Un mondo sotto social, su Prime Video in streaming da oggi

Un mondo sotto social, la commedia del 2021 con Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 23 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Claudio vive a Roccapinola, un paesino siciliano, lontano anni luce dalla Milano dei social, il paradiso virtuale dove Claudio vorrebbe vivere, così crea una piccola "Milano in Sicilia" con un'agenzia di web marketing volta a lanciare la nuova stella di internet ispirandosi a Nadia Zingales famosa influencer italiana. Quando incontra Anna, che dei social non sa proprio che farsene e lavora come meccanica come il papà che l'ha cresciuta da solo dopo la morte della madre, tra i due scatta un'immediata antipatia. Pronta a dimostrare a suo padre di poter esserne capace, Anna accetta di farsi "plasmare" per diventare la nuova It Girl del web.

Locandina di Un mondo sotto social

Tuttavia pochi giorni di intensi corsi di addestramento per renderla più femminile e fashionista, Anna si arrende e pubblica un video dove si mostra così com'è, sincera e senza filtri. Diventa un fenomeno social in un battibaleno facendo di Claudio un manager di successo. Ma il lieto fine è ancora lontano... Claudio Casisa vive nel paesino siciliano di Roccapinola, ma ha ben altre ambizioni, in particolare quella di trasferirsi a Milano, dove poter diventare un influencer che racconti gli eventi più esclusivi e apprezzati dagli utenti dei social network.

Non avendo però la possibilità di concretizzare il suo obiettivo, Claudio ripiegherà in un'altra maniera: ricreare una piccola Milano in Sicilia dando avvio alla "Casisocial", un'agenzia di web marketing che vorrebbe creare dal nulla le nuove influencer in grado di conquistare il web. Ma chi potrebbe essere la ragazza su cui puntare? Il destino sembra venire incontro a Claudio, che un giorno incontra in un'officina Anna, che lavora insieme al padre nell'attività di famiglia. La donna non sembra particolarmente attratta dal mondo social sebbene non gli dispiacerebbe abbandonare la tuta da meccanico, ma l'approccio di Claudio non sembra andargli particolarmente a genio. Eppure, qualcosa la spinge ad accettare la proposta dell'uomo, che in lei sembra aver intravisto le potenzialità che stava cercando.

Convinta dalla prospettiva di poter unire successo e guadagni - così da realizzare uno dei desideri che aveva sua madre, da tempo scomparsa - Anna accetta di seguire Claudio, che la avvierà a un addestramento da influencer. La renderà attraente, sciolta dinanzi alle fotocamere e interessante nei discorsi, ma i risultati non saranno molto convincenti. Fino a quando Anna non deciderà di filmare un video nel quale si aprirà senza filtri, apparendo così com'è. Il post verrà pubblicato e diventerà virale, consentendo tanto a Claudio quanto ad Anna di ottenere la visibilità auspicata. Ma i problemi saranno appena iniziati...