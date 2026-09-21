So chi sei, la recensione: il lato oscuro della maternità nel nuovo thriller Netflix

Una madre esausta, una tata perfetta e un segreto che minaccia di distruggere tutto sono gli ingredienti di So chi sei, il nuovo thriller psicologico turco in streaming su Netflix.

Le produzioni turche sono ormai una certezza, se si tratta di ipotizzarne l'attenzione e il successo nel nostro paese. Non fa eccezione So chi sei, il nuovo thriller psicologico turco in streaming su Netflix, subito in top10 in piattaforma dopo il lancio dello scorso 17 settembre. 8 episodi per una storia la cui tensione monta lentamente, tra dubbi e segreti, sospetti e tutte le problematiche, pratiche e psicologiche, di una madre che si sente sopraffatta dall'impegno di badare alla neonata che ha fatto irruzione nella loro vita cambiandola per sempre.

La maternità di Funda nella trama di So chi sei

Al centro della storia di So chi sei (Seni Tanıyorum in originale) troviamo Funda (interpretata da Elçin Sangu), una pittrice di talento che ha messo in pausa la propria carriera dopo la nascita della figlia Mavi. Logorata dalla stanchezza e dal senso di colpa per il forte desiderio di tornare al suo lavoro, Funda decide con il marito İlker di assumere una tata. L'arrivo della giovane Nazli sembra risolvere ogni problema: è la babysitter perfetta e un aiuto provvidenziale.

La protagonista con la sua bambina

Tuttavia, quella che all'apparenza è una salvezza quotidiana si trasforma gradualmente in un incubo domestico. Man mano che Nazli si insinua in modo sempre più pervasivo nelle dinamiche familiari, segreti inconfessabili, un sospetto tradimento e una crescente paranoia iniziano a distruggere la vita di Funda. Il confine tra la reale minaccia rappresentata dalla misteriosa estranea e il crollo psicologico di una madre esausta si fa sempre più labile. Chi è davvero Nazli, e chi costituisce il pericolo maggiore all'interno della casa?

Funda e Nazli: una dipendenza tossica al centro della serie

Il pregio principale della serie risiede probabilmente nella sua spietata analisi della maternità nella società contemporanea e delle rinunce che spesso comporta. Funda non è la classica eroina infallibile del thriller, al contrario la sua interprete Elçin Sangu regala un'interpretazione intensa e imperfetta, che porta in scena una donna divisa a metà: da un lato c'è l'amore per la figlia, a tratti ossessivo e totalizzante, dall'altro la frustrazione per una carriera artistica sacrificata e un senso di colpa che finisce per bloccarla.

La tata di So chi sei

L'intuizione più brillante degli autori è nella figura che a lei si contrappone, ovvero quella di rendere Nazli spaventosa non perché portatrice di una minaccia fuori dal comune o sovrannaturale, ma perché si rende indispensabile, creando una dipendenza. Il terrore in So chi sei scaturisce dalla consapevolezza di Funda di non poter fare a meno della donna di cui inizia ad avere più paura. Una dipendenza psicologica, quella tra madre e tata, che si rivela il vero motore di un incubo lucido della serie.

Un thriller anomalo: tra dramma familiare e tensione psicologica

In questo contesto narrativo, la tensione monta lentamente ed è sottile: non aspettatevi i ritmi frenetici o i colpi di scena esplosivi dei classici action-thriller, perché So chi sei abbraccia in modo consapevole la struttura del thriller psicologico cosiddetto slow-burn. Il vero fulcro della tensione non risiede in inseguimenti o violenza esplicita, ma nella progressiva erosione di fiducia e nel logoramento emotivo della protagonista. La regia sceglie di indugiare sui silenzi, sugli sguardi ambigui di Nazli e sull'isolamento crescente di Funda all'interno delle mura domestiche, trasformando la serie, episodio dopo episodio, in un dramma familiare claustrofobico.

La protagonista della serie, Funda

È una scelta narrativa coraggiosa, che forse finisce per indugiare troppo a tratti e richiede una consistente dose di pazienza allo spettatore, ma che alla fine ripaga costruendo un'atmosfera di inquietudine costante e crescente, dove il vero orrore si annida nella quotidianità e nei segreti di chi dice di amarci, a partire da un marito ambiguo e sempre più distante.