Cartoni Disney: l'elenco completo di tutti i film d'animazione

Topolino in una celebre scena del film Fantasia

L'infanzia della maggior parte di noi è stata positivamente segnata dalle meravigliose storie raccontate dalla celebre Casa del Topo. Negli anni, i lungometraggi animati Disney ci hanno fatto ridere, commuovere ed emozionare, regalandoci sempre insegnamenti preziosi che, anche da adulti, custodiamo gelosamente. Elemento chiave della The Walt Disney Company e istituiti nel 1934, i Walt Dinsey Animation Studios hanno compiuto dei veri e propri passi da gigante in quasi un secolo di attività: dall'animazione tradizionale basata sul disegno a mano libera all'utilizzo della CGI.

Ogni momento è perfetto per sprofondare nel magico mondo targato Dinsey, basta solo saper scegliere la pellicola giusta. Per farlo, vi vogliamo venire in aiuto: da I grandi classici come Biancaneve e i sette nani alle ultime uscite come Frozen II - Il segreto di Arendelle, ecco l'elenco dei cartoni Disney dal 1937 ad oggi.

1. Biancaneve e i sette nani (1937)

Una scena di Biancaneve e i sette nani

Pellicola animata datata 1937 e ispirata all'omonima fiaba dei fratelli Grimm, Biancaneve e i sette nani può vantare una serie di primati. Oltre a essere stato il primo lungometraggio prodotto dalla Walt Disney Productions, diventando, così, il primo grande Classico tra i Cartoni Disney (secondo il canone ufficiale), Biancaneve è stato anche il primo film di animazione prodotto negli Stati Uniti nonché il primo a essere stato girato interamente a colori. La storia di questo capolavoro senza tempo la conosciamo tutti: gelosa della sua incredibile bellezza, la perfida matrigna e regina Grimilde ordina a un cacciatore di uccidere Biancaneve. La fanciulla, però, riuscirà a sfuggire al suo tragico destino, trovando riparo in una casetta abitata da sette nani.

I nanetti in una scena del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

2. Pinocchio (1940)

Pinocchio e la scintillante Fata Turchina in una scena del film d'animazione Pinocchio

Secondo lungometraggio d'animazione targato Disney, Pinocchio è basato sul romanzo di Carlo Collodi dal titolo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. La trama del film segue le vicissitudini di un burattino di legno, intagliato da un vecchio falegname di nome Geppetto e portato in vita dalla Fata Turchina, che vuole a tutti i costi diventare un bambino vero. Il suo percorso viene, però, ostacolato da una serie di incontri con loschi personaggi come Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe e Lucignolo. Fortunatamente, Pinocchio potrà sempre contare sui saggi consigli del fidato Grillo Parlante.

3. Fantasia (1940)

La celebre stretta di mano fra Leopold Stokowski e Topolino nel film Fantasia

L'incontro tra due artisti immensi come Walt Disney e Leopold Stokowsky diede vita, nel 1940, a Fantasia, musical assolutamente innovativo per l'epoca e, ancora oggi, capace di emozionare chi lo guarda e lo ascolta. Un vero classico di casa Disney che porta sullo schermo alcuni tra i più bei brani di musica classica interpretati dall'orchestra sinfonica di Philadelphia e diretti dal maestro Stokowsky. Tra i vari episodi nei quelli si divide il musical, ovviamente non poteva mancare quello con protagonista Topolino, nei panni di un giovane apprendista stregone.

4. Dumbo - L'elefante volante (1941)

L'elefantino protagonista e i corvi in una scena del film d'animazione Dumbo

Basato sulla storia omonima scritta da Helen Aberson per mostrare il prototipo di un nuovo giocattolo, Dumbo - L'elefante volante è considerato il quarto grande Classico Disney. Protagonista di questo racconto ambientato in un circo della Florida è Dumbo, un adorabile elefantino preso di mira a causa delle sue orecchie troppo grandi. Ma saranno proprio quelle orecchie a permettergli di volare, diventando così la star dello spettacolo.

