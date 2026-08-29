Rai, il calendario dell'autunno 2026: quando iniziano programmi e fiction

Terminate le vacanze estive, la Rai è finalmente pronta a proporre qualcosa nei palinsesti che non siano repliche. Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre prende il via la nuova stagione televisiva con una programmazione che coinvolge tutte le sue reti principali e che prosegue fino alla fine dell'anno.
Tra novità assolute (poche) e ritorni, sono tanti i programmi, le fiction e gli appuntamenti speciali attesi nei prossimi mesi. Si comincia il 1° settembre con la prima stagione de La legge di Lidia Poët e si prosegue con Tale e Quale Show (eccezionalmente spostato al mercoledì), Doc - Nelle Tue Mani 4, Chi l'ha visto?, Il Paradiso delle signore, Report, Belve e molto altro ancora.
Quello che trovate qui di seguito è il calendario completo delle partenze Rai dell'autunno 2026, organizzato per fascia di programmazione e suddiviso tra prima serata, daytime e preserale, seconda serata ed eventi. La regola è sempre la stessa: fino alle messa in onda, ogni data indicata potrebbe subire variazioni.
Prima serata: tutte le partenze dell'autunno 2026
La prima serata Rai entra progressivamente nel vivo a settembre, con fiction, intrattenimento, musica e programmi di informazione e approfondimento. Le prime partenze sono concentrate già nella prima metà del mese, mentre tra la fine di settembre e ottobre il palinsesto raggiunge la sua piena composizione.
Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il ritorno dei grandi show, come The Voice Senior e Ballando con le Stelle, la quarta stagione di Doc - Nelle Tue Mani e le nuove stagioni di Teresa Battaglia e Libera. Su Rai 2 e Rai 3 trovano invece spazio programmi come Boss in Incognito, Belve, Splendida Cornice e la nuova, insperata stagione de Lo stato delle cose (nonostante voci di cancellazione).
Il calendario della prima serata prosegue poi tra novembre e dicembre con nuovi programmi, fiction e appuntamenti speciali.
Martedì 1 settembre
- La Legge di Lidia Poët - Rai 1 (fiction, novità)
Martedì 8 settembre
- Mi Manda Raitre - Rai 3 (novità in prima serata)
Giovedì 10 settembre
- Le Cose che Non Sai - Rai 3 (nuoovo programma di approfondimento)
Venerdì 11 settembre
- Jukebox - La Notte delle Hit - Rai 1
Domenica 13 settembre
- Presadiretta - Rai 3
Lunedì 14 settembre
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Party Angels By High Life - Rai 2 (nuovo docu-reality)
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Lo Stato delle Cose - Rai 3
Mercoledì 16 settembre
- Chi l'ha Visto? - Rai 3
Venerdì 18 settembre
- Music Awards - Rai 1
Sabato 19 settembre
- Blu Notte - Misteri Dimenticati - Rai 3
Lunedì 21 settembre
- Livatino - Il Giudice e i suoi Assassini - Rai 1 (fiction, novità)
Martedì 22 settembre
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Boss in Incognito - Rai 2
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Filorosso - Rai 3
Mercoledì 23 settembre
- Tale e Quale Show - Rai 1
Giovedì 24 settembre
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Doc - Nelle Tue Mani 4 - Rai 1 (fiction, nuova stagione)
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Ore 14 Sera - Rai 2 (con la conduzione di Salvo Sottile)
Martedì 29 settembre
- Una Finestra vista lago - Rai 1 (fiction, novità)
Sabato 3 ottobre
- Ballando con le Stelle - Rai 1
Mercoledì 7 ottobre
- Patù - Rai 2
Venerdì 9 ottobre
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The Voice Senior - Rai 1
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Estranei - Rai 2 (fiction, novità)
Lunedì 12 ottobre
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Teresa Battaglia 3 - Rai 1 (fiction, nuova stagione)
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Formidabile - Rai 2
Domenica 18 ottobre
- Libera 2 - Rai 1 (fiction, nuova stagione)
Martedì 20 ottobre
- Belve - Rai 2
Giovedì 22 ottobre
- Splendida Cornice - Rai 3
Sabato 31 ottobre
- Sapiens - Un Solo Pianeta - Rai 3
Martedì 3 novembre
- Tutto l'Amore che Resta - Rai 1 (fiction, novità)
Domenica 8 novembre
- Report - Rai 3
Lunedì 16 novembre
- 177 Giorni - Rai 1 (fiction, novità)
Venerdì 20 novembre
- Meravigliosamente - Sal Da Vinci - Rai 1
Domenica 22 novembre
- Una Piccola Formalità - Rai 1 (fiction, novità)
Giovedì 26 novembre
- La Famiglia Panini - Rai 1 (fiction, novità)
Sabato 28 novembre
- Petrolio - Rai 3
Martedì 1 dicembre
- Indovina Chi Viene a Cena - Rai 3
Sabato 26 dicembre
- La Città Ideale - Rai 3
Daytime, Preserale e Access Prime Time
È soprattutto a settembre che il daytime Rai torna progressivamente ai soliti ritmi. Rai 1 riporta in onda i principali appuntamenti quotidiani, da Unomattina a Storie Italiane, passando per È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il paradiso delle signore e Vita in Diretta, quasi tutti lunedì 7 settembre.
