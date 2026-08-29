Rai, il calendario dell'autunno 2026: quando iniziano programmi e fiction

Terminate le vacanze estive, la Rai è finalmente pronta a proporre qualcosa nei palinsesti che non siano repliche. Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre prende il via la nuova stagione televisiva con una programmazione che coinvolge tutte le sue reti principali e che prosegue fino alla fine dell'anno.

Tra novità assolute (poche) e ritorni, sono tanti i programmi, le fiction e gli appuntamenti speciali attesi nei prossimi mesi. Si comincia il 1° settembre con la prima stagione de La legge di Lidia Poët e si prosegue con Tale e Quale Show (eccezionalmente spostato al mercoledì), Doc - Nelle Tue Mani 4, Chi l'ha visto?, Il Paradiso delle signore, Report, Belve e molto altro ancora.

Quello che trovate qui di seguito è il calendario completo delle partenze Rai dell'autunno 2026, organizzato per fascia di programmazione e suddiviso tra prima serata, daytime e preserale, seconda serata ed eventi. La regola è sempre la stessa: fino alle messa in onda, ogni data indicata potrebbe subire variazioni.

Prima serata: tutte le partenze dell'autunno 2026

Ballando con le stelle: un'immagine promozionale

La prima serata Rai entra progressivamente nel vivo a settembre, con fiction, intrattenimento, musica e programmi di informazione e approfondimento. Le prime partenze sono concentrate già nella prima metà del mese, mentre tra la fine di settembre e ottobre il palinsesto raggiunge la sua piena composizione.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il ritorno dei grandi show, come The Voice Senior e Ballando con le Stelle, la quarta stagione di Doc - Nelle Tue Mani e le nuove stagioni di Teresa Battaglia e Libera. Su Rai 2 e Rai 3 trovano invece spazio programmi come Boss in Incognito, Belve, Splendida Cornice e la nuova, insperata stagione de Lo stato delle cose (nonostante voci di cancellazione).

Il calendario della prima serata prosegue poi tra novembre e dicembre con nuovi programmi, fiction e appuntamenti speciali.

Martedì 1 settembre

La Legge di Lidia Poët - Rai 1 (fiction, novità)

Martedì 8 settembre

Mi Manda Raitre - Rai 3 (novità in prima serata)

Giovedì 10 settembre

Le Cose che Non Sai - Rai 3 (nuoovo programma di approfondimento)

Venerdì 11 settembre

Jukebox - La Notte delle Hit - Rai 1

Domenica 13 settembre

Presadiretta - Rai 3

Lunedì 14 settembre

Party Angels By High Life - Rai 2 (nuovo docu-reality)

Lo Stato delle Cose - Rai 3

Mercoledì 16 settembre

Chi l'ha Visto? - Rai 3

Venerdì 18 settembre

Music Awards - Rai 1

Sabato 19 settembre

Blu Notte - Misteri Dimenticati - Rai 3

Lunedì 21 settembre

Livatino - Il Giudice e i suoi Assassini - Rai 1 (fiction, novità)

Martedì 22 settembre

Boss in Incognito - Rai 2

Filorosso - Rai 3

Mercoledì 23 settembre

Tale e Quale Show - Rai 1

Giovedì 24 settembre

Doc - Nelle Tue Mani 4 - Rai 1 (fiction, nuova stagione)

Ore 14 Sera - Rai 2 (con la conduzione di Salvo Sottile)

Martedì 29 settembre

Una Finestra vista lago - Rai 1 (fiction, novità)

Sabato 3 ottobre

Ballando con le Stelle - Rai 1

Mercoledì 7 ottobre

Patù - Rai 2

Venerdì 9 ottobre

The Voice Senior - Rai 1

Estranei - Rai 2 (fiction, novità)

Lunedì 12 ottobre

Teresa Battaglia 3 - Rai 1 (fiction, nuova stagione)

Formidabile - Rai 2

Domenica 18 ottobre

Libera 2 - Rai 1 (fiction, nuova stagione)

