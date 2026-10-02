Nord Sud Ovest Est, recensione della serie: l'amicizia tra Max e Mauro, oltre il mito degli 883

Nord Sud Ovest Est torna a raccontare la leggendaria storia degli 883 e continua a fare il miracolo tra nostalgia, grande musica e un cast perfetto. Su Sky e in streaming su NOW dal 9 ottobre.

Se ce l'avessero detto qualche anno fa, se ci avessero chiesto un pensiero sull'opportunità di una serie che raccontasse la storia degli 883, saremmo stati dubbiosi. Ma quando sono arrivate le prime info, il nome di Sydney Sibilia coinvolto, le prime immagini, ci siamo detti che, forse, qualcosa di sensato poteva venirne fuori. Poi è arrivata Hanno ucciso l'Uomo Ragno a raccontare La leggendaria storia degli 883 e siamo stati conquistati.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli sono Max Pezzali e Mauro Repetto

E ora, a due anni di distanza, torniamo in quel mondo con Nord Sud Ovest Est. Nuova serie o seconda stagione che sia, ma con l'inequivocabile intento di proseguire quel racconto di amicizia, dal 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW, accompagnandoci nel periodo in cui il secondo album della band è stato composto e quella fase in cui i due colleghi e, soprattutto, amici hanno conquistato il mondo musicale per poi avviarsi a quella separazione di cui tutti sappiamo.

L'inizio della fine: la parabola di Max e Mauro

La storia, quella vera, ovviamente la conosciamo tutti, sappiamo benissimo che Mauro Repetto andrà via e lascerà Max Pezzali solo a gestire l'incredibile successo e il futuro degli 883. E in tal senso ripartiamo dalla fine della stagione precedente, da quel "Io questa come la ballo" che diceva tanto di quello che sarebbe stato, dei dubbi e dell'insofferenza che Mauro iniziava a provare per un ruolo così indefinito e difficile da veicolare nell'attività dal vivo della band.

Si parte da lì, quindi, ma non ci si limita a quel gancio iniziale, perché quel sentimento rappresenta il filo conduttore di un periodo che ruota attorno alla realizzazione, uscita e poi promozione del secondo album degli 883, quando quell'anomalia chiamata Repetto che saltellava attorno a Pezzali si fa ancora più preponderante.

Nord Sud Ovest Est: Max e Mauro sul set dei video americano nella serie Sky

Questo contesto musicale ormai professionale, fa sì che quello di Max e Mauro non sia più il mondo in cui li avevamo conosciuti, perché sono ormai all'apice del successo e tutta la loro normalità di Pavia è irrimediabilmente cambiata. Da una parte tutto sembra possibile, dall'altra invece tutta la loro semplicità viene meno e una nuova importante sfida si pone al loro cospetto: capire chi siano diventati, chi siano realmente ora che attorno a loro tutto è diverso, tra nuovi amori, concerti che hanno segnato quel periodo e l'America a far da sfondo alle riprese dei loro videoclip.

Lo splendido spaccato degli anni '90

Gli 883 si esibiscono dal vivo

Nel portare avanti la storia iniziata nella prima stagione, Nord Sud Ovest Est si muove su binari già tracciati e consolidati, ma non per questo rappresenta un banale more of the same, perché l'evoluzione dei due personaggi è rappresentata e raccontata in modo puntuale e coerente, sostenuta sia da una scrittura che si lascia andare a parentesi geniali quanto quelle già viste due anni fa, sia da una regia brillante e sempre funzionale alla storia, che dalle prove perfettamente a fuoco di Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli.

Il tutto sullo sfondo di una spaccato di Italia degli anni '90 che si muoveva a un passo differente da quello odierno, in cui libertà e spensieratezza la facevano ancora da padroni. Nord Sud Ovest Est ne propone un ritratto vibrante, fatto di ampie pennellate, di personaggi noti del periodo, ma anche tanti piccoli dettagli che sono riconoscibili per chi quel periodo l'ha vissuto, ma completano un quadro realistico in cui immergersi anche per chi è venuto dopo.

La musica protagonista

Max e Mauro al lavoro in Nord Sud Ovest Est

Su questo sfondo è ovviamente presenta tanta musica. Quella di Max e Mauro in via di composizione, che vediamo nascere sotto i nostri occhi e le nostre orecchie, ma anche tanta altra del periodo che contribuisce a rendere ancor più vero e profondo il quadro narrativo: i Radiohead e gli Smashing Pumpkins, i Cranberries e altri che non vi citiamo per non anticipare alcuni passaggi notevoli che non si limitano a completare lo spaccato di quegli anni, ma aggiungo strati e livelli di lettura interessanti per l'amicizia e le avventure dei due protagonisti.

Se ci sono, quindi, canzoni che accompagnano il racconto, ce ne sono altre che diventano il racconto. Alcune sono ovviamente quelle degli 883 che si intrecciano con le (dis)avventure di Max e Mauro perché ne sono costola creativa, altre sono figlie di guizzi creativi il cui merito va tutto agli autori, a Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia che hanno lavorato agli script della serie.

Sul filo della realtà

Il tutto si muovo sul filo sottile tra realtà e fantasia. Ne parlavamo tanto tanti giorni fa, potremmo direi parafrasando un verso del duo, entusiasti di come la serie Sky sia stata capace di rendere ancor più leggendaria, appunto, la storia degli 883.

Merito della scrittura e della messa in scena, ma anche di due sorprendenti interpreti: i due giovani attori ripetono il miracolo e portano su schermo due giovani Max e Mauro talmente affiatati e credibili da risultare più veri di quelli reali. Un paradosso, lo sappiamo, ma per chi come noi ha visto e rivisto gli episodi, è difficile immaginare quelle storie con volti diversi da quelli di Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. E così ci emozioniamo per loro e con loro, ci appassioniamo per le loro gesta, ci lasciamo andare a questa splendida amicizia che, lo sappiamo, è destinata a interrompersi.

Max e Mauro con Cisco e Nemorino

Eppure la serie Sky è così perfetta nel raccontare quel periodo e quel rapporto, da lasciarci sperare, da lasciarci credere che un finale differente sia possibile, che Max e Mauro, almeno quelli leggendari che vediamo su schermo, possano continuare a restare il duo affiatato quanto improbabile che ha cambiato la musica italiana negli anni '90. E questo è già di per sé un incredibile miracolo.