5. Bambi (1942)

Il cerbiatto con l'amico Tamburino nel film Bambi (1942)

Trauma infantile per alcuni, cartone animato del cuore per altri: stiamo parlando di Bambi, lungometraggio del 1942 prodotto dalla Walt Disney e basato sul romanzo dello scrittore austriaco Felix Salten. La trama segue le avventure di Bambi, piccolo cerbiatto dalla coda bianca erede della carica di Grande Principe della foresta, che dovrà affrontare il difficile passaggio dall'infanzia all'età adulta. Accanto a lui, un affiatato gruppo di piccoli amici come il coniglietto Tamburino e la moffetta Fiore.

6. Saludos Amigos (1943)

Paperino e José Carioca nel quarto capitolo di Saludos Amigos

Mediometraggio d'animazione ambientato nell'America Latina, Saludos Amigos si divide in quattro segmenti animati intervallati da riprese live action che documentano il (vero) viaggio dello staff Disney in Sud America. Protagonisti dei quattro episodi sono Paperino, Pippo e il pappagallo José Carioca (qui alla sua prima apparizione), rispettivamente nei panni di un turista americano, di un cowboy e di un brasiliano esperto di Samba.

7. I tre caballeros (1945)

Una sequenza tratta da I tre caballeros

Come il precedente Saludos Amigos, anche I tre caballeros è il risultato della spedizione degli artisti Disney in Sud America, un viaggio facente parte di una politica di buon vicinato che il governo degli Stati Uniti voleva instaurare con l'America Latina. Protagonista della pellicola animata è ancora una volta Paperino che, in occasione del suo compleanno, riceve la visita dei suoi amici sudamericani José Carioca e Panchito; i due porteranno in dono dei magici regali che condurranno Paperino in un fantastico viaggio ricco di musica e folklore latino.

8. Musica Maestro (1946)

Una scena di Pierino e il lupo in Musica Maestro

Primo lungometraggio post bellico pensato idealmente come seguito di Fantasia, Musica Maestro è un'antologia musicale suddivisa in dieci segmenti che sceglie come tema non più la musica classica bensì un repertorio più moderno e popolare. Musica Maestro fa parte dei cosiddetti package film, una serie di pellicole collettive (iniziate con Saludos Amigos) per consentire alla Disney di essere presente in sala con dei lungometraggi che non richiedessero, però, narrazioni troppo elaborate.

9. Bongo e i tre avventurieri (1947)

Topolino e Pippo protagonisti dell'episodio Topolino e il fagiolo magico

Bongo e i tre avventurieri, anch'esso facente parte dei film collettivi che la Disney realizzò negli anni Quaranta, è una pellicola d'animazione del 1947 suddivisa in due episodi: Bongo e Topolino e il fagiolo magico. Il primo segue le avventure di un orsetto del circo che vuole riconquistare la propria libertà; il secondo vede Topolino, Paperino e Pippo protagonisti di un adattamento del celebre racconto Jack e la pianta di fagioli.

10. Lo scrigno delle sette perle (1948)

Una scena di Once Upon a Wintertime, primo episodio de Lo scrigno delle sette perle

Con i suoi sette episodi animati accompagnati dalla popular music e dalla musica folk, anche Lo scrigno delle sette perle si inserisce tra i tentativi di replicare il successo di Fantasia in chiave più popolare. I segmenti nei quali si suddivide questa pellicola del 1948 sono: Once Upon a Wintertime, Bumble Boogie, Johnny Semedimela, Little Toot, Trees, Tutta colpa della samba e Pecos Bill.

11. Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (1949)

Taddeo Rospo è il protagonista del primo segmento di Le avventure di Ichabod e Mr. Toad

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad è l'ultimo film appartenente alla saga dei film collettivi prodotti dalla Disney. La pellicola animata si articola in due segmenti, Il vento tra i salici e La leggenda della valle addormentata, entrambi ispirati a celebri opere letterarie: Il vento tra i salici di Kenneth Grahame e La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving.

12. Cenerentola (1950)

La protagonista e la Matrigna in una drammatica scena del film d'animazione Cenerentola

Il 1950 fu un anno molto importante per la Disney perché segnò la fine dei film-collage di cortometraggi e il ritorno a una produzione ispirata a un unico filone narrativo. Per questo, Cenerentola, rappresenta l'inizio di un nuovo periodo d'oro per la celebre Casa del Topo, inaugurando definitivamente il concetto di Classico Disney. Ispirata a una favola europea, la trama segue le vicissitudini di una bella e povera ragazza maltrattata dalla matrigna che, grazie all'aiuto della Fata madrina, riuscirà a incontrare il suo Principe azzurro.