Martedì 20 ottobre

Belve - Rai 2

Giovedì 22 ottobre

Splendida Cornice - Rai 3

Sabato 31 ottobre

Sapiens - Un Solo Pianeta - Rai 3

Martedì 3 novembre

Tutto l'Amore che Resta - Rai 1 (fiction, novità)

Domenica 8 novembre

Report - Rai 3

Lunedì 16 novembre

177 Giorni - Rai 1 (fiction, novità)

Venerdì 20 novembre

Meravigliosamente - Sal Da Vinci - Rai 1

Domenica 22 novembre

Una Piccola Formalità - Rai 1 (fiction, novità)

Giovedì 26 novembre

La Famiglia Panini - Rai 1 (fiction, novità)

Sabato 28 novembre

Petrolio - Rai 3

Martedì 1 dicembre

Indovina Chi Viene a Cena - Rai 3

Sabato 26 dicembre

La Città Ideale - Rai 3

Daytime, Preserale e Access Prime Time

Le Veneri de Il Paradiso delle signore 11

È soprattutto a settembre che il daytime Rai torna progressivamente ai soliti ritmi. Rai 1 riporta in onda i principali appuntamenti quotidiani, da Unomattina a Storie Italiane, passando per È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il paradiso delle signore e Vita in Diretta, quasi tutti lunedì 7 settembre.

Anche Rai 2 e Rai 3 completano il loro palinsesto con programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. La ripartenza non avviene in un'unica data: le trasmissioni tornano in onda progressivamente nel corso di settembre, mentre altre novità arrivano tra ottobre e novembre.

Nel calendario rientrano anche gli appuntamenti del preserale e dell'access prime time, con Affari Tuoi e L'Eredità su Rai 1 e le diverse proposte delle altre reti.