Anche Rai 2 e Rai 3 completano il loro palinsesto con programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. La ripartenza non avviene in un'unica data: le trasmissioni tornano in onda progressivamente nel corso di settembre, mentre altre novità arrivano tra ottobre e novembre.
Nel calendario rientrano anche gli appuntamenti del preserale e dell'access prime time, con Affari Tuoi e L'Eredità su Rai 1 e le diverse proposte delle altre reti.
Domenica 23 agosto
- Domenica Sportiva - Pomeriggio - Rai 2
Sabato 5 settembre
- Pets - Animali del Cuore - Rai 2
Domenica 6 settembre
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Affari Tuoi - Rai 1
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O Anche No - Rai 3
Lunedì 7 settembre
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1mattina News - Rai 1
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Unomattina - Rai 1
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Storie Italiane - Rai 1
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È Sempre Mezzogiorno - Rai 1
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La Volta Buona - Rai 1
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Il Paradiso delle Signore - Rai 1
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Vita in Diretta - Rai 1
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Ore 14 - Rai 2
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BellaMa' - Rai 2
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Agorà - Rai 3
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Elisir - Rai 3
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Quante Storie - Rai 3
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Passato e Presente - Rai 3
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Geo - Rai 3
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Il Provinciale - Rai 3
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Il Cavallo e la Torre - Rai 3
Sabato 12 settembre
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Unomattina in Famiglia - Rai 1
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Buongiorno Benessere - Rai 1
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Linea Verde - L'Italia è Straordinaria - Rai 1
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La Biblioteca dei Sentimenti - Rai 3
Domenica 13 settembre
- Check Up - Rai 1
Lunedì 14 settembre
- Radio2 Social Club - Rai 2
Sabato 19 settembre
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Linea Verde Italia - Rai 1
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Tv Talk - Rai 3
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L'Elefante - Rai 3
Domenica 20 settembre
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Linea Verde - Rai 1
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Il Cacciatore di Sogni - Rai 3
Lunedì 21 settembre
- Cinque Minuti - Rai 1
Sabato 26 settembre
- Mi Manda Raitre - Rai 3
Domenica 27 settembre
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Domenica In - Rai 1
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Da Noi... a Ruota Libera - Rai 1
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In Mezz'Ora - Rai 3
Lunedì 28 settembre
- Fin che la Barca Va - Rai 3
Sabato 3 ottobre
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Bar Centrale - Rai 1
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Ciao Maschio - Rai 1
Lunedì 5 ottobre
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I Fatti Vostri - Rai 2
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2 di Picche - Rai 2
Sabato 10 ottobre
- Linea Verde Start - Rai 1
Sabato 17 ottobre
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Playlist - Rai 2
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Storie al Bivio - Rai 2
Lunedì 19 ottobre
- L'Eredità - Rai 1
Lunedì 2 novembre
- Generazione Bellezza - Rai 3
Martedì 3 novembre
- La Porta Magica - Rai 2
Sabato 7 novembre
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Linea Verde Storie - Rai 1
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Il Trono del Gusto - Rai 2
Venerdì 20 novembre
- Genitori, che Fare? - Rai 3
Lunedì 30 novembre
- Caro Marziano - Rai 3
Lunedì 21 dicembre
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Il Giorno più Lungo - Rai 2
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Ultima Chiamata - Rai 2
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Nuovi Eroi - Rai 3
Gli approfondimenti della Seconda serata
La programmazione della seconda serata è già ripartita a fine agosto, e si arricchirà progressivamente nel corso dell'autunno. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 propongono programmi di informazione, cronaca e approfondimento, con alcune partenze fissate a ridosso dell'avvio della stagione televisiva.
