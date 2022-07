Da Aldo Giovanni e Giacomo a Ficarra & Picone, ecco il listino 2022 di Medusa

La seconda parte di 2022 di Medusa è segnata dall'atteso ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo - dopo l'acclamato Odio l'estate - da quello di Ficarra & Picone, protagonisti di La stranezza insieme a Toni Servillo e moltissimi altri nomi del cinema italiano, da Claudio Bisio a Claudia Gerini. Ecco il listino 2022 di Medusa!

Un 2022 tutto da ridere

Venezia 2016: Valentina Lodovini in posa sul red carpet

Il divertimento non mancherà di certo in questo nuovo semestre di cinema targato Medusa. Tra i titoli in programma troviamo, dal 15 settembre 2022, Un mondo sotto social, il nuovo lungometraggio del duo comico composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in arte I Soldi Spicci, dopo il successo de La fuitina sbagliata. A seguire, dal 29 settembre 2022, torna Luca Miniero (Benvenuti al sud) con un film corale che promette grandi risate: in Tutti a bordo troviamo, tra gli altri, Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso e sullo schermo conosceremo un padre e un nonno che si vedono partire davanti agli occhi il treno che dovevano prendere con a bordo i loro figli e tutti i loro amici. Prende via da qui una vera corsa contro il tempo dal Piemonte alla Sicilia per raggiungere il treno! A dicembre è ora del nuovo film di Paolo Costella dal titolo Vicini di casa, con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Il film, ambientato in un appartamento romano, ha come protagoniste due coppie diametralmente opposte tra loro: Giulio e Federica, ormai al capolinea del loro matrimonio, e Salvatore e Laura, affiatati e vivaci. Una proposta provocatoria cambierà per sempre le vite di tutti e quattro.

Ritorni attesi: Aldo Giovanni e Giacomo, Ficarra & Picone

Odio l'estate: i protagonisti del film in uno scatto dal set

A ottobre 2022 ritroveremo Ficarra e Picone sul grande schermo insieme a Toni Servillo in La stranezza, il nuovo lungometraggio di Roberto Andò (Viva la libertà): in Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s'imbatte in due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L'incontro tra il geniale autore e questa scalcinata compagnia amatoriale porterà molte sorprese. Ficarra e Picone torneranno sugli schermi anche con il loro nuovo progetto da registi dopo Il primo Natale, anche se probabilmente nel 2023. Chi, invece, farà sicuro ritorno nel 2022 intorno a Natale sono Aldo, Giovanni e Giacomo, sempre diretti da Massimo Venier, grazie a Il più bel giorno della nostra vita: Giacomo e Giovanni sono in procinto di festeggiare il matrimonio dei loro figli, Elio e Caterina. I due, amici fin dai tempi della scuola, non hanno badato a spese e si prevedono tre giorni di festeggiamenti, con un Cardinale a officiare le nozze e il "Riccardo Muti" del catering a presiedere ai banchetti. Peccato che al matrimonio arrivi come ospite anche Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni, madre della sposa. Aldo sarà l'equivalente di un tornado che si abbatte sui festeggiamenti, scatenando una serie di incidenti esilaranti e costosissimi.

Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini, qualche film e le ragioni di un grande successo

I romanzi di formazione asiatici

Nel listino 2022 di Medusa spazio anche a due emozionanti coming-of-age ambientati in Asia. Il primo è Last Film Show, in arrivo a novembre 2022, in cui il regista Pan Nalin compie un viaggio in parte autobiografico che lo riporta alle sue radici a Saurashtra, in India occidentale, dove è stato girato. La pellicola segue un bambino di 9 anni Samay, la cui vita viene completamente stravolta dopo aver visto il suo primo film al Galaxy Cinema. Innamoratosi perdutamente della sala contro il volere di suo padre, Samay stringe un accordo con il proiezionista Fazal che gli permette di guardare film gratuitamente in cambio del pranzo del ragazzino. Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici, invece, arriva il 13 ottobre 2022 e racconterà l'importanza della difesa degli animali attraverso la storia della commovente amicizia tra due orfani, un tigrotto e un bambino, in una favola di fratellanza ambientata nelle valli dell'Himalaya. Nel cast Sunny Pawar (Lion - La strada verso casa) e la nostra Claudia Gerini.

Le anticipazioni: Genovese e Bisio

L'ultima volta che siamo stati bambini: una scena del film

Nel 2023 arriveranno due titoli molto attesi dal grande pubblico. Il primo giorno della mia vita è il ritorno dietro la macchina da presa di Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti), accompagnato da un cast stellare composto da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy e Giorgio Tirabassi: la vita di un uomo, di due donne e di un ragazzino cambierà per sempre dopo l'incontro con un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro. L'ultima volta che siamo stati bambini è invece l'atteso esordio alla regia di Claudio Bisio, previsto per l'anno prossimo, dove dirigerà Marianna Fontana (Indivisibili) e Federico Cesari (Skam Italia). Tratto dall'omonimo libro di Fabio Bartolomei, il film racconta la storia di Cosimo, Italo e Vanda, bambini di appena dieci anni che si trovano intrappolati nella Seconda guerra mondiale. I tre, di fronte alla scomparsa di un amico, decidono di partire per una vera e propria incosciente e irresistibile missione di soccorso, per la quale verranno a loro volta seguiti da una suora e un militare.