Domenica 23 agosto

Domenica Sportiva - Pomeriggio - Rai 2

Sabato 5 settembre

Pets - Animali del Cuore - Rai 2

Domenica 6 settembre

Affari Tuoi - Rai 1

O Anche No - Rai 3

Lunedì 7 settembre

1mattina News - Rai 1

Unomattina - Rai 1

Storie Italiane - Rai 1

È Sempre Mezzogiorno - Rai 1

La Volta Buona - Rai 1

Il Paradiso delle Signore - Rai 1

Vita in Diretta - Rai 1

Ore 14 - Rai 2

BellaMa' - Rai 2

Agorà - Rai 3

Elisir - Rai 3

Quante Storie - Rai 3

Passato e Presente - Rai 3

Geo - Rai 3

Il Provinciale - Rai 3

Il Cavallo e la Torre - Rai 3

Sabato 12 settembre

Unomattina in Famiglia - Rai 1

Buongiorno Benessere - Rai 1

Linea Verde - L'Italia è Straordinaria - Rai 1

La Biblioteca dei Sentimenti - Rai 3

Domenica 13 settembre

Check Up - Rai 1

Lunedì 14 settembre

Radio2 Social Club - Rai 2

Sabato 19 settembre

Linea Verde Italia - Rai 1

Tv Talk - Rai 3

L'Elefante - Rai 3

Domenica 20 settembre

Linea Verde - Rai 1

Il Cacciatore di Sogni - Rai 3

Lunedì 21 settembre

Cinque Minuti - Rai 1

Sabato 26 settembre

Mi Manda Raitre - Rai 3

Domenica 27 settembre

Domenica In - Rai 1

Da Noi... a Ruota Libera - Rai 1

In Mezz'Ora - Rai 3

Lunedì 28 settembre

Fin che la Barca Va - Rai 3

Sabato 3 ottobre

Bar Centrale - Rai 1

Ciao Maschio - Rai 1

Lunedì 5 ottobre

I Fatti Vostri - Rai 2

2 di Picche - Rai 2

Sabato 10 ottobre

Linea Verde Start - Rai 1

Sabato 17 ottobre

Playlist - Rai 2

Storie al Bivio - Rai 2

Lunedì 19 ottobre

L'Eredità - Rai 1

Lunedì 2 novembre

Generazione Bellezza - Rai 3

Martedì 3 novembre

La Porta Magica - Rai 2

Sabato 7 novembre

Linea Verde Storie - Rai 1

Il Trono del Gusto - Rai 2

Venerdì 20 novembre

Genitori, che Fare? - Rai 3

Lunedì 30 novembre

Caro Marziano - Rai 3

Lunedì 21 dicembre

Il Giorno più Lungo - Rai 2

Ultima Chiamata - Rai 2

Nuovi Eroi - Rai 3

Gli approfondimenti della Seconda serata

Roberta Petrelluzzi conduce Un giorno in Pretura

La programmazione della seconda serata è già ripartita a fine agosto, e si arricchirà progressivamente nel corso dell'autunno. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 propongono programmi di informazione, cronaca e approfondimento, con alcune partenze fissate a ridosso dell'avvio della stagione televisiva.

Il calendario comprende sia appuntamenti che torneranno dopo la pausa estiva sia programmi che debutteranno più avanti nel corso dell'autunno. Le date sono distribuite fino alla fine di novembre.

Sabato 22 agosto

Il Sabato al 90° - Rai 2

Domenica 23 agosto

Domenica Sportiva - Rai 2

Lunedì 24 agosto

Il Processo del Lunedì - Rai 2

Lunedì 31 agosto

Cose Nostre - Rai 1

Domenica 6 settembre

Un Giorno in Pretura - Rai 3

Martedì 8 settembre

Porta a Porta - Rai 1

Venerdì 2 ottobre

Radix - Rai 3

Lunedì 26 ottobre

Storie di Sera - Rai 1

Martedì 17 novembre

Dentro la Truffa - Rai 2

Lunedì 23 novembre

XXI Secolo - Quando il Presente diventa Futuro - Rai 1

Martedì 24 novembre

Sopravvissute - Rai 3

Eventi e serate speciali Rai

alberto Angela condurrà a Natale una nuova puntata di Una notte a...

Accanto alla programmazione ordinaria, l'autunno Rai sarà caratterizzato da numerose serate evento e appuntamenti speciali. Il calendario comprende concerti, serate dedicate alla musica e alla cultura, speciali televisivi e alcuni appuntamenti che accompagneranno la programmazione verso le festività.

Si parte a settembre con Roma Baby. Cremonini Live Circo Massimo e La Notte dei Serpenti, mentre nei mesi successivi sono previsti, tra gli altri, Una Nessuna Centomila, Lo Zecchino d'Oro e Sarà Sanremo. A dicembre il calendario degli eventi si intensificherà in vista del Natale e del Capodanno, con appuntamenti tradizionali come Stanotte a... e L'Anno che Verrà.

Mercoledì 2 settembre

Roma Baby. Cremonini Live Circo Massimo - Rai 1

Sabato 5 settembre

La Notte dei Serpenti - Rai 1

Sabato 26 settembre

Speciale Reazione a Catena - Rai 1

Domenica 27 settembre

Lo Spettacolo della Conoscenza - Rai 1

Domenica 4 ottobre

Speciale San Francesco - Rai 1

Domenica 11 ottobre

La vita di Biagio Conte - Rai 1

Domenica 1 novembre

Prima del Teatro dell'Opera di Roma - Rai 3

Martedì 24 novembre

Speciale Amore Criminale - Rai 3

Mercoledì 25 novembre

Una Nessuna Centomila - Rai 1

Mercoledì 2 dicembre

Lo Zecchino d'Oro - Rai 1

Venerdì 4 dicembre

Speciale Affari Tuoi - Rai 1

Venerdì 11 dicembre

Speciale L'Eredità - Rai 1

Lunedì 14 dicembre

La promessa di Patrizio - Rai 1

Venerdì 18 dicembre

Sarà Sanremo - Rai 1

Venerdì 25 dicembre

Stanotte a... - Rai 1

Sabato 26 dicembre

Festival del circo di Montecarlo - Rai 1

Giovedì 31 dicembre

L'Anno che Verrà - Rai 1

Calendario aggiornato al 29 agosto 2026. Le date indicate sono quelle attualmente previste e possono subire variazioni.