La fata madrina di Cenerentola sta per trasformarle il vestito stracciato in un magnifico abito da sera.

13. Alice nel paese delle meraviglie (1951)

La protagonista di Alice nel paese delle meraviglie del 1951

Basato principalmente sul romanzo di Lewis Carroll dal titolo Le avventure di Alice nel paese delle Meraviglie, Alice nel Paese delle Meraviglie racconta la storia di una ragazzina annoiata che, dopo aver seguito un coniglio bianco col gilet nella sua tana, viene trasportata in un mondo assurdo e fantastico. Nel Paese delle Meraviglie, Alice farà la conoscenza di tantissimi personaggi bizzarri come il Brucaliffo, il Cappellaio Matto, lo Stregatto e la perfida Regina di Cuori.

14. Le avventure di Peter Pan (1953)

La mano della protagonista tiene la fata Trilli in una scena de Le avventure di Peter Pan

Quante volte abbiamo desiderato essere liberi come Peter, il ragazzo che non voleva crescere protagonista del cartone animato Disney Le avventure di Peter Pan. Eppure anche lui, leader dei bambini sperduti sulla remota Isola che non c'è, inizierà a comprendere l'importanza dei legami familiari, grazie all'incontro con Wendy, Gianni e Michele Darling.

15. Lilli e il vagabondo (1955)

La celebre scena del bacio il Lilli e il vagabondo

Intramontabile storia d'amore a quattro zampe targata Disney, Lilli e il vagabondo segue le vicissitudini di una raffinata cagnolina di casa di nome Lilli e di Biagio, cane meticcio randagio che per nulla al mondo rinuncerebbe alla propria libertà. Tra i due nascerà un'inaspettata intesa, sancita dal celebre piatto di spaghetti condiviso nel ristorante di Tony.

16. La bella addormentata nel bosco (1959)

Il principe Filippo e la principessa Aurora in una scena de La bella addormentata nel bosco ( 1959 )

Ispirato all'omonima fiaba popolare firmata da Charles Perrault, La bella addormentata nel bosco racconta la storia della principessa Aurora, condannata a un infausto destino a causa della maledizione lanciata dalla malvagia strega Malefica. Solo il bacio del vero amore potrà risvegliare la sfortunata giovane dal suo sonno eterno.

17. La carica dei 101 (1961)

Pongo, Peggy e i loro cuccioli ne La carica dei 101

Con La carica dei 101, la Walt Disney si approccia, per la prima volta, a una favola moderna (nello specifico al romanzo I cento e uno dalmata di Dodie Smith), e affida la narrazione delle vicende a un cane. Sono infatti proprio i cani a tirare le fila di questa storia ironica e toccante allo stesso tempo, nella quale si fa strada quella che diventerà una delle villain più iconiche della storia dei cartoni animati Disney: la perfida stilista Crudelia De Mon.

18. La spada nella roccia (1963)

Semola in una scena iconica del cartone animato

Londra. Sull'elsa di una spada conficcata nella roccia campeggia una scritta: chiunque estrarrà questa spada da questa roccia e da questa incudine sarà di diritto re d'Inghilterra. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che, un giovane scudiero pelle e ossa di nome Semola, sarebbe riuscito laddove tutti gli altri avevano fallito prima di lui. Eppure è proprio ciò che accade ne La spada della roccia, diciottesimo Classico Disney ispirato all'omonimo romanzo sull'infanzia di Re Artù.

19. Il libro della giungla (1967)

Il libro della giungla: Mowgli con la pantera Bagheera e l'orso Baloo in una scena

Cartone animato Disney datato 1967, Il libro della giungla racconta la storia di Mowgli, piccolo orfano cresciuto nella giungla insieme a un branco di lupi, all'orso Baloo e alla pantera Bagheera. La pellicola fu l'ultima a essere stata prodotta da Walt Disney in persona, che morì nel corso della sua realizzazione.

