DOC 4: Luca Argentero e Matilde Gioli: "Raccontiamo la rabbia dei cittadini"

Tra la crisi del sistema sanitario nazionale, dolori e problematiche personali che continuano a stringersi attorno ai corridoi del Policlinico Ambrosiano, DOC - Nelle tue mani torna in TV per affrontare la sua stagione forse più politica e emotiva. Il Dottor Fanti, infatti, ritorna tra le corsie dell'ospedale dopo un anno di stop per stare vicino ad Agnese nei suoi ultimi momenti. Ma appena varcata la soglia il protagonista si rende subito conto che in poco tempo molte cose sono cambiate: posti letto e personale dimezzati e molti meno fondi a disposizione affliggono ormai anche il suo amato reparto, diretto ora dalla dottoressa Giulia Giordano. Abbiamo incontrato Luca Argentero e Matilde Gioli, che ci hanno raccontato il lavoro dietro le quinte, la responsabilità dei loro ruoli e le difficoltà dei loro personaggi.

La rabbia di Doc e il riflesso della sanità pubblica

Il cuore pulsante di questa nuova stagione si addentra senza filtri nelle difficoltà quotidiane del sistema sanitario nazionale, tra tagli alle risorse e pressioni gestionali. Un tema complesso che la produzione ha affrontato garantendo una consulenza medica rigorosa fin dalle fasi di scrittura. "Questo per fortuna è il lavoro che fanno più gli sceneggiatori che gli attori", scherza Luca Argentero, sottolineando il grande affiancamento da parte dei medici professionisti. Per l'interprete di Andrea Fanti, il legame con la realtà sociale è immediato: "Io personalmente non ho approfondito l'argomento per preparare il personaggio perché lo vivo da cittadino".

Luca Argentero in una scena

La frustrazione che traspare sullo schermo, dunque, rispecchia un sentire comune: "È molto democratica questa rabbia in questa stagione, perché effettivamente penso che tutti si domandino ogni tanto perché la sanità debba essere sacrificata sull'altare dei tagli... un po' strano, no? Un po' senza senso".

Il conflitto di Giulia: tra rigore istituzionale e sentimenti

Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano

Se Andrea Fanti incarna la passione della corsia, Giulia Giordano si ritrova al centro di un delicato equilibrio dirigenziale e umano. Ricoprendo il ruolo di primaria, il personaggio interpretato da Matilde Gioli è chiamato a mediare continuamente tra le rigide logiche della dirigenza e le esigenze di cura dei pazienti. "Ho lavorato sul conflitto interiore che si può avere su svariati argomenti", spiega l'attrice, tracciando un parallelo anche con la propria esperienza personale. "Spesso si ha un conflitto interiore tra lavoro e vita personale, tra scelte che siamo obbligati a fare lavorativamente parlando e scelte che faremmo invece noi come persone. Capita anche a me, Matilde, con il mio lavoro". Accettare una posizione di primaria importanza comporta costi personali elevati: "Nel momento in cui ti viene dato un ruolo di grande responsabilità e tu lo accetti, poi ti devi organizzare".

Consigliare i propri personaggi

Una scena di DOC - Nelle tue mani 4

Messe a dura prova dalle dinamiche del reparto, le due figure guida del medical drama potrebbero avere un disperato bisogno di ascoltare qualche buon consiglio. Interpellati su cosa suggerirebbero ai rispettivi personaggi per affrontare le difficoltà di questa stagione, i due attori offrono risposte alquanto emblematiche. Per Andrea Fanti, Argentero non ha dubbi: "Gli direi di prendersi un pochino più cura di se stesso, perché lui non mette nulla oltre il paziente, oltre il suo reparto, oltre il suo ospedale, e questo a discapito anche della salute". Matilde Gioli, invece, lancia un monito amaro ma pragmatico per la sua Giulia: "Le direi di fare veramente molta attenzione alle persone di cui si fida"-.