Il calendario comprende sia appuntamenti che torneranno dopo la pausa estiva sia programmi che debutteranno più avanti nel corso dell'autunno. Le date sono distribuite fino alla fine di novembre.
Sabato 22 agosto
- Il Sabato al 90° - Rai 2
Domenica 23 agosto
- Domenica Sportiva - Rai 2
Lunedì 24 agosto
- Il Processo del Lunedì - Rai 2
Lunedì 31 agosto
- Cose Nostre - Rai 1
Domenica 6 settembre
- Un Giorno in Pretura - Rai 3
Martedì 8 settembre
- Porta a Porta - Rai 1
Venerdì 2 ottobre
- Radix - Rai 3
Lunedì 26 ottobre
- Storie di Sera - Rai 1
Martedì 17 novembre
- Dentro la Truffa - Rai 2
Lunedì 23 novembre
- XXI Secolo - Quando il Presente diventa Futuro - Rai 1
Martedì 24 novembre
- Sopravvissute - Rai 3
Eventi e serate speciali Rai
Accanto alla programmazione ordinaria, l'autunno Rai sarà caratterizzato da numerose serate evento e appuntamenti speciali. Il calendario comprende concerti, serate dedicate alla musica e alla cultura, speciali televisivi e alcuni appuntamenti che accompagneranno la programmazione verso le festività.
Si parte a settembre con Roma Baby. Cremonini Live Circo Massimo e La Notte dei Serpenti, mentre nei mesi successivi sono previsti, tra gli altri, Una Nessuna Centomila, Lo Zecchino d'Oro e Sarà Sanremo. A dicembre il calendario degli eventi si intensificherà in vista del Natale e del Capodanno, con appuntamenti tradizionali come Stanotte a... e L'Anno che Verrà.
Mercoledì 2 settembre
- Roma Baby. Cremonini Live Circo Massimo - Rai 1
Sabato 5 settembre
- La Notte dei Serpenti - Rai 1
Sabato 26 settembre
- Speciale Reazione a Catena - Rai 1
Domenica 27 settembre
- Lo Spettacolo della Conoscenza - Rai 1
Domenica 4 ottobre
- Speciale San Francesco - Rai 1
Domenica 11 ottobre
- La vita di Biagio Conte - Rai 1
Domenica 1 novembre
- Prima del Teatro dell'Opera di Roma - Rai 3
Martedì 24 novembre
- Speciale Amore Criminale - Rai 3
Mercoledì 25 novembre
- Una Nessuna Centomila - Rai 1
Mercoledì 2 dicembre
- Lo Zecchino d'Oro - Rai 1
Venerdì 4 dicembre
- Speciale Affari Tuoi - Rai 1
Venerdì 11 dicembre
- Speciale L'Eredità - Rai 1
Lunedì 14 dicembre
- La promessa di Patrizio - Rai 1
Venerdì 18 dicembre
- Sarà Sanremo - Rai 1
Venerdì 25 dicembre
- Stanotte a... - Rai 1
Sabato 26 dicembre
- Festival del circo di Montecarlo - Rai 1
Giovedì 31 dicembre
- L'Anno che Verrà - Rai 1
Calendario aggiornato al 29 agosto 2026. Le date indicate sono quelle attualmente previste e possono subire variazioni.