20. Gli Aristogatti (1970)

Gli Aristogatti: una colorata scena del film

Travolgente pellicola animata a ritmo di jazz, Gli Aristogatti racconta le avventura di un'adorabile famiglia di gatti composta da mamma Duchessa e dai tre cuccioli Minou, Matisse e Bizet, unici eredi della fortuna di una nobildonna parigina. Rapiti dal perfido maggiordomo Edgar che aspira ad accaparrarsi l'eredità, gli Aristogatti troveranno aiuto nel gatto randagio Romeo, er mejo Der Colosseo.

Gli Aristogatti: una divertente e colorata scena del film

21. Robin Hood (1973)

Robin Hood in versione volpe nell'omonima pellicola animata

Il cartone animato di Robin Hood si basa sull'omonima leggenda del generoso giustiziere armato di arco utilizzando, però, degli animali antropomorfi al posto dei suoi protagonisti. Robin Hood e Lady Marian sono due volpi, il fido Little John è un orso mentre il perfido Principe Giovanni è un leone (smidollato), sempre in compagnia del suo strisciante consigliere Sir Biss. Le risate sono davvero assicurate con questo ventunesimo Classico targato Disney.

22. Le avventure di Winnie the Pooh (1977)

Winnie the Pooh e Christopher Robin in una sequenza tratta da Le avventure di Winnie the Pooh

Primo lungometraggio con protagonista il buffo orsacchiotto goloso di miele, Le avventure di Winnie the Pooh racconta le storie del Bosco dei Cento Acri e dei suoi abitanti: Pooh, Tigro, Tappo, Kanga, De Castor, Pimpi, Ih-Oh e Uffa. La voce narrante racconta le avventure di questi teneri amici attraverso un libro di fiabe presente nella stanza del bambino Christopher Robin.

23. Le avventure di Bianca e Bernie (1977)

Le avventure di Bianca e Bernie: un'immagine del film

I topolini Bianca e Bernie partono in missione per conto della Società Segreta di Salvataggio di cui fanno parte. Obiettivo: trovare e riportare in orfanotrofio la piccola Penny, una bambina di cui si sono completamente perse le tracce se non fosse per un messaggio d'aiuto ritrovato in una bottiglia. Le avventure di Bianca e Bernie è stato il primo Classico Disney ad avere avuto un seguito: Bianca e Bernie nella terra dei canguri.

24. Red e Toby - Nemiciamici (1981)

Una sequenza del cartone Disney Red e Toby - Nemiciamici

Liberamente ispirato al romanzo di Daniel P. Mannix The Fox and the Hound, Red e Toby - Nemiciamici racconta l'amicizia tra una piccola volpe rimasta orfana di nome Red e Toby, un cucciolo di cane da caccia. Nonostante il forte legame che si instaura tra loro, i due amici, crescendo, saranno costretti a dividersi, diventando uno preda, l'atro predatore.

25. Taron e la pentola magica (1985)

Alcuni dei protagonisti di Taro e la pentola magica

Il giovane Taron e i suoi stravaganti compagni di avventura devono recuperare dalle mani del perfido re Cornelius un oggetto magico potentissimo: una pentola capace di rendere padrone del mondo chiunque la possieda. Taron e la pentola magica è basato sui primi due romanzi della serie Le cronache di Prydain di Aloyd Alexander.

26. Basil l'investigatopo (1986)

Basil l'Investigatopo: un'immagine del film

Ambientato nell'Inghilterra del 1897, Basil l'investigatopo segue le vicissitudini di Basil di Baker Street (parodia con baffi e coda del celebre Sherlock Holmes), un topolino investigatore e poliziotto al quale viene affidato un importante caso. La sua missione è quella di ritrovare Hiram Flaversham, giocattolaio rapito dal perfido Rattigan per costruire un sosia giocattolo della regina.

27. Oliver & Company (1988)

Oliver & Company: un'immagine del film

Ispirato al romanzo di Oliver Twist di Charles Dickens, Oliver & Company vede nei panni di Oliver un giovane gatto randagio mentre, la banda del ricettatore Fagin è composta da un fox terrier (Dodger), un chihuahua, un alano, un saluki e un bulldog. Il grande successo commerciale che ebbe la pellicola animata spinse la Disney a decidere di proporre i suoi film con cadenza annuale.

