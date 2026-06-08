Sky svela il primo teaser di Nord Sud Ovest Est, la nuova stagione della serie sugli 883

Il primo teaser della seconda stagione riporta il racconto al 1993, anno della consacrazione degli 883 tra successi discografici, cambiamenti e nuove ambizioni tra Milano e l'America

Dopo il successo di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, Sky ha diffuso il primo teaser trailer di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie dedicata alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto. Gli otto nuovi episodi saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 9 ottobre.

Sydney Sibilia riavvolge il nastro della nostalgia questa volta fino al 1993, l'anno che ha segnato la definitiva consacrazione degli 883. Un periodo che Max Pezzali ha definito come quello che più di ogni altro ha cambiato la sua vita. Tra il successo del nuovo album - Nord Sud Ovest Est appunto, che dà il nuovo titolo all'intera stagione -, i concerti, gli amori e il sogno americano, la serie ripercorre uno dei momenti più importanti della storia della band pavese.

Come sentiamo dire anche nel teaser dalla voce degli ancora giovanissimi Mauro Repetto e Max Pezzali, il 1993 è stato l'anno in cui per la prima volta gli 883 hanno compreso non solo l'entità del loro successo ma anche la necessità di consolidarlo, per non dare l'idea, a fan e critica, di essere solo dei "giovani con 7 pezzi di successo".

Accantonato il sogno adolescenziale, forse, di giocare alle rockstar, Nord Sud Ovest Est è stata la definitiva presa di coscienza del duo pavese di aver dato vita, quasi dal nulla, a un progetto pop stellare.

Nel teaser tornano Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto, protagonisti di una nuova fase della loro avventura artistica e personale. Dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche, i due amici si trovano infatti a fare i conti con nuove ambizioni, cambiamenti e scelte che metteranno alla prova il loro rapporto.

La seconda stagione racconterà la nascita e il successo di Nord Sud Ovest Est, il secondo e ultimo album degli 883 con Mauro Repetto, arrivato nel pieno di una popolarità senza precedenti. Sullo sfondo ci saranno la Milano degli anni Novanta, il mondo della moda e l'America che i due musicisti sognavano fin da ragazzi.

Nel cast tornano anche Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario e Roberto Zibetti, mentre tra le novità figurano Gaia Zampighi e Rosa Barbolini.

La regia è affidata a Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, mentre la sceneggiatura porta la firma di Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello.

Nord Sud Over Est: la leggendaria storia degli 883, Elia Nuzzolo e Oscar Matteo Giuggioli nella prima foto della stagione w

Con Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, Sky porta avanti il racconto della nascita e dell'ascesa di una delle band simbolo degli anni Novanta italiani, seguendo Max e Mauro nel momento più alto e, allo stesso tempo, più delicato della loro amicizia e carriera.

La prima stagione della serie, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, è sempre disponibile in streaming, su NOW e sull'app SkyGo, per tutti gli abbonati.