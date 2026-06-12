Tom Hardy tornerà in MobLand dopo il licenziamento? Helen Mirren lo spera tanto

Il futuro di Tom Hardy in MobLand resta uno dei temi più discussi attorno alla serie crime targata Paramount+, ma Helen Mirren non sembra avere alcun dubbio: con lui tornerebbe a lavorare senza pensarci un secondo. L'attrice britannica, premiata al Taormina Film Festival, ha risposto alle indiscrezioni sul presunto allontanamento del collega dal set, a seguito di attriti tra il cast mai del tutto chiariti, trasformando una domanda scomoda in una dichiarazione di stima totale.

Il caso Tom Hardy a MobLand

Tom Hardy in MobLand

Negli ultimi mesi MobLand ha fatto parlare di sé non solo per il grande successo della sua trama crime, fatta di lotte di potere, famiglie criminali e atmosfere tipiche delle produzioni di Guy Ritchie, ma anche - o soprattutto, potremmo dire - per alcune indiscrezioni legate al dietro le quinte della serie Paramount+. Secondo diverse voci circolate a maggio, infatti, durante la lavorazione della seconda stagione Tom Hardy avrebbe avuto alcuni contrasti con la produzione, in particolare con lo showrunner Jez Butterworth.

Tra i motivi citati ci sarebbe stata anche la questione dei ritardi sul set, elemento che avrebbe alimentato l'idea di un rapporto ormai complicato con la produzione. Da lì, il passo verso l'ipotesi di un mancato ritorno dell'attore nella stagione 3 è stato breve. Ma davvero MobLand può fare a meno di una presenza così centrale? A intervenire è, ancora una volta, la sua collega Helen Mirren che dopo aver rotto il silenzio con un post social, ora parla più chiaramente.

Helen Mirren prende le difese di Tom Hardy

Helen Mirren

Interpellata da Variety durante il Taormina Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera, Helen Mirren non ha lasciato spazio a interpretazioni. Alla domanda se lavorerebbe ancora con Tom Hardy, l'attrice ha risposto in modo secco e un po' colorito: "Assolutamente sì. In un fottutissimo batter d'occhio". Una difesa senza mezze misure, insomma.

Mirren ha poi definito Hardy "l'attore più straordinario", aggiungendo un altrettanto diretto "Io amo Tom". Una dichiarazione che va ben oltre la semplice cortesia tra colleghi e che assume il peso di una vera presa di posizione personale, arrivata proprio mentre le indiscrezioni sul suo conto rischiavano di consolidarsi in un'immagine difficile da scollarsi di dosso.

L'attrice ha anche offerto una lettura più ampia del lavoro sul set: "Attori diversi hanno processi diversi. Ho imparato negli anni che alcune persone arrivano alle cose più velocemente. Finché ciò che si vede sullo schermo è fantastico, io sono assolutamente tranquilla rispetto al modo in cui qualcuno ci arriva".

Per Mirren, insomma, il risultato finale conta più del percorso seguito per arrivarci. E nel caso del collega, il giudizio sembra chiarissimo: "Tom è una persona davvero speciale. Penso che sia assolutamente straordinario. Il mio sostegno nei suoi confronti è sincero e sentito".

L'attore ci sarà nella terza stagione?

Ma quindi Tom Hardy tornerà nella terza stagione, oppure no? Perché alla fine ai fan ciò che interessa è principalmente questo, al di là dei gossip che lasciano il tempo che trovano.

L'ipotesi stessa del licenziamento da parte della produzione si sarebbe, in queste ore, ridimensionata. Forse proprio a causa dello "scandalo" che si è creato intorno al "caso" MobLand. Fatto sta che, secondo una fonte interna, Tom Hardy non sarebbe stato affatto allontanato dalla serie. "Tom non è stato licenziato, la porta non è chiusa per la terza stagione e si sta lavorando per trovare una soluzione creativa", avrebbe detto a Variety. Sarà vero?