28. La sirenetta (1989)

Ariel in una scena del film d'animazione La sirenetta

Tra i Cartoni Disney più amati di tutti i tempi troviamo sicuramente La Sirenetta, pellicola del 1989 che ha il merito di aver dato inizio a una nuova era fortunata per la Casa del Topo, il cosiddetto Rinascimento Disney. Basato sulla fiaba omonima scritta da Hans Christian Andersen, il film segue le avventure di una giovane sirena ribelle affascinata dalla vita sulla terraferma.

29. Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990)

Una scena di Bianca e Bernie nella terra dei canguri

Sequel della pellicola del 1977 Le avventure di Bianca e Bernie, Bianca e Bernie nella terra dei canguri vede i due coraggiosi topolino impegnati in un'altra pericolosa missione. Questa volta, Bianca e Bernie devono viaggiare fino in Australia per trarre in salvo un raro esemplare di aquila dorata, catturato da un crudele bracconiere locale.

30. La bella e la bestia (1991)

Belle in una scena del film d'animazione La bella e la bestia

Nella Francia del XVIII secolo, un giovane principe superbo viene trasformato in una bestia per mano di una fata; l'incantesimo potrà essere spezzato solamente se una fanciulla riuscirà a innamorarsi di lui nonostante il suo orribile aspetto. Dieci anni più tardi, il destino condurrà Belle, una ragazza che sogna una vita di avventure, nel castello del principe-bestia. La bella e la bestia, uscito negli Stati Uniti nel novembre del 1991, è stato il primo film di animazione in assoluto a essere candidato come miglior film ai Premi Oscar.

Wallpaper con una celebre scena del cartoon La bella e la bestia del 1991

31. Aladdin (1992)

Una divertente scena del film d'animazione Aladdin ( 1992 )

Pellicola animata Disney basata sul racconto Aladino e la lampada meravigliosa, contenuto nella raccolta Le mille e una notte, Aladdin narra le avventure di un giovane ladruncolo di Agrabah che si innamora perdutamente della principessa Jasmine. A venire in aiuto di Aladdin sarà il simpaticissimo Genio, un essere dotato di straordinari poteri e in grado di realizzare qualunque desiderio. Il film ha avuto tanto successo che ne sono stati fatti anche due sequel: Il ritorno di Jafar e Aladdin e il re dei ladri.

32. Il re leone (1994)

Il Re Leone: una romantica scena del film

Il seguito alla tragica morte del padre Mufasa, il re della savana, il piccolo Simba dovrà impedire al perfido zio Scar e alle sue iene di conquistare le Terre del Branco. A dargli man forte saranno il facocero Pumba, il suricato Timon e la belle leonessa Nala. Il re leone, oltre a essere stato il film di animazione tradizionale di maggior incasso della storia, si è anche aggiudicato il premio Oscar alla miglior colonna sonora (Hans Zimmer) e alla miglior canzone (Can You Feel The Love Tonight Di Elton John e Tim Rice).

33. Pocahontas (1995)

L'eroina di Pocahontas

Pocahontas, 33esimo classico Disney secondo il canone ufficiale, è il primo lungometraggio della Casa del Topo a ispirarsi a vicende realmente accadute. Si basa, infatti, sulla vera storia di una nativa americana della Virginia che, nel 1607, salvò la vita a John Smith, un capitano britannico appena sbarcato nel nuovo mondo per colonizzarlo.

34. Il gobbo di Notre Dame (1996)

Quasimodo in una scena del film

Versione animata e musicata del celebre romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, Il gobbo di Notre Dame si concentra sulla figura di Quasimodo, campanaro deforme della cattedrale di Notre-Dame, tenuto lontano dallo sguardo del mondo dal crudele giudice Frollo. Il film è considerato il cartone Disney più cupo e duro, anche a causa delle forti tematiche trattate quali il peccato, la dannazione e il genocidio.

35. Hercules (1997)

Hercules: una scena del Classico Disney

Durante una festa sul Monte Olimpo, il piccolo Hercules, figlio di Zeus e Hera, viene rapito dagli scagnozzi di Ade che, nel tentativo di ucciderlo, gli fanno bere una pozione che lo renda mortale; prima che possa berla fino all'ultima goccia, però, il bambino viene salvato e adottato da due contadini. Qualche anno più tardi, dopo aver scoperto di essere metà uomo e metà divinità, Hercules vuole dimostrare di meritare un posto sul Monte Olimpo.

