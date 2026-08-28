Nord Sud Ovest Est, il trailer ufficiale della serie Sky è già l'inizio della fine per Max e Mauro

Il successo è arrivato all'improvviso e ora gli 883 devono capire come conviverci. È questo il cuore del trailer ufficiale di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Nel nuovo capitolo, Sydney Sibilia riporta la storia al 1993, l'anno della definitiva consacrazione degli 883. Max e Mauro continuano a vivere la loro quotidianità tra la provincia pavese e gli impegni di una band che, nel giro di poco tempo, è diventata un fenomeno nazionale. Ma quella normalità viene travolta da un successo che supera ogni aspettativa.

Nel trailer, infatti, i due ragazzi si ritrovano improvvisamente catapultati al centro di una popolarità enorme. Concerti trionfali, classifiche, apparizioni pubbliche e l'idea che gli 883 possano essere diventati addirittura la band italiana più famosa al mondo, come sentiamo dire a qualcuno nella clip, raccontano la dimensione raggiunta dal fenomeno.

È però proprio quando arrivano i primi grandi traguardi che qualcosa comincia a incrinarsi. La pubblicazione di Nord Sud Ovest Est, il secondo e ultimo album degli 883 con Mauro Repetto, segna il punto più alto della carriera del duo musicale in formazione originale. Ma il trailer mostra anche il rovescio della medaglia: dietro il successo cresce una crisi che riguarda soprattutto Mauro.

Repetto sembra essere il più in difficoltà nell'accettare il cambiamento. Il mondo che aveva immaginato da ragazzo è finalmente diventato realtà, ma il prezzo della popolarità rischia di essere la perdita di tutto ciò che conosceva prima. E più gli 883 salgono, più diventa difficile ignorare la domanda su cosa succederà dopo. La paura di lasciare qualcosa alle proprie spalle si mescola così alla paura ancora più grande di poter cadere dopo aver raggiunto una vetta arrivata senza preavviso.

Da Pavia all'America

Nord Sud Ovest Est: la key art ufficiale della seconda stagione

La nuova stagione seguirà Max e Mauro nel momento di massima esposizione degli 883, tra la Milano della moda, i concerti e l'America che i due sognavano da adolescenti. Ma il viaggio non sarà soltanto geografico. Mentre Max e Mauro cercano di capire quale possa essere il loro futuro, la loro amicizia viene messa alla prova dalle trasformazioni che il successo porta con sé.

Il trailer sembra così giocare fin dall'inizio con la consapevolezza di ciò che accadrà: la storia degli 883 sta arrivando al suo punto di svolta. La fine della formazione originale, nel 1993, diventa infatti il punto d'arrivo di questa seconda stagione, ma anche l'inizio della leggenda che Max Pezzali e Mauro Repetto hanno lasciato nella musica italiana.

A interpretare i due protagonisti tornano Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Nel cast ci sono anche Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario e Roberto Zibetti, insieme alle new entry Gaia Zampighi e Rosa Barbolini.

La regia è firmata da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, mentre la sceneggiatura è di Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello. La seconda stagione sarà composta da otto episodi e arriverà dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.