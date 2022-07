Un mondo sotto social: I Soldi Spicci raccontano la loro prima esperienza come registi

I Soldi Spicci alle Giornate di Cinema di Riccione

Dopo l'esperienza sul set de La fuitina sbagliata, tornano al cinema I Soldi Spicci duo comico conosciuto su YouTube che stavolta passa anche dietro la macchina da presa per dirigere Un mondo sotto social, lungometraggio prodotto da Medusa che racconterà la storia di una meccanica che diventa star dei social grazie al suo modo sincero di mostrare pregi e difetti, una donna autentica che dovrà quindi anche scontrarsi con il mondo incredibile e complesso del web. Annandrea Vitrano e Claudio Casisa per presentare il film sono venuti alle Giornate di cinema di Riccione 2022, dove ci hanno raccontato del progetto e del suo significato, promuovendo una riflessione sul ruolo stesso dei social media e raccontandoci cosa per loro significa portare un film in sala.

La nostra intervista video a I Soldi Spicci

Un'esperienza epifanica

Il duo comico I soldi Spicci

La prima domanda che abbiamo rivolto al duo comico è stata volta a capire cosa dovremo aspettarci da questo loro prossimo film e Claudio Casisa ha così risposto: "Ci dobbiamo aspettare un film che speriamo possa essere innovativo. Quello che speriamo è che la storia di questa meccanica che si mostra sui social per quella che è possa essere un esempio per i ragazzi che dovrebbero mostrarsi senza filtri. Questo è quello che abbiamo voluto comunicare." Annandrea Vitrano, invece ci ha raccontato qualcosa dell'esperienza sul set, la loro prima come registi: "È stata un'esperienza bellissima. Essendo stati sceneggiatori del film, fare la regia è stato più semplice per noi, avevamo già in mente la struttura e come volevamo che il film venisse. Sul set, si sa, possono succedere imprevisti, ma noi avevamo ben chiaro il quadro che volevamo. Un'esperienza epifanica, la dimostrazione di quello che avevamo in mente." Sul fatto che questo film vada assolutamente visto in sala non sembrano esserci dubbi: "Essendo stati registi di questo progetto e avendo lavorato minuziosamente a tutti i reparti e a tutto quello che concerne la nascita di un film, credo che per goderne al massimo bisogna andare al cinema. Le persone non sanno il lavoro che c'è dietro, ad esempio per il passaggio dal cinema alle piattaforme bisogna ricodificare la color e l'audio appositamente per le piattaforme. È un'esperienza che cambierà rispetto al cinema, quindi quello che noi consigliamo è: vedetelo prima al cinema che è una bella esperienza, poi sicuramente arriverà nelle piattaforme. Un film comico poi va visto in sala, con altra gente attorno, in casa ridiamo meno che al cinema."

Da Aldo Giovanni e Giacomo a Ficarra & Picone, ecco il listino 2022 di Medusa

Istruzioni per l'uso

una foto de I Soldi Spicci

Un mondo sotto social parla un po' di noi e specialmente delle nuove generazioni che usufruiscono di questi strumenti nella vita di tutti i giorni, ma quanto avremmo bisogno delle istruzioni per l'uso? E chi ce le dovrebbe dare? Claudio Casisa ci risponde così: "Le istruzioni d'uso per i social le dovrebbe dettare il buon senso, l'educazione personale, però il fatto che siamo tutti nascosti dietro uno schermo fa si che vengano fuori lati di noi che nella vita reale non mostriamo. Proprio per questo nel nostro film vogliamo lanciare un messaggio: fate attenzione da chi vi fate influenzare, perché chi vi influenza in quel momento forse sta dando adito ad una parte di sé che nemmeno conosce." Annandrea Vitrano aggiunge: "Credo che le istruzioni su come utilizzare i social le possano dare i ragazzi agli adulti, perché vedo che chi si barcamena peggio sono proprio questi ultimi: non sono nativi dei social, non conoscono le regole non scritte che ci sono. Un adolescente non è quasi mai un hater, gli haters in media hanno un'età anagrafica molto alta."