36. Mulan (1998)

Mulan: una scena del film animato

Trentaseiesimo classico Disney datato 1998, Mulan trae ispirazione dalla leggenda dell'eroina cinese Hua Mulan. Poco incline a soddisfare i requisiti di un'aspirante moglie, quando arriva la chiamata dell'imperatore per difendere il paese dall'invasione degli Unni, Mulan decide di partire per la guerra al posto del padre invalido. Al suo fianco il drago Mushu, spiritello degli avi della famiglia di Mulan che aiuterà la ragazza a diventare un'eroina.

37. Tarzan (1999)

Una scena di Tarzan

Basato sul romanzo Tarzan delle Scimmie di Edgar Rice Burroughs, Tarzan è stato il primo lungometraggio animato in assoluto dedicato al ragazzo della giungla. In questa versione disneyana, Tarzan vive nella foresta africana insieme a un branco di gorilla, tra cui la madre adottiva Kala. La sua vita viene però sconvolta dall'arrivo di un gruppo di esploratori inglesi, composto dal cacciatore Clayton, dal Professor Porter e da sua figlia Jane.

38. Fantasia 2000 (2000)

Una sequenza di danza di Fantasia 2000

A sessant'anni di distanza, le opere di Beethoven, Stravinsky e molti altri danno vita a un rifacimento della pellicola originale del 1940 dal titolo Fantasia 2000. Composto da otto segmenti, il film si pone l'obiettivo di porre la musica al centro dell'intera opera, celebrando non solo i sessant'anni di Fantasia ma anche l'inizio del nuovo millennio.

39. Le follie dell'imperatore (2000)

Le follie del'Imperatore: una scena del film

Tra i cartoni Disney più divertenti troviamo, sicuramente, Le follie dell'imperatore. Protagonista della pellicola animata è Kuzco, un giovane imperatore inca viziato e arrogante che viene erroneamente trasformato in un lama dalla sua ex consiglierà Yzma che lo vuole morto. Fortunatamente, il contadino Pacha aiuterà Kuzco a ritrovare non solo le sue sembianza umane ma anche un briciolo di umanità.

Una divertente scena tratta da Le follie dell'imperatore

40. Dinosauri (2000)

Una sequenza tratta dalla pellicola animata Dinosauri

Dinosauri, pellicola del 2000 che include l'animazione in CGI, segue le vicissitudini di Aladar, un iguanodonte rimasto orfano e adottato da un gruppo di lemuri. Anni dopo, il piccolo dinosauro e la sua famiglia adottiva saranno costretti a lasciare la propria casa, distrutta da una gigantesca meteora, e a mettersi in viaggio verso i Terreni di Cova.

41. Atlantis - L'impero perduto (2001)

Un frame di Atlantis

Milo Thatch è un giovane linguista che lavora in un istituto di ricerca a Washington. Spinto dal desiderio di realizzare il sogno del nonno ormai scomparso, il ragazzo si unisce ad alcuni esploratori per partire alla ricerca della città perduta di Atlantide. Atlantis - L'impero perduto presenta diversi riferimenti al romanzo di Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari.

42. Il pianeta del tesoro (2002)

Il pianeta del tesoro: un'immagine del film

Liberamente ispirato a L'isola del tesoro, romanzo del 1883 scritto da Robert Louis Stevenson, Il pianeta del tesoro ha come protagonista Jim Hawkins, un bambino appassionato di storie di pirati che vive con la madre sul pianeta minerario di Montressor. Un giorno, un alieno gli consegna un misterioso globo metallico che si rivelerà essere la mappa per il mitico tesoro del capitano Flint.

43. Lilo & Stitch (2002)

Lilo & Stitch una scena del film

Nominato per l'Oscar al miglior film d'animazione del 2003, Lilo & Stitch racconta l'amicizia tra Lilo, una ragazzina dell'isola di Kauai che vive da sola con la sorella e Stitch alias Esperimento 626, una creatura aliena progettata per essere indistruttibile e dalle incredibili capacità di apprendimento. La pellicola animata ha dato vita a un vero e proprio franchise, tra cui tre sequel e tre serie televisive.

