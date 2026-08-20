Ewan McGregor, il caso Obi-Wan e il lato tossico del fandom

Piccola premessa: di ufficiale non c'è nulla e, probabilmente, nulla ci sarà. Ma lo spunto è funzionale alla domanda: quanto dovrebbe pesare il giudizio degli appassionati e, soprattuto, quanto un interprete dovrebbe conoscere il contesto narrativo dei personaggi legati a una saga? Se poi la saga in questione è quella di Star Wars entra in gioco le pesanti e spesso invasivi fanbase che, direttamente o indirettamente, influenzano le scelte produttive.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una scena della serie Disney+

E quindi: contrariamente a quanto si potrebbe pensare la trilogia prequel di Guerre Stellari non sembra conclusa, con questo filone narrativo che, dopo The Clone Wars, continua a essere portato avanti. Basti pensare a Obi-Wan e Anakin Skywalker nella serie Obi-Wan Kenobi (con Anakin presente anche in Ahsoka), o alla presenza della stessa Ahsoka Tano in Rebels, The Mandalorian e in altri progetti tv.

È previsto il ritorno di Anakin e Ahsoka anche nella seconda stagione della serie a lei dedicata; e sebbene potesse sembrare il capitolo finale, recenti voci di corridoio suggeriscono il contrario. Nel frattempo, gli attori continuano a mostrare grande attaccamento al franchise: Hayden Christensen vorrebbe ritrovare Natalie Portman sul set, mentre Ewan McGregor si è detto aperto a una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. E non finisce qui: McGregor ha recentemente lanciato l'idea di una nuova relazione romantica per il suo personaggio, scatenando - appunto - il malcontento del fandom.

Il "fantamore" tra Obi-Wan e Hera

In un'intervista a Variety, McGregor ha confessato che gli piacerebbe vedere nascere un amore tra il suo Jedi e Hera Syndulla, personaggio originario di Rebels e ora presente in Ahsoka. Il motivo dietro questa curiosa proposta è semplice: a prestare il volto alla versione live-action di Hera è Mary Elizabeth Winstead, che nella vita reale è proprio la moglie di McGregor. L'attore ha raccontato: "Ero felicissimo quando Mary è entrata nel cast di Ahsoka. Ho immaginato che potesse nascere la grande storia d'amore tra Obi-Wan ed Hera". Tempo zero che i fan hanno subito stroncato l'idea.

Le proteste e il lato tossico delle fandom

Questa "proposta", che tale rimarrà, ha alzato un polverone. Su X, tanto per cambiare, sono piovute critiche. Alcuni utenti hanno deriso l'interpete accusandolo di non conoscere la linea temporale, con commenti del tipo: "È talmente disperato all'idea di rimettersi la tunica da essersi scordato la cronologia". Ecco: possibile che i social diano spazio a chi definisce "disperato" un attore gigantesco come Ewan McGregor?

Ahsoka: Mary Elizabeth Winstead nella serie di Star Wars

Un altro ostacolo riguarda la regola Jedi che vieta i legami sentimentali, limite che Obi-Wan aveva già sfiorato in passato. Ma il vero motivo per cui i fan si oppongono pare essere è il rispetto per le relazioni canoniche. In The Clone Wars, Obi-Wan ha provato dei forti sentimenti per la duchessa Satine Kryze. Allo stesso modo, Hera ha vissuto una relazione con il Jedi Kanan Jarrus (da cui ha avuto il figlio Jacen), culminata con il tragico sacrificio di quest'ultimo in Rebels.

Ma poi diciamocelo: è necessario che un attore debba conoscere tutte le linee temporali di una saga cinematografica? Infatti, se ha senso specificare, questa love story è teoricamente impossibile: all'epoca degli eventi di Ahsoka, Obi-Wan è ormai deceduto da tempo. E no, non è bastato che lo stesso McGregor sottolineasse questa sfasatura cronologica: l'ira dei fan non si è placata, dimostrando ancora una volta la tossicità di alcune fandom che, sfruttando i social, riversano in rete ostilità e violenza verbale. Tutto il contrario di come invece predicherebbe un Jedi.