore non sia neanche in grado di rendersi conto che si tratta della stessa persona: sul set la Goth si è dovuta sottoporre a sessioni di circa 10 ore di trucco prostetico, per poi filmare le sue sequenze per periodi lunghi anche 12 ore.

4. Prey (miglior attrice, miglior trucco, migliori acrobazie)

Prey: il terrificante alieno in una scena del film

Prey, altro grande prequel uscito nel 2022, è il quinto capitolo della serie Predator e segue la storia di Naru, una giovane guerriera indigena che protegge la sua tribù Comanche da un predatore alieno altamente evoluto, interpretato questa volta dall'ex star del basket Dane DiLiegro, in una delle sue prime visite sulla Terra nel 18° secolo. Il reparto trucco della pellicola ha compiuto un vero e proprio miracolo donando alla creatura un aspetto davvero spaventoso che si sposa perfettamente con le incredibili coreografie acrobatiche del film, in quelle che secondo molti sono alcune delle sequenze d'azione più straordinarie del 2022.

Tuttavia, il momento clou del thriller diretto dal regista Dan Trachtenberg è sicuramente la feroce interpretazione di Amber Midthunder nei panni di Naru. Secondo i critici la sua performance nella pellicola, che ha un indice di gradimento del 93% basato su 241 recensioni con un voto medio di 7,6 su 10, potrebbe far diventare la Midthunder la sesta persona indigena ad essere nominata per un Oscar come miglior attore/attrice.

5. Fresh (miglior attrice, miglior attore, miglior sceneggiatura originale)

Fresh: Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones in una scena danzereccia

Ultimo nella lista, anche se sicuramente non per importanza, è Fresh, un thriller/horror statunitense diretto da Mimi Cave al suo debutto alla regia che ha come protagonisti Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan. Su Rotten Tomatoes l'85% delle 84 recensioni dei critici sono positive per la pellicola che ha ottenuto un voto medio di 7,2/10: "Tanto avvincente quanto sconvolgente, Fresh prepara un provocatorio pasto servendosi dell'orrore degli appuntamenti d'oggi".

Secondo i critici la performance della Edgar-Jones è assolutamente mozzafiato e molti affermano di non aver mai visto una prova recitativa migliore di questa per quanto concerne Sebastian Stan. Tuttavia, ciò che rende la pellicola un avversario temibile agli Oscar di quest'anno, e anche uno dei migliori film horror di una regista donna di sempre (Mimi Cave), è sicuramente la sceneggiatura meravigliosamente contorta e abilmente satirica di Lauryn Kahn che riesce a tenere il pubblico sulle spine grazie alla sua narrativa sovversiva.