44. Koda, fratello orso (2003)

Koda, fratello orso: una scena del film

Kenai è un giovane orfano che, insieme ai suoi due fratelli, vive in una piccola tribù inuit nell'America del Nord ai tempi delle ere glaciali. Quando uno dei fratelli viene ucciso dall'attacco di un orso, Kenai cerca di vendicarlo ma, a causa di un sortilegio, viene trasformato in un orso lui stesso. Anche Koda, fratello orso ha ricevuto una nomination al Premio Oscar al miglior film di animazione, nel 2004.

45. Mucche alla riscossa (2004)

scena del film d'animazione Mucche alla riscossa

Ultima pellicola Disney a essere realizzata con l'animazione tradizionale (fino a La principessa e il ranocchio), Mucche alla riscossa vede tre vacche coraggiose intente a cercare di salvare la propria fattoria dal pignoramento. Per farlo, dovranno intrappolare un famigerato ladro di bestiame e ottenere, così, la taglia sulla sua cattura.

46. Chicken Little - Amici per le penne (2005)

Immagine tratta dal cartoon Chicken Little - Amici per le penne

Chicken Little è un giovane polletto con una missione importantissima: salvare il pianeta Terra da quella che sembra essere un'imminente invasione aliena. Il problema è che nessun adulto vuole credergli. Chicken Little - Amici per le penne è liberamente ispirato all'omonima fiaba da cui la Disney aveva già tratto un cortometraggio nel 1943.

47. I Robinson - Una famiglia spaziale (2007)

Una scena del film I Robinson - Una famiglia spaziale

Pellicola animata realizzata in CGI, I Robinson - Una famiglia spaziale segue le vicissitudini di Lewis, un ragazzino di 12 anni appassionato di scienza che vive in un orfanotrofio. Dopo aver costruito un apparecchio in grado di recuperare i ricordi nella memoria, questo gli viene rubato da uno strano uomo con la bombetta. Durante l'inseguimento per recuperare il suo scanner mnemonico, Lewis incontra Wilbur Robinson, un ragazzo con uno strano ciuffo che proviene dal futuro.

48. Bolt - Un eroe a quattro zampe (2008)

Un'immagine di Bolt

Bolt è un cagnolino bianco protagonista, insieme alla padroncina Penny, di una serie televisiva nella quale possiede dei superpoteri. Inconsapevole di essere un attore, quando crede che Penny sia stata rapita, Bolt si mette in viaggio per tutti gli Stati Uniti per cercare di salvarla. Bolt - Un eroe a quattro zampe ha ottenuto numerose nomination tra cui quella per l'Oscar al miglior film d'animazione.

49. La principessa e il ranocchio, (2009)

Un'immagine tratta dal film d'animazione The Princess and the Frog

La principessa e il ranocchio, realizzato dopo cinque anni con la tecnica d'animazione tradizionale, è considerato il primo film del secondo Rinascimento Disney (Revival Disney). La trama si concentra su Tiana, una ragazza che vive nella New Orleans degli anni Dieci e che lavora come cameriera giorno e notte per poter realizzare il suo sogno: aprire un ristorante tutto suo. Sulla sua strada si metterà, però, un principe-ranocchio che, una volta baciato, non riprenderà le sue sembianze umane ma trasformerà anche Tiana in una rana.

50. Rapunzel - L'intreccio della torre (2010)

La protagonista del film d'animazione Rapunzel tenta la fuga in groppa ai suoi lunghi capelli

Basato sulla fiaba dei Fratelli Grimm Raperonzolo, Rapunzel - L'intreccio della torre racconta la storia di Rapunzel, una giovane dai capelli dorati e lunghi più di venti metri rinchiusa in una torre da Gothel, quella che crede essere la sua vera madre. L'arrivo di Flynn, un giovane furfante introdottosi nella fortezza, cambierà per sempre la vita di Rapunzel, portandola a scoprire la verità sul suo passato.

