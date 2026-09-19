Mobland 2, intervista a Lara Pulver e Johnny Flynn: "Un gioco di potere estenuante"

La prima stagione di Mobland ci aveva lasciati con il fiato sospeso, sganciando una vera e propria bomba narrativa sul finale: la scoperta che Conrad è il vero padre di Eddie. Ora, nei nuovi episodi di Mobland 2, l'assetto di potere è pronto a essere stravolto. Abbiamo intervistato Lara Pulver, che torna a vestire i panni di Bella Harrigan, ora intrappolata al centro di dinamiche familiari sempre più caotiche. Al suo fianco entra nel cast Johnny Flynn nel ruolo di Frankie Cooper, un personaggio che promette di portare una nuova, imprevedibile minaccia per gli Harrigan. Come ci hanno raccontato i due attori, tra l'impreparazione del giovane Eddie a ereditare l'impero criminale e le lealtà in continuo mutamento, assisteremo a un gioco di potere estenuante. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sui nuovi episodi.

Gli Harrigan nel caos

Una scena di Mobland 2

Iniziamo la nostra chiacchierata dai nuovi episodi e la posta in gioco che appare più alta. Cosa possiamo aspettarci dalla Bella di Lara Pulver? "Alla fine della prima stagione c'è stata la bomba di scoprire chi fosse il vero padre di Eddie" ci ha detto l'attrice, "questo catapulta Bella proprio nel mezzo di questa famiglia caotica: essendo stata l'ex amante di Conrad, ora sappiamo che lui è il padre di suo figlio, mentre lei è ancora sposata con Kevin, ed Eddie è destinato in qualche modo a ereditare l'impero degli Harrigan... ma non è davvero nelle condizioni di farlo. Povero Eddie. Una totale vittima delle sue circostanze e della sua educazione, direi. Quindi è da qui che ripartiamo nella seconda stagione, e dall'ingresso di... questo giovane uomo."

La minaccia di Frankie Cooper

Chiamato in causa dalla collega, è toccato a Johnny Flynn accennare al suo Frankie Cooper, new entry di Mobland 2, e a cosa ci riserverà. "Interpreto un personaggio che causa un sacco di caos e crea un grande scompiglio" ha rivelato l'attore, "portando magari un'energia che non avevamo nella prima stagione. Credo che il bello di entrare nella seconda serie sia proprio questo: portare un'energia diversa e forse un tipo di minaccia differente per la famiglia. È molto divertente avere questi grandi confronti e mescolare le carte. E sì, c'è una pressione crescente su Harry e sugli Harrigan che porto io. È davvero spassoso."

Ma se dovessero descrivere questi nuovi episodi in sole tre parole? "Alzare la posta" ci ha detto Lara Pulver, a cui ha fatto eco Johnny Flynn con "caos" per poi aggiungere lealtà. La lealtà è un grande tema in questa stagione. O meglio, il mutare delle lealtà, o di chi ti puoi fidare. E penso che sia anche molto divertente. Trovo che gran parte della serie sia davvero molto ironica."_

Potere e Vulnerabilità in Mobland 2

Una scena della nuova stagione della serie Paramount+

Ma se dovessero scegliere una singola scena che rappresenti la vera natura dei rispettivi personaggi? "È interessante, ma non credo che nessuna delle scene mostri Bella per quello che è davvero" ci ha detto Lara Pulver dopo averci riflettuto un attimo, "perché credo che per lei questo rappresenterebbe la massima vulnerabilità. Quindi è un continuo mascherare, rivelare, cambiare, mutare. Sento che è così che percepisce di avere il controllo. Abbandonare tutto questo sarebbe molto inquietante e la farebbe sentire completamente priva di controllo. Penso che l'amore e la cura sincera che prova per suo figlio siano l'unico momento in cui la si vede in un luogo di vera autenticità. Ma fino alla fine della prima stagione, anche quello era accompagnato da un enorme segreto. E ora, entrando nella seconda stagione, c'è il senso di colpa per avergli mentito così a lungo. Quindi sì, non sono sicura che si vedano mai questi personaggi per quello che sono veramente, anche perché non li vediamo mai davvero da soli."

Un momento di Mobland 2

E lo conferma Johnny Flynn, che aggiunge: "Sì. Sembra che sia tutto un gioco di rivelazioni rispetto a chi siano davvero. Ma ci sono strati su strati su strati di difesa, in realtà. E il tentativo di scaricare la pressione sull'altra persona nella scena, cercare di strappare il potere. Sì, si tratta di dinamiche di potere ottenute non rivelando mai se stessi, in fondo." Un gioco che per Lara Pulver diventa faticoso per i personaggi: "vedi quanto sia estenuante per tutti loro giocare a questo gioco. Voglio dire, guarda cosa sta succedendo a Conrad in questo momento. È estenuante doversi continuamente adattare all'istante e non sapere chi sei veramente o di chi puoi fidarti."