Flynn e Rapunzel tra Pascal e Maximus nel cartoon Rapunzel - L'intreccio della torre

51. Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (2011)

Ih-Oh, uno dei migliori amici di Winnie the Pooh

L'orsetto Winnie the Pooh è alla disperata ricerca di miele quando incontra Ih-Oh che ha perso la sua coda. Mentre tutti gli amici del Bosco dei 100 Acri sono impegnati nella ricerca di qualcosa che possa sostituirla, Pooh trova un biglietto di Christopher Robin: il ragazzo sembra scomparso. Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri è realizzato con animazione tradizionale e basato sul libro La strada di Pooh.

52. Ralph Spaccatutto (2012)

Una bella immagine ufficiale di Ralph Spaccatutto

Da anni Ralph Spaccatutto è relegato al ruolo di cattivo nel videogioco arcade anni Ottanta nel quale lavora. Stanco di essere puntualmente sconfitto dall'eroe protagonista e desideroso di rivalsa, Ralph fugge dal proprio videogioco, ritrovandosi in Sugar Rush, un mondo fatto di dolci dove si svolgono corse automobilistiche.

53. Frozen - Il regno di ghiaccio (2013)

Frozen: la candida Elsa in una scena

Vincitore di due premi Oscar, miglior film d'animazione e migliori canzone (Let It Go/All'alba sorgerò), Frozen - Il regno di ghiaccio è un lungometraggio animato al computer e liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Christian Andersen. La trama vede la principessa Anna, secondogenita della famiglia reale di Arendelle, alla ricerca della sorella maggiore Elsa che, con i suoi poteri di ghiaccio, ha inavvertitamente intrappolato il regno in un gelido inverno.

54. Big Hero 6 (2014)

Baymax abbraccia il piccolo Hiro in una scena tratta dal film Disney-Pixar 'Big Hero 6'

Big Hero 6 è il primo adattamento di un cartone animato Disney da un fumetto Marvel nonché anch'esso vincitore del Premio Oscar al miglior film d'animazione. Ambientata nella fittizia e iper tecnologica metropoli di San Fransokyo (a metà tra San Francisco e Tokyo), la pellicola porta sullo schermo l'insolita amicizia tra Hiro, un ragazzino di 14 anni prodigio della robotica e Bayamax, un tenero robot gonfiabile progettato dal fratello Tadashi per prendersi cura fisicamente e psicologicamente delle persone. I due si ritroveranno a dover difendere la città da un pericoloso criminale.

55. Zootropolis (2016)

Zootropolis: una nuova locandina del film

Zootropolis è una gigantesca e moderna metropoli dove convivono pacificamente tutte le diverse specie appartenenti al regno animale. Qui, la giovane agente di polizia Judy Hopps originaria di Bunnyburrow, si renderà presto conto che la vita di una coniglietta all'interno di un corpo di polizia composto da animali grandi e grossi è tutt'altro che facile.

56. Oceania (2016)

Oceania: Vaiana e Maui in una foto del film

Ambientato nella piccola isola polinesiana di Montunui, Moana vede protagonista la giovane e ribelle Vaiana Waialiki, una ragazza desiderosa di prendere il mare alla quale lo stesso Oceano affida una missione importantissima: riportare il cuore di Te Fiti, piccola pietra verde in grado di creare la vita, all'isola sua legittima proprietaria. Solo così Vaiana potrà salvare il suo mondo da una terribile maledizione.

57. Ralph spacca Internet (2018)

Ralph Spacca Internet: una scena del film

Sequel della pellicola del 2012 Ralph Spaccatutto, Ralph spacca Internet vede l'avvento del Wi-Fi all'interno della sala giochi dove vivono i protagonisti Ralph e Vanellope. Dopo aver rotto inavvertitamente il volante della console di Sugar Rush, i due decideranno di imbarcarsi in un'incredibile avventura all'interno di Internet per cercare di ottenere un nuovo volante su eBay.

58. Frozen II - Il segreto di Arendelle (2019)

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa durante una scena del film

A tre anni di distanza dalle vicende narrate in Frozen - Il regno di ghiaccio e dall'incoronazione di Elsa, le due sorelle, Kristoff, la renna Sven e il pupazzo Olaf partono per un'avventura alla scoperta della verità sul passato del regno di Arandelle. Ad oggi, Frozen II - Il segreto di Arendelle è il film d'animazione ad aver incassato di più nella